Военные комиссариаты в Орле реорганизованы в один

По решению руководства Министерства обороны РФ, 1 сентября 2019 года был создан военный комиссариат города Орла. Ранее функционирующие военкоматы объединенного Заводского и Советского, а также Северного и Железнодорожного районов областного центра упразднены. Возглавил новый орган местного военного управления Владимир Алёхин.

Очередная призывная кампания стартует уже 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года. Призывная комиссия, которую возглавит Александр Муромский, будет работать на базе нового военкомата города Орла по адресу ул. Маяковского, д. 56. Телефоны для справок: (4862) 76-13-11 (дежурный по военному комиссариату города Орла).