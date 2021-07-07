Вопросы к мэру – с ответами и без

№22 (646) от 7 июля 2021 г.

Встреча руководства города во главе с мэром Парахиным с активистами ТОС и старшими по домам Советского района, состоявшаяся на прошлой неделе, затянулась почти на два часа. После того как были упразднены районные депутатские группы, у людей скопилась масса вопросов к городским властям: и по коммуналке, и по благоустройству, и по транспорту. В ряде случаев людям обещали помочь в их беде. Но несколько проблем, увы, останутся тяжким грузом на плечах орловцев – мэр и его подчиненные просто не знают, как их решить. Ну, или делают вид, что не знают.

Вода цвета кофе

Первые два вопроса на встрече касались проблем Наугорского микрорайона, где живет более 10 000 горожан. В первую очередь – это жуткое качество воды. Из кранов идет вода желтого цвета. Иногда льётся откровенная ржавчина. На встрече жителям напомнили, что качество воды напрямую зависит от состояния водозаборного узла, который сейчас принадлежит частному лицу. Власти неоднократно обращались с предложением забрать сети в муниципальную собственность. Однако каждый раз назывались неподъемные для городской казны суммы — в несколько десятков миллионов рублей. Выхода из ситуации два. Во-первых, город вышел с инициативой на региональный уровень, чтобы «Орёлводоканал» освободили от части налогов как социальное, выполняющее стратегическую функцию предприятие. Сэкономленные средства и пойдут на выкуп и модернизацию водозаборного узла. Во-вторых, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» строится водовод, одна из ветвей которого может дойти и до Наугорского шоссе. В этом случае чистая вода (после прохождения через станцию обезжелезивания) будет смешиваться с водой из местного водозаборного узла. В итоге жидкость в кранах жителей будет уже не такой жесткой. По крайней мере точно не коричневой.

Вторая проблема, затронутая на встрече с управдомами, — транзитное шоссе, которое должно было соединить Болховский микрорайон с Наугорским шоссе в районе ТЦ «Европа». Как мы уже писали, жители Наугорки выступили против такого варианта. Уже сейчас в этом месте постоянная пробка длиной в двести метров. А трассу расширить в месте стыка с шоссе невозможно – впритык к дороге стоит девятиэтажка и забор военной части. Если бы поток машин устремился к «Европе», то единственный объезд пробок проходил бы вдоль школы, где постоянно ходят дети. Поэтому жителям Наугорки пообещали трассу перенести. Несколько месяцев о новой дороге не было ни слуху, ни духу. И вот мэр Орла Юрий Парахин сообщил жителям, что вариант возле «Европы» уже не рассматривается. Транзитное шоссе будет, и оно позволит жителям Болховского микрорайона выезжать сразу на Наугорку за чертой города.

Бесконтрольное управление

Сразу несколько выступавших пожаловались на свои управляющие компании. В частности, на то, что совершенно отсутствуют какие-либо рычаги воздействия на эти организации. Если поднять архивы и посмотреть что было несколько лет назад, то чуть ли не ежедневно в СМИ публиковались релизы областной жилинспекции о том, как наказана та или иная «управляшка». После смены руководства от жилиниспекции – ни слуху ни духу. А УК почувствовали свою безнаказанность и творят, что хотят.

Самым показательным примером стало июньское сообщение СК о том, что будет проведена проверка УК, которая несколько лет игнорировала жалобы жителей на разрушенные ступеньки в подъезд. На обломках бетона и кусках торчащей арматуры в итоге получила травму женщина. И таких подъездов с опасными ступеньками, если пройти по Советскому району, можно найти не один десяток. А если копнуть чуть глубже ступенек… Сколько других жалоб и просьб откровенно игнорируют, при этом не забывая исправно собирать с жильцов деньги? Как выяснилось на встрече с жителями, на частные УК город повлиять не в состоянии. Если и может что-то измениться, то только в одной единственной муниципальной управляющей компании – МУП ЖРЭП (Заказчик), которая, увы, переживает не лучшие времена.

Кстати, отметили управдомы и развитие современных компьютерных технологий. Если раньше УК отказывали жильцам устно, то теперь они игнорируют жалобы жителей в электронном виде. Например, мне лично пришлось столкнуться с тем, что на оставленную через портал «Госуслуги» заявку в УК ответили, что все выполнено. Хотя на самом деле проблема как была, так и осталась. На встрече жильцы других домов подтвердили, что УК очень часто принимают заявления жителей и потом отвечают, что все сделано, хотя на самом деле пальцем о палец не ударили. И это тоже к теме о бесконтрольности управляющих компаний.

