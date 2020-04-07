Вокзалы постоянно обеззараживают от вирусов

В РЖД рассказали о том, какие меры предпринимаются для защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На входных группах вокзалов, у касс, справочных окон и банкоматов нанесена специальная разметка и приклеены предупреждающие стикеры для соблюдения безопасного расстояния между пассажирами. В зданиях вокзалов размещены информационные плакаты и памятки, ведется трансляция видеороликов о необходимости соблюдения профилактических мер и рекомендуемой социальной дистанции в 1,5 м. В залах ожидания увеличено расстояние между секциями сидений. На креслах размещены наклейки с просьбой соблюдать дистанцию и оставлять соседние места свободными. По громкоговорящей связи пассажиров просят соблюдать меры профилактики и держать дистанцию, чтобы исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

В соответствии с указами президента РФ, приостановлена работа торговых павильонов, кафе и закусочных, за исключением аптек и сервисов, торгующих продуктами питания на вынос. Персонал вокзальных комплексов обеспечен индивидуальными средствами защиты и антисептиками. Пассажиры имеют возможность измерить температуру бесконтактными термометрами.

Уборка общих и служебных помещений идет с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется поверхностям, контакт с которыми происходит чаще всего. Московская железная дорога просит встречающих и провожающих воздержаться от посещения вокзалов в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.