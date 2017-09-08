Вопреки интересам города…

№41 (489) от 29 ноября 2017 г.

Не прошло и двух месяцев с момента отъезда одиозного экс-губернатора Потомского из Орловской области, как разово, буквально в одночасье обнаружилось, что вопреки прощальным заявлениям Вадима Владимировича покинутый им регион бывший губернатор оставил в состоянии, близком к коматозному. Как-то внезапно разруха, оставленная Потомским в наследство орловчанам, проявилась во всей красе. Особенно пострадал город Орел, где в течение последних трех с половиной лет творился, не побоимся этого слова, полный беспредел. Результат: городское хозяйство разорено, муниципальные предприятия – на грани уничтожения, городские улицы ночью утопают во тьме, транспорт работает безобразно, мусор не вывозится, в «капитально» отремонтированных домах невозможно жить, по «отремонтированным» дорогам невозможно ездить, а «благоустроенные» дворы и улицы вызывают неподдельный ужас.

Коррупция на дорогах

Разумеется, одному Потомскому сотворить подобное было бы не под силу: под началом бывшего губернатора «во имя и на благо» работала целая команда – как из приезжих «менеджеров», так и из местных «коллаборационистов», в распоряжение которых были отданы сотни миллионов рублей бюджетных средств. Как именно распоряжались бюджетными деньгами орловские чиновники, ясно видно на примере деятельности Управления коммунальным хозяйством города Орла (МКУ «УКХ г. Орла»). Эту деятельность, в частности в сфере ремонта улично-дорожной сети в 2016 году, проанализировала Контрольно-счетная палата города, которая пришла к выводу, что в большинстве случаев УКХ действовало вопреки интересам муниципального образования и не обеспечило результативность использования бюджетных средств.

Для наглядности приведем лишь несколько примеров, отраженных в отчете КСП.

Как известно, в 2016 году, за несколько месяцев до юбилея города, в Орле развернулся масштабный ремонт дорог. Дороги на 21 орловской улице ремонтировало ООО «МонолитСтройТула». Сумма контракта с этим подрядчиком составила 146 миллионов 250 тысяч рублей.

Как отмечают аудиторы КСП, в нарушение муниципального контракта заказчиком были приняты работы до момента их фактического окончания. И не только приняты, но и почти полностью – на 95% – оплачены: из 146 миллионов подрядчику перечислили 139 миллионов. Между тем, как следует из документов КСП, по семи объектам из 21 работы были закончены лишь спустя полгода после подписания актов приемки выполненных работ, а по 12 объектам и вовсе не выполнены. Кроме того, подрядчик нарушил сроки выполнения контракта: на момент окончания проверки КСП (28 июля 2017 г.) просрочка составляла 286 дней. Однако за неисполнение контракта и просрочку с подрядчика не взыскали, как положено, ни штраф, ни пеню, что привело к потерям бюджета в сумме 27 миллионов рублей.

Как резюмировали проверяющие, «указанные нарушения порядка приемки выполненных работ, неправомерная оплата фактически не выполненных работ, непринятие мер по взысканию пени за нарушение сроков окончания работ и штрафа за неисполнение контракта… свидетельствуют о действиях заказчика вопреки интересам муниципального образования «город Орел» и о наличии в действиях должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» признаков коррупции…»

Такая же формулировка использована в качестве резюме еще по пяти пунктам отчета КСП.

Кроме ООО «МонолитСтройТула» орловские дороги и улицы в 2016 году ремонтировали еще несколько фирм – ООО «Стройэнергомонтаж» (уставный капитал 19,6 тыс. руб.), ООО «Арида» (уставный капитал 15,6 тыс. руб.), ООО «ЭкоТех» (уставный капитал 20 тыс. руб.). Вот с этими даже не фирмами, а фирмочками УКХ заключило пять контрактов на общую сумму более 352 миллионов рублей. Примечательно, что все эти контракты были подписаны в один день – 24 мая 2016 года.

При этом, как отмечается в отчете КСП, работы по этим пяти контрактам по разным причинам не были закончены, устройство покрытия в полном объеме не выполнено ни на одной автодороге. Если точнее, то дороги отремонтировали в объемах от ½ до 2/3 дорожного полотна. Тем не менее УКХ приняло не выполненные в полном объеме работы на сумму 250,5 миллиона рублей, В эту же сумму проверяющие оценили и причиненный муниципалитету ущерб.

«Посмотрите, какая прелесть!»

Отдельно стоит остановиться на ремонте улицы Ленина, результаты которого в свое время вызвали широкий общественный резонанс. Подрядчиком здесь выступало московское ООО «ЭкоТех».

Напомним, как отзывался о подрядчике губернатор Потомский, периодически прогуливавшийся по Ленинской в сопровождении тогдашнего сити-менеджера Орла Андрея Усикова и инспектировавший ход ремонта.

«…Те подрядчики, которые сюда пришли, их хвалят. Видно, за что: люди профессиональные, они знают, чем они занимаются. Для них это не эксперимент», – заявлял Потомский в эфире Первого областного телеканала в июне 2016 года. Сити-менеджер Усиков согласно кивал в ответ. Когда ремонт был закончен, пара Потомский – Усиков вновь вышла на центральную улицу города и выразила полное удовлетворение качеством проведенных подрядчиком работ. Потом был совместный променад с партийным боссом Потомского Геннадием Зюгановым, который восторженно восклицал: «Посмотрите, какая прелесть!». Правда, прогуливавшиеся примерно в то же время по улице Ленина жители Орла бурных восторгов почему-то не выражали. Как в свое время писала «Орловская среда», мнение орловчан о проведенном здесь ремонте по большей части в корне отличалось от мнения чиновников. «Ужас», «убогость и безвкусица», «цветочницы, как на могилах» – такие комментарии оставляли пользователи соцсетей под снимками с улицы Ленина летом – осенью 2016-го.

Что касается сотрудников КСП, то они прошлись по Ленинской уже в июле 2017-го и обнаружили следующее.

Во-первых, тротуарная плитка возле магазинов «Семь дней» и «Орловский каравай» и офисного здания ООО «Газпром Межрегионгаз» оказалась подвижной, то есть, проще говоря, отклеилась. Во-вторых, в районе арки у дома №30 эта самая плитка частично вообще отсутствует (то ли не уложили подрядчики, то ли унесли «злоумышленники»). В-третьих, на пресловутых клумбах-гробницах снова образовались сколы и трещины, несмотря на то, что за несколько месяцев до инспекции КСП подрядчик уже менял поврежденный после зимы травертин. Наконец, проверяющие разобрались и с печально известным канализационным колодцем в районе дома №29: оказалось, он просто-напросто не присоединен к трубопроводу, а потому периодически переполняется во время дождей, что и приводит к затоплению пешеходной части улицы. Кстати, за обустройство такой ливневой канализации УКХ заплатило подрядчику почти 7,7 миллиона рублей.

Таким образом, констатировала КСП, приемка этой самой канализации была проведена вопреки интересам города (и его жителей соответственно), а действия должностных лиц УКХ, подписавших акты, опять же свидетельствуют о наличии признаков коррупции.

Приемка непригодного канализационного колодца – не единственный «грех» УКХ как заказчика работ на улице Ленина. Помимо колодца были приняты и пресловутые клумбы, покрытие которых раскрошилось после первой зимы, и отваливающаяся плитка, и прочее, и прочее… Кроме того, аудиторы КСП отметили удивительно снисходительное отношение к подрядчику со стороны заказчика. Так, в нарушение условий муниципального контракта ООО «ЭкоТех» не предоставило обеспечение гарантийных обязательств в сумме чуть более миллиона рублей. Для сравнения: муниципальные предприятия – «Зеленстрой» или, скажем, «Спецавтобаза» без такого обеспечения на получение муниципальных контрактов рассчитывать не могут. «ЭкоТех» же такой контракт получил без проблем. Более того, как говорится в отчете КСП, УКХ в этом случае должно было обратиться в суд, чтобы взыскать с подрядчика штраф в полмиллиона рублей, но своевременно не сделало и этого. Обращение в суд со стороны заказчика последовало лишь после судебного иска, предъявленного «ЭкоТехом» самому УКХ, задолжавшему подрядчику за выполненные работы.

