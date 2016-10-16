Вопрос об отставке Потомского остается открытым

№3 (451) от 8 февраля 2017 г.

В сентябре прошлого года более 14 тысяч жителей Орловской области подписали петицию, адресованную президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В ней граждане просили главу государства принять решение о досрочной отставке губернатора Орловской области Вадима Потомского, обосновывая свою просьбу тем, что за время его пребывания в должности главы региона в области сложилась крайне нездоровая социально-экономическая ситуация. В конце сентября депутат горсовета четвертого созыва Андрей Рослов передал обращение и подписи граждан в Администрацию Президента. В октябре был получен промежуточный ответ, в котором сообщалось, что обращение жителей Орловской области передано для рассмотрения в специальное подразделение АП, в компетенции которого, находится решение поставленного в обращении вопроса об отставке губернатора. Ответ из данного подразделения должен был поступить в ноябре прошлого года, однако задержался.

Чтобы выяснить причины задержки, на прошлой неделе Андрей Рослов по телефону обратился в управление по работе с обращениями граждан Администрации президента. Примечательно, что звонок был сделан во втором часу ночи: с гражданами в АП работают круглосуточно. Как выяснилось, из-за того, что ранее по обращению был направлен промежуточный ответ, в системе произошел сбой: сроки направления основного ответа были упущены. Поэтому Андрею Рослову посоветовали еще раз обратиться через электронный сервис уже в данное подразделение и напомнить о сути вопроса.

-Это и собирается сделать инициативная группа, — сообщил Андрей Рослов «Орловской среде». — Тем более, на сегодняшний день некоторые вопросы, содержавшиеся в прошлом обращении, отпали: в частности, это касается проверки законности присвоения Потомскому воинских званий «майор» и «подполковник». Как теперь всем хорошо известно, еще в 2015 году проверка главной военной прокуратуры установила, что оба эти звания были присвоены незаконно, и отменила приказы об их присвоении. Кроме того, в обращении ставился вопрос о создании специальной правительственной комиссии по спасению «Дормаша». Из полученного ответа минэкономразвития следовало, что программа по выведению предприятия из кризисного состояния уже действует в Орловской области, поэтому создание специальной комиссии нецелесообразно. Как работает эта программа, теперь понятно: «Дормаш» на боку без вариантов, вступил в уверенную стадию банкротства, на предприятии осталось всего 67 работников, долги по зарплате не погашены до сих пор. Думаю, нелишне будет напомнить и о том, что с момента передачи петиции ничего не изменилось, а если изменилось, то только к худшему, в плане привлечения в регион инвестиций, что лишний раз подтверждает полную некомпетентность областного правительства и губернатора Потомского. Ну, и наконец, обоснованность нашего требования об отставке подтверждается недавно опубликованными результатами так называемого народного рейтинга губернаторов на интернет-портале Губернаторы.ру, где Потомский по результатам голосования граждан занимает «почетное» 85-е место из 85 возможных.

Так как мне в свое время были делегированы полномочия по представлению интересов четырнадцати с половиной тысяч подписантов, то от их имени, а также от имени огромного количества орловчан, которые, как я знаю, хотели бы присоединиться к этому числу, мы обращаемся в Администрацию президента с просьбой рассмотреть это обращение и принять единственно возможное решение, которое позволит Орловской области выйти из катастрофической социально-экономической ситуации с наименьшими потерями. То есть отправить губернатора Потомского в отставку.