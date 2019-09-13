13 сентября 2019



Военные комиссариаты в Орле реорганизованы в один

По решению руководства Министерства обороны РФ, 1 сентября 2019 года был создан военный комиссариат города Орла. Ранее функционирующие военкоматы объединенного Заводского и Советского, а также Северного и Железнодорожного районов областного центра упразднены. Возглавил новый орган местного военного управления Владимир Алёхин.

Очередная призывная кампания стартует уже 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года. Призывная комиссия, которую возглавит Александр Муромский, будет работать на базе нового военкомата города Орла по адресу ул. Маяковского, д. 56. Телефоны для справок: (4862) 76-13-11 (дежурный по военному комиссариату города Орла).

 

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Опубликовано 13 Сен 2019 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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