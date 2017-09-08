Воду в орловских купелях проверили на отсутствие опасных микроорганизмов

В преддверии христианского праздника Крещение Господне специалистами Роспотребнадзора проведены исследования качества воды в 29 купелях и 40 источниках и родниках, расположенных на территории Орловской области. Исследования проводились по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Качество воды во всех исследованных пробах в источниках и родниках соответствует требованиям СанПиН. Полный перечень источников и купелей опубликован на сайте Роспотребназора.