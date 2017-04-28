Вопросы к главному по АПК

На очередном аппаратном совещании зампред правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов в очередной раз рассказал о перспективах развития агропромышленного комплекса. Информационный портал «Орел-регион» посчитал, что Бутусов ответил на ряд вопросов «по АПК» и ряд «ответов» процитировал. Точнее, по долгу службы пропиарил зампреда ‏– известного специалиста по забалтыванию проблем. «Орловская среда» позволила себе эти проблемы назвать – с тем, чтобы кто-то уже начал работать над их решением, и также в свою очередь задать Бутусову «ряд вопросов».

О видах на урожай и экономии

Итак, Бутусов оценивает виды на урожай, называет цифру – 2, 4 млн тонн зерна, без учета зернобобовых культур, и далее рапортует об увеличении площадей под яровой пшеницей, гречихой, говорит о «рекордном» росте площадей под техническими культурами. «Важно ещё, что производством сои Орловская область эффективно занимается импортозамещением», косноязычно добавляет зампред.

Бутусов озабочен выполнением целевых индикаторов, и, по его мнению, ситуация в целом благоприятная. Он надеется, что крестьяне, лишенные льготных кредитов, и на этот раз как-нибудь справятся. О том, что они будут вынуждены экономить на средствах защиты растений, что скажется на урожайности, главный по АПК не упоминает. Как и о проблеме нехватки техники, которая влияет на темпы уборочной и ведет к потерям урожая.

Восторги Бутусова по поводу увеличения площадей под техническими культурами специалисты также не разделяют: подсолнечник, в частности, истощает почвы; к тому же точных подсчетов, насколько в нынешних условиях крестьянам выгодно возделывать технические культуры, в областном департаменте сельского хозяйства никто не делает.

Несвязанная поддержка производителям технических культур, как известно, не оказывается, так как они считаются маржинальными. Но каков будет объем затрат на производство технических культур в этом году и смогут ли сельхозпроизводители получить дополнительную выручку в нынешних условиях?

Смешные цифры и секретный инвестор

Реальную картину положения дел в региональном АПК дает информационный справочник Минсельхоза. Учитывая, что ряд плодородных черноземных областей (Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и др.) в этом году не получают несвязанную поддержку на 1 га посевной площади, в этих регионах федеральный бюджет «поддерживает» только посевы овощей и семенного картофеля (у нас же осталась вся несвязанная поддержка), общие объемы господдержки у нас все равно ниже в сравнении с соседними регионами, где действительно наблюдается инвестиционный прорыв в АПК.

Кроме того, на этом сайте представлено лишь распределение денег из федерального и регионального бюджетов по обязательным госпрограммам развития АПК. Здесь нет региональных программ развития и поддержки отдельных направлений, финансируемых в регионах, а они довольно существенны, в сравнении с нашей, Орловской областью.

К «орловским» региональным программам относится программа поддержки развития молочного животноводства, на которую в 2017 году запланировано целых… 18,2 млн рублей.

Напомним, коров в Орловской области становится все меньше; по данным Росстата, в январе-апреле 2017 года было реализовано 40,4 тыс. тонн молока и молочных продуктов, что составляет 96,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

Нехватка молочного сырья и деградация молочной отрасли в Орловском регионе стала одной из причин остановки орловского молзавода и перевода переработки компании «Данон» в соседнюю Липецкую область.

В связи с этим Бутусов отмечает:

– Ведём работу с руководством «Данон» с тем, чтобы туда пришел новый инвестор.

Думаем, «Данону», который избавляется от невыгодного на данный момент актива, все равно кому продать завод, заметим, основная часть оборудования оттуда вывезена, так что на данный момент это просто площадка. Поэтому если Бутусов (а не «Данон») найдет для области подходящего инвестора, даже если это будет производитель обуви (о чем заявлялось ранее), который предложит нужную цену, «Данон» согласится.

Сегодня Бутусов, напустив секретности, рассказывает о неком инвестиционном соглашении с «профильным игроком» на рынке молока, который должен возродить орловский молзавод. С кем – не уточняет. Наверное, по причине его отсутствия?

Вся правда о господдержке

«Безусловно, господдержка остается важным фактором успешной реализации программы. Общий объем финансирования программы в 2017 году запланирован в сумме 12,8 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей из федерального бюджета, из областного – 127,9 млн рублей (без учета мероприятий по социальному развитию села). Сельхозтоваропроизводителям и предприятиям АПК по этой программе уже перечислено около 1 млрд рублей, или 65,2% средств бюджета от годового лимита», сообщает «Орел регион».

Тезис с внушительными цифрами (12,8 млрд рублей) рассчитан, очевидно, на обывателей, ведь областная «строчка» составляет всего 127,9 млн рублей (0,999%).

В чем тогда заслуга области: в том, чтобы своевременно перечислить по закону причитающиеся средства из федерального бюджета, или в том, что основной объем финансирования госпрограммы – это средства самих сельхозпроизводителей?

Если сравнивать строчку «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» по таблицам регионов, то в Белгородской области, к примеру, суммы в шесть раз больше, чем в Орловской области.

«В переговорах с Минсельхозом мы занимаем крайне жесткую позицию по этому вопросу, – заверяет Дмитрий Бутусов. – При поддержке областного Совета, который направлял соответствующее обращение в адрес Председателя Правительства РФ, подготовлен проект постановления, в соответствии с которым к малым формам хозяйствования будут отнесены не только КФХ, но и другие организационно-правовые формы с выручкой до 120 млн рублей. То есть малые и средние наши предприятия, не являющиеся КФХ, тоже смогут получать господдержку, льготные кредиты в этой форме. Что, я считаю, очень важно.» («Орел-регион»)

Вообще-то, из таблиц справочника субсидий АПК гораздо четче видно, кто сумел наладить работу с Минсельхозом, а кто занимается самопиаром, в то время как ливенские, краснозоренские и другие сельхозорганизации «молочных» районов Орловской области до сих пор остаются без льготных субсидируемых кредитов. Сев завершился, на носу уборка, деньги нужны, но будут ли они – большой вопрос. Обращения в Минсельхоз нужно было составлять до начала выдачи льготных кредитов. Орловские чиновники, в частности, должны были вплотную заниматься консультированием сельхозтоваропроизводителей и выделением первоочередных проектов, так, как это делали их коллеги из соседних областей.

К примеру, в результате последовательной работы администраций Белгородской, Брянской и других областей по привлечению инвестиционных кредитных ресурсов для белгородских сельхозорганизаций предусмотрено более 5 млрд рублей, в том числе региональное финансирование составляет около 260 млн рублей, для брянских сельхозорганизаций – почти 8 млрд, область выделяет свыше 115 миллионов рублей. А Орловский регион получает менее миллиарда рублей – всего 753 млн 900 тыс., при этом бюджет субъекта – всего 37 млн 695 тыс. рублей.

Бутусов повышает эффективность

И в заключение Бутусов рассказывает о мероприятиях, которые

«направлены на повышение эффективности работы предприятий АПК Орловщины. Это и семинары, и выставки, которые позволяют сельхозтоваропроизводителям поделиться опытом работы и получить информацию о передовых технологиях производства, селекции культур, племенной работе. Одним из таких мероприятий в Орловской области является Шатиловский аграрный форум, который в этом году пройдет 28-30 июня». (Орел-регион)

Напомним, эффективность работы орловских предприятий АПК в Шатилово Бутусов повышает ежегодно. Об общей эффективности мы можем судить исходя из элементарного сравнительного анализа (см. выше), можно поговорить и о конкретной эффективности – той, которая касается самой 120-летней Шатиловской СХОС.

После последнего, юбилейного Дня поля в 2016 году здесь вырезали последний скот, разрушаются склады, построенные ещё в прошлом веке, да и вообще, кажется, что при помещике Шатилове работы велись более механизированным способом, чем сейчас. Опытные поля пропалывают тяпками.

Что дало помпезное проведение шатиловского Дня поля, которым так гордится Бутусов, самой Шатиловской станции и орловским сельхозпредприятиям? Стало больше продаваться качественных семян? Выросла выручка станции, обновили оборудование СХОС, а у орловских крестьян от этого повысились урожаи на полях? Собранные под видом благотворительных целей на возрождение Шатиловки миллионы до самой станции так и не дошли.

Сейчас анонсируют 121-й День шатиловского поля. Будет ли прозрачным механизм сбора средств на его проведение и достанутся ли они самой многострадальной Шатиловской СХОС? Хорошо бы услышать ответы на эти вопросы от господина Бутусова. Боимся, правда, что «Орловской среде» он отвечать не пожелает. Тогда, может, «Орел-регион» поинтересуется?

Подготовила Наталья Зарубина