Хотелось бы всех поименно назвать

Контракт с ООО был заключен в бытность руководителем УКХ Екатерины Стрелец, ныне находящейся под следствием по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. Как уже говорилось выше, одновременно, в один день были подписаны контракты и с другими фирмами, занимавшимися ремонтом городских улиц и дорог. Причем по шести лотам из семи контракты получили фирмы, являвшиеся единственными участниками аукциона. И опять же повторим: уставный капитал этих фирм варьировался от 10 до 20 тысяч рублей, тогда как суммы контрактов исчислялись десятками и сотнями миллионов.

Подписав в конце мая контракты с «нужными» подрядчиками, в начале июня 2016 года Екатерина Стрелец покинула должность руководителя УКХ. На этом посту ее сменил бывший проректор ОГУ Сергей Мерзликин, который через четыре месяца пошел на повышение – на должность замглавы администрации, а УКХ возглавил Дмитрий Зуев, совсем недавно также покинувший свой пост. Все эти граждане находились в подчинении у тогдашнего сити-менеджера Андрея Усикова, который, помнится, на голубом глазу заявлял, что одна из приоритетных задач городской администрации – контроль за качеством ремонтных работ. Как проводился этот контроль, видно из отчета КСП.

Остается добавить, что составленный еще в июле отчет Контрольно-счетной палаты был направлен мэру Орла, сити-менеджеру, а также в прокуратуру и УФАС. Начальникам профильных управлений мэрии, в свою очередь, были направлены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности виновных. Виновные, правда, до сих пор не названы публично. Более того, чиновники, «рулившие» процессом ремонта и фактически провалившие его, прекрасно себя чувствуют – за исключением разве что Екатерины Стрелец. Их тогдашний патрон – верный оруженосец Потомского Усиков и вовсе занял высокую должность в областном правительстве, Мерзликин и Зуев, принимавшие недоделанные объекты у недобросовестных подрядчиков, никакой ответственности не понесли – и не факт, что понесут. Словом, все остались при своих: подрядчики и те, кто за ними стоял, – при деньгах, чиновники – при зарплатах и должностях, Орел – в разрухе.

Татьяна Филева

От редакции: «Орловская среда» надеется, что прокуратура Орловской области все же обратит внимание на информацию КСП, проведет соответствующие проверки и примет меры для привлечения виновных лиц к ответственности.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Тема использования бюджетных средств при ремонте улично-дорожной сети в Орле в период пребывания Потомского в должности губернатора сейчас начинает раскрываться в полном объеме, о чем свидетельствует информация КСП. Думаю, рано или поздно она получит логическое завершение и будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к этим процессам. Я изучал материалы КСП, в них речь идет только о должностных лицах УКХ, допустивших те или иные нарушения. Но как говорил Козьма Прутков, зри в корень! Хотелось бы акцентировать внимание на том, кто в то время являлся главным распорядителем бюджетных средств. А это был глава администрации Орла господин Усиков. Соответственно, ему должны быть адресованы вопросы – как со стороны депутатского корпуса, так и со стороны правоохранительных органов. Кроме того, у него был зам, который курировал это направление. Не должен оставаться в стороне и мэр Орла, который, собственно, и нанимал на работу этих чиновников. Хочу также напомнить, что в то время УКХ возглавлял большой «специалист» в области строительства господин Мерзликин, который в свое время «поработал» на строительных объектах ОГУ, находясь в должности проректора, и затем его с таким «опытом» взяли на должность начальника УКХ, где он непосредственно участвовал в процессе, в котором КСП обнаружила коррупционную составляющую. Как следует из материалов проверки КСП, городской бюджет на ремонте дорог потерял сотни миллионов. Кто ответит, куда и, главное, кому они ушли? Кто управлял этими процессами? Это бывшее руководство области или кто-то еще, кто послушно выполнял чьи-то указания? Я думаю, в ситуации должны разобраться правоохранительные органы во главе с региональной прокуратурой и лично прокурором Иваном Васильевичем Полуэктовым, непримиримым борцом с коррупцией.

– Кроме того, будет интересно понаблюдать, как в данной ситуации поведут себя глава администрации города Александр Муромский и мэр Орла Василий Новиков, поступит ли от них обращение в правоохранительные органы по поводу выявленных нарушений, допущенных при прежнем руководстве города и области.