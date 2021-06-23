Волки на Колхозном, лисы на Красном

№20 (644) от 23 июня 2021 г.

Эпопея на Красном мосту отвлекла внимание от Колхозного, но ситуация на нем любопытна.

События там начались 15 мая, когда только что назначенный смотритель мостов (старого «ушли» по статье) залез под мост и тут же с криком: «Караул!» выскочил оттуда.

Что напугало молодого? Отдышавшись, он заявил: просадка в одной свае, трещина в ригеле и размыв «обеих конусов».

Что сделали мужики из рассказа Толстого, услышав крики: «Волки!»? Ну, дали, наверно, хорошего пинка под зад молодому пастуху: «Научись отличать волка от дворового Волчка!».

Что сделали в подобной ситуации с Колхозным мостом городские мужи из администрации? Вместо того, чтобы успокоить молодого, сказав: «В четырехпролетном неразрезном мосту свай как минимум десять, а ригелей пять, и даже полный выход из строя любого из этих элементов не приведет к внезапному, то есть аварийному, разрушению моста», – они создали комиссию.

Закрыв мост, комиссия из 12 человек (все начальники и главные специалисты) во главе с заммэра А. Степановым составила протокол: «Установлено: 1) трещина в свае номер 5 с раскрытием до 0,6 мм, разрушение с посадкой сваи №5 от опоры №3; 2) консоль ригеля справа опоры №3 – продольная трещина с оголением металлических частей; 3) размыв конусов по обеим берегам с оголением свай».

Напомним, что трещины в бетоне до 0,4 мм допускаются нормами. Конечно, раскрытие 0,6 мм способно вызвать коррозию арматуры, но когда еще эта коррозия съест арматуру полностью? Через год, два или больше? Но даже если это и произойдет, то оставшийся бетон способен принять всю нагрузку на себя. Арматура в сваю закладывается, чтобы та не треснула при транспортировке и забивке. А 90% нагрузки несет бетон. В любом случае такой дефект, как трещины, не может являться причиной аварийного закрытия моста. Вот, например, Дружбу приняли с трещинами до 2 мм. А на самом проблемном в настоящее время подвесном мосту в Торговых рядах трещины в ригеле достигают 3 мм, его стянули тяжами, но трещины все равно растут, а пилоны наклонились.

«Просадка сваи» звучит более угрожающе. Но просадок свай не бывает. Этот термин применяется для обозначения неравномерной осадки отдельных участков какой-нибудь протяженной конструкции, например фундамента. Для сваи же более уместен термин «осадка». При этом необходимо указывать численное ее значение в сантиметрах. Но поскольку ни просадки, ни осадок на свае номер 5 на мосту не наблюдается, то комиссия затруднилась указать ее величину. А без этого такой дефект также никак нельзя отнести к критическим, требующим немедленного закрытия движения с устройством ограждения и выставлением охраны. Кстати, пешеходное движение по мосту до сих пор не закрыто, что свидетельствует о достаточной его надежности. Что касается «размыва конусов», то он характерен для всех орловских мостов без исключения, включая недавно сданный мост Дружбы.

Комиссия постановила «провести обследование технического состояния моста Колхозный специализированной организацией на предмет разрушения конструкции с предоставлением технического отчета».

К настоящему времени (спустя месяц после закрытия моста) такой договор заключен с брянской фирмой «Проектсервис». Побывав на мосту, брянчане уехали готовить отчет, который будет готов через неделю. Представляете, в Чернобыль приезжает правительственная комиссия, фотографирует горящий реактор, а потом отбывает в Москву с заявлением: «А отчет с рекомендациями мы подготовим вам через неделю». Колхозный мост – это рукотворный орловский Чернобыль. Он тоже горит, разрушая экономику города и создавая опасность для населения. Его необходимо срочно открывать, он вполне работоспособен, потому что работоспособность моста определяется в большой степени надежностью балок. А по ним в протоколе нет никаких замечаний, хотя как раз о них-то и надо говорить в первую голову. Вот Дружбу разрушили именно из-за приписанных воронежским проектировщиком прогибов балок. Зря не пригласили его – этот нашел бы аргументы, как угробить Колхозный.

Теперь надо ждать отчета из Брянска. Но о его выводах нетрудно догадаться заранее. Крик: «Волки!» будет подхвачен, ведь брянскому подрядчику надо получить деньги от заказчика – орловского УКХ. Мол, те все сделали правильно, закрыв мост, необходим ремонт. Кто бы спорил? Но тут вспоминается другой рассказ Толстого, как четыре мошенника, сговорившись, задумали украсть козу у купившего ее на рынке крестьянина. И когда четвертый жулик сказал крестьянину: «Зачем ты купил собаку?», – тот пнул козу ногой со словами: «Пошла прочь, собака!». Вот и мы так же с Колхозным мостом, как тот колхозник с козой…

Так что впору всем участникам этой эпопеи выдавать ордена за своевременно принятые меры. Тогда прошу в этом случае не забыть и меня – я ведь тоже был в той комиссии. Только не подписал протокол.

Если на Колхозном ситуацию можно разрядить одним словом ответственного человека: «Открыть!», то на Красном она зашла в полный тупик. Идет самая горячая для ремонта пора, а ремонт стоит, и только трое работяг усиленно создают видимость работы, тягая туда-сюда носилки с грунтом. Ситуация там полностью повторяет события двухгодичной давности на мосту Дружбы, где подрядчик также в июне в разгар стройсезона вдруг приостановил работы после того, как полгода ждал китайский кран. Потом к августу оказалось, что он ждал не кран, а денег. И тогда пришлось менять подрядчика, что отложило сдачу моста на полтора года.

Ныне еще сложнее. Сейчас подрядчик на Красном стоит под предлогом необходимости внесения изменений в проект. Но такое положение характерно только для 100-метрового участка 350-метрового моста. А на остальных 250 метрах работ хоть отбавляй, и можно прямо сейчас приступить к бетонированию плиты проезжей части. Казалось бы, пора менять и этого подрядчика. Такое предложение уже прозвучало на заседании стройкомитета горсовета.

Поздно, господа!

Потому что подрядчик, обнаружив отклонения проекта еще в феврале, упорно продолжал до апреля работы по собственному усмотрению, нагородив там такого, что теперь ни один подрядчик не сунется на мост исправлять чужие промахи.

Какие именно? На стройкомитете В.А. Рыбаков заявил, что арматура фундаментной плиты на правом берегу укладывается прямо на пленку без устройства 5 см защитного слоя.

Уважаемый Виталий Анатольевич! На левом берегу это еще можно поправить, приподняв каркас на требуемые 7 сантиметров (мостовые нормы гораздо жестче общестроительных) над щебнем, а вот как приподнять каркас в уже забетонированной плите на левом берегу? Не вскрывать же бетон по всей площади?

И много еще таких скрытых дефектов обнаружит новый подрядчик, если решится сменить старого. Спрашивается, куда смотрел архстройнадзор?

До сих пор не решен вопрос со стометровым бетонным козырьком, свес которого в результате ошибок в проекте увеличился с фантастических шести метров до вполне уже безумных семи. Сначала подрядчик предложил поставить подпорки, но теперь начальник УКС Кузнецов озвучил предложение проектировщиков опереть его на старые подпорные стены, то есть именно на те стены, что возведены в прошлом и позапрошлом веках из орловских надгробных плит с Петропавловского и Георгиевского кладбищ.

Даже не касаясь нравственной сторона вопроса, следует спросить: как можно опирать трехтысячетонную бетонную конструкцию на стенку из выветренного орловского известняка? Ведь он просто сожмется под ней, и вся нагрузка все равно ляжет на бетон.

Стоят работы и на временном пешеходном мосту. Казалось бы, после того, как проектировщик согласовал замену 12-миллиметровых труб на 10-миллиметровые, можно приступать к его сооружению, сдачу которого подрядчик анонсировал еще в марте. Если из 1,4 миллиарда рублей за полгода освоено всего 22 миллиона, то есть в 50 раз меньше, то, значит, сроков окончания ремонта можно ждать еще 25 лет. Не зря же тонущий корабль ремонта с криком: «Мы не самоубийцы!» вовремя покинули главные участники процесса – экс-начальник УКС. С.Н. Костиков и главный производитель работ Афанасьев Д.А.

Но возникает вопрос: почему раньше в проекте было заложено 12 миллиметров, если можно было и 10? А может, можно и 8, и 6, и даже 2 миллиметра – завернул кровельную жесть в окружность и вот тебе получил трубу? Ведь разница в толщине стенки в 1,2 раза дает снижение площади в полтора раза, а момента сопротивления аж в два раза.

То есть нужно смотреть расчет труб. Но подрядчик не представил заказчику не только этих расчетов, но даже графика производства работ, ссылаясь на контракт. Похоже, что УКС полностью утратил способность воздействовать на подрядчика, превратившись из заказчика в приказчика комиссионного магазина. Сейчас стороны ремонтного процесса напоминают участников какого-то пинг-понга, вяло гоняющих мячи друг другу и с нетерпением ждущих выхода газеты, чтобы прочитать, что им делать дальше. Ремонт в апреле, например, остановили через две недели после нашей публикации в марте.

Тем временем усиленно осваиваются средства по статье «Археология», бригада землекопов из 10 человек все роют и роют. Найден и передан в музей скелет знаменитого орла, давшего название городу, лобная кость Ивана Грозного и давно разыскиваемая трубка спешившего на Полтавскую битву Петра Первого, которую он потерял при перевозе через Оку.

Какие еще удивительные находки ждут нас? Запасайтесь попкорном.

Валерий Павликов