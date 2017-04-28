Вопрос по повышению квартплаты не закрыт?

№20 (568) от 14 июня 2017 г.

Тема с 15-процентным повышением платы за ремонт и содержание жилья в Орле получила продолжение. С заявлениями выступили и депутат горсовета Олег Карпиков, и президиум федерации профсоюзов Орловской области. Обе стороны требуют одного и того же – отмены решения. «Орловская среда» знакомит читателей с аргументацией выступающих за отмену решения горсовета.

Депутат Карпиков — мэру: «Воспользуйтесь правом вето»

30 мая депутат горсовета Олег Карпиков направил мэру города Василию Новикову открытое письмо, в котором просит включить в повестку дня июньской сессии горсовета вопрос об отмене майского решения о повышении тарифов. Редакция «Орловской среды» связалась с Олегом Карпиковым, чтобы уточнить, что именно стало основанием для подобного шага.

– Я последовательно выступал категорически против повышения тарифов с того самого момента, как это решение было вынесено в повестку комитета. Особенно в той форме, как это было сделано. Поясню – повышение тарифов затрагивает подавляющее большинство жителей, и прежде чем принимать такое решение, необходимо было посоветоваться с населением. Обязательно! Ведь на это есть установки федерального центра, президента.

Вопрос о повышении тарифов мы обсуждали с февраля! И ни разу за все это время комитет по ЖКХ не принял положительного решения. Тем не менее в повестку майской сессии его все равно внесли. Наверняка, у мэра были свои мотивы…

– Я написал в открытом письме, что мэр несет ответственность перед жителями. И призвал его не подписывать это решение.

– Почему я голосовал против? У каждого есть внутреннее чувство справедливости, порядочности, мужество в конце концов – и я принимал решение, основываясь на этом. А предложения, просьбы, требования, которые я получаю от жителей, – они меня и подвигли к такому голосованию. Я и мои коллеги, которые голосовали против, мы ведь не просим многого – пусть нам подробно расскажут, что и сколько стоит. Потому что это нонсенс, когда за наши деньги, деньги населения, управляющие компании занимаются не обслуживанием домов, а нанимают юристов, расширяют штаты персонала и с жителями вообще не считаются. Это просто цинично. И то, что городская администрация инициировала такое решение, по моему убеждению, тоже неправильно. Глава администрации Усиков должен был выступить с предложением: нет, ребята, пусть вначале управляющие компании поговорят с населением, а потом уже будем решать вопрос о повышении. Аргументацию, что тарифы не поднимали 3-4 года и была инфляция, нужно подтверждать экономическим обоснованием. На одном из заседаний представитель «Первой городской» заявил депутатам, что не даст подробный отчет о расходовании средств граждан. И депутаты после всего этого просто голосуют «за» – разве это можно? – пояснил свою позицию Олег Карпиков.

– Я надеюсь, что мэр все же проявит внутреннее мужество и не подпишет это решение. И если это произойдет – это будет уже большой победой гражданского общества. У каждого человека бывают моменты, когда необходимо принимать сложное решение, делать выбор. И на основании этого решения окружающие смогут судить об этом человеке. На высоких должностях подобный выбор приходится делать рано или поздно. Если пришел на такую должность – нужно быть готовым к таким решениям, а не стремиться угодить кому-то. Возможно, даже оказаться под угрозой лишиться поста…

Сегодня все население города против решения о повышении тарифа. И горсовет, и городская власть в целом теряют авторитет. И как потом тем же депутатам с избирателями разговаривать? Опустив глаза? Я очень надеюсь, что вето на это постановление все же будет наложено, – отметил депутат.

Профсоюзы не хотят роста социальной напряженности

В своем заявлении от 25 мая профсоюзы Орловской области отмечают, что «в настоящее время социально-экономическая ситуация в Орловской области остается сложной. Средняя заработная плата не достигает 23 тысяч рублей – и этот показатель один из самых низких в ЦФО и Российской Федерации. Отсутствует рост реальной заработной платы. Однако растет задолженность по заработной плате. На 1 мая она составила 76,8 млн рублей. Повышение или индексацию заработной платы проводят только единицы организаций. Повышение же МРОТ с 1 июля 2017 года на 300 рублей не покроет возросших расходов малообеспеченных слоёв населения».

Продолжаются банкротства и ликвидация, сокращения на Орловских предприятиях, отток кадров в Москву и в другие экономически благоприятные регионы, ряд организаций работает в режиме неполного рабочего времени. Реальный рост цен на товары и услуги выше официального уровня инфляции. И при уже достаточно высокой плате граждан за содержание жилого помещения они не получают всего спектра услуг. Эти услуги, как правило, ограничиваются только уборкой бытовых отходов и прилегающей домовой территории. Отсутствует прозрачность в отчетах управляющих кампаний.

В обществе растет социальная напряженность. Вопрос о повышении размера платы за содержание жилого помещения не прошел своего обсуждения на заседании Орловской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Поэтому президиум федерации профсоюзов Орловской области заявляет, что решение горсовета несвоевременное и необоснованное, а потому требует отмены, говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерации.

От редакции:

В беседе с корреспондентом ОС депутат Олег Карпиков предложил интересную идею – сделать поименным голосование по социально значимым вопросам. Чтобы избиратели могли видеть, как голосуют те депутаты, которых они поддержали на выборах. Подобная прозрачность в работе народных избранников пойдет на пользу обоим сторонам – и жителям, и самим депутатам, – уверен Карпиков.