Водопровод на улице Бурова восстановят за счет средств резервного фонда города

Администрация города заплатит из городской казны за решение проблемы на улице Бурова в Орле. Напомним, что под дорожным полотном в районе дома №46 произошел провал грунта, что привело к повреждению водопроводных сетей. Сейчас движение по этому участку автодороги перекрыто в связи с опасностью продолжения обрушения. Между тем, только по этому участку можно попасть в промзону, где расположено порядка 20 действующих производств, которым требуется регулярный подвоз материалов и отгрузка готовой продукции.

По мнению пресс-службы городской администрации, инцидент произошел по причине изменения местоположения дороги из-за строительства многоквартирного дома. При этом городские власти сформировали земельный участок с нарушениями — включив его состав часть улицы. В свою очередь областное управлением выдало разрешение на строительство второй очереди дома прямо на проезжей части. В итоге застройщик вместо строительства улицы по всем нормативам просто кинул несколько бетонных плит на свежую насыпь. Грунт под плитами поплыл, что и привело к порыву сетей.

В настоящее время средства на восстановление водопровода из резервного фонда города уже выделены. Кроме того, администрацией города направлено письмо в областное управление градостроительства, чтобы областные власти понудили застройщика в ближайшее время восстановить безопасность движения на данном участке автодороги. Вместе с тем, от имени администрации города готовится иск в суд в отношении застройщика.