Больше хаоса в ЖКХ! Ещё больше!

Один из вопросов, на который мэр Парахин не стал отвечать жителям, касался изменения способа оплаты теплоснабжения многоквартирных домов. Напомним, в домах с приборами учета тепла до июля 2021 года орловцы платили четко и понятно – в отопительный сезон, по счетчику. Теперь схема меняется. Жители будут платить весь год. Часть средств авансом, часть потом, с тремя перерасчетами. Правда, инициатором такого ноу-хау стал не город, а область, принявшая соответствующее постановление. Городу пришлось разъяснять жильцам, почему вместо понятной и легко контролируемой схемы вводится нечто мутное и противоречащее логике реформы ЖКХ. На встрече ответа так и не прозвучало, однако желающие разобраться в вопросе могут почитать памятку, опубликованную на сайте городской администрации 1 июля.

(https://www.orel-adm.ru/ru/about/news/novosti/izmenilsya-poryadok-oplaty-otopleniya-v-domakh-razyasneniya/)

Мы лишь обратим внимание на пункт, который напрямую связан с тем, что мы описали в предыдущем разделе, — бесконтрольностью УК. В памятке орловцев попытались заверить, что «жители домов имеют право контролировать этот процесс (передачу показаний счетчиков тепла), запрашивая у УК акты снятия показаний». Право у людей, конечно, есть, а вот возможность? Если люди годами не могут встретиться со своей УК по поводу ремонта копеечных ступенек, неужели их допустят к счетчикам? Кроме того, в пояснении нигде не сказано, кто и как будет контролировать процесс перерасчета. А ведь таких перерасчетов будет аж три!

Вот что говорится в памятке на сайте горадминистрации: «Размер ежемесячного платежа будет меняться 2 раза в год. Первый раз – в январе в связи с изменением базы расчета (смена года). Платеж может меняться в меньшую или большую сторону — в зависимости от того, сколько тепла фактически получил дом за прошедший год. Второй раз – в июле в связи с ежегодным изменением тарифов на тепло. Кроме того, в I квартале каждого года будет производиться перерасчет платы. Сумма перерасчета будет определяться как разница между начислением за год и фактическим потреблением по прибору. Если дом потребил меньше тепла, плату снимут, если больше — доначислят». А ведь есть еще и ситуации, когда люди продают жилье: их ждет четвертый перерасчет! И этот хаос областная власть создала вместо прекрасно работавшей, прозрачной и понятной схемы оплаты по счетчику непосредственно в отопительный период!

От редакции:

«Орловская среда» просит прокуратуру Орловской области проверить законность изменения порядка оплаты услуги отопления в многоквартирных домах в городе Орле н предмет нарушения прав неограниченного круга лиц – потребителей тепловой энергии.

«Пилите, Шура, пилите! Они золотые!»

Несколько жителей затронули на встрече и проблему укладки дорогущей плитки. Орловцев постоянно пытаются убедить, что асфальт меняют на более дорогую плитку, так как она долговечнее. Однако представители домов, расположенных на бульваре Победы, высказали совершенно иное мнение. По словам жителей, на недавно отремонтированном бульваре плитка уже начала расползаться. В щели можно засунуть палец. В одном месте строители уложили плитку вообще без уклона. В итоге после любого дождя вдоль дома образуется колоссальная лужа, которую прохожие вынуждены обходить по ступенькам рядом расположенных входов в магазины. Решетки ливневки по весне все были забиты песком. Часть дорогущих кустарников и деревьев, высаженных на газонах, засохли без полива, — рассказали жители.

Второй момент касательно плитки — это места, где она вообще не нужна. Например, сейчас ее укладывают на улице Октябрьской вдоль проезжей части. Однако, практически никто из пешеходов здесь не ходит, так как машины после дождя обдают людей грязью. Все стараются пройти по дорожке вдоль корпусов бывшего завода «Орлэкс». В пустоту прозвучал вопрос, зачем было укладывать плитку в этом месте, где напрашивается расширение проезжей части. А тротуар и так будет — только подальше от дороги. И такое место в Орле, увы, далеко не единственное. Так, вдоль улицы 60 лет Октября тоже сделали тротуар вдоль проезжей части. Корреспондент ОС лично наблюдал минувшей зимой, что новенький тротуар был даже не расчищен от снега, а пешеходы как ходили в доплиточную эпоху в нескольких метрах от проезжей части по собственноножно протоптанной тропинке, так и продолжают ходить. И при этом дорогущая плитка, оплаченная из бюджета, лежит! Кстати, опять же летом после дождя вряд ли кто рискнет пройти по этому тротуару все по той же причине, что и на Октябрьской – машины обдают прохожих с ног до головы.

И если уж затевать ремонт, то не для галочки и не для освоения средств на кубометрах плитки. А так, чтобы пешеходной дорожкой можно было пользоваться и зимой, и в непогоду. Кстати, жителей никто с документацией до начала ремонта не знакомил, чтобы граждане понимали, что и как будут ремонтировать и могли внести свои предложения. Кроме того, жители хотели бы участвовать в приемке работ. Например, очевидцы утверждают, что на том же бульваре Победы рулонный газон укладывали с нарушением технологии. Однако никто и никак повлиять на ситуацию не смог. Более того, имеются случаи, когда недобросовестные подрядчики довольно агрессивно реагируют на попытки людей снять их недочеты на видео. Хотелось бы, чтобы общественный контроль имел четкие формы (например, чтобы активистам ТОС выдавали удостоверения, подтверждающие их право снимать происходящее на камеру).

Сразу двое выступавших подняли проблему проезда тяжелой техники по свежеуложенной плитке. В одном случае строители проложили тротуар по Октябрьской и не убрали кучи мусора. Теперь грузовик, для того чтобы забрать всё наваленное, будет вынужден давить колесами новенький тротуар. А во втором случае речь шла о бульваре Победы, где автобусы и грузовики «Зеленстроя» заезжают на свежеуложенную плитку во время опиловки деревьев. Опять же без ответа остался вопрос, будут ли власти предусматривать проезды для тяжелой техники, или разбили плитку — заменили плитку? Главное, чтобы процесс ремонта тротуаров (как и в столице) не останавливался?

Безопасные ступеньки? Нет, не слышали…

Двое выступавших затронули проблему опасных ступенек. В одном случае речь шла о том, что на входах в магазины со ступеньками необходимо делать поручни. Пожилым людям было бы проще подниматься, если есть за что держаться. А во время гололеда такая «мелочь», как поручень поможет избежать травм не только пожилым, но и всем без исключения. И хотя это напрямую не входит в компетенцию городских властей, жители просили посодействовать в решении этой проблемы.

Второй момент очень актуален для многих мест в нашем городе – это ступеньки на городских улицах, сливающиеся по цвету с окружающей плиткой. Один из жителей привел в пример ступеньки возле памятника Горбатову, на которых постоянно падают люди. Но аналогичная проблема актуальна и для других тротуаров. Взять хотя бы «самую красивую улицу» Ленина. После того, как ровную пешеходную часть превратили в каскад ступенек (разных по ширине и высоте), сколько людей там упало? Кто-нибудь считал? И если уж чиновники горадминистрации так любят перед камерами ТВ рассказывать, как это удобно – ходить по ступеньками, то пусть эти чиновники выделят края ступенек цветом. Кстати, если вдруг «отцы города» не знают, как это делается, то советуем им прогуляться до парка ОрелГАУ. Там прямо на входе все до единой ступеньки выделены ярко-желтым цветом. Не заметить край и упасть очень сложно, чего не скажешь про Ленинскую, где край ступеньки вообще не виден на фоне плитки. И не в одном месте, а на всем протяжении улицы!

Горы мусора и полчища крыс

Пришедшие на встречу граждане пожаловались и на не вывезенные вопреки установленным срокам залежи крупногабаритного мусора. Горы отходов не только дают защиту и прибежище крысам, но и представляют огромную опасность в плане возникновения пожаров. Особенно опасны такие залежи под окнами многоквартирных домов.

Представитель «Зеленой рощи» признала, что проблема вывоза КГО существует. И нужно учитывать, что дворы многоквартирных домов не оборудованы площадками для сбора КГО. Но регоператор следит, чтобы отходы вывозили раз в неделю. «Неправда!» — раздались крики из зала. – «По несколько недель не вывозится!» После этого представитель регоператора поправилась: «Должны вывозиться». И поскольку специальных мест складирования КГО нет, то перевозчиком направляется специальная машина с манипулятором, который может погрузить эти отходы в кузов и вывезти. При этом габариты машины не всегда позволяют подъехать ко всем подъездам – отсюда и перенакопление. Тем не менее адреса, откуда необходимо в первую очередь вывезти скопившийся мусор, записали.

Учитывая недавнее повышение тарифа на вывоз ТКО очень интересную тему подняли жители частного сектора. Они поинтересовались, какова периодичность вывоза отходов из частного сектора, подсчитанная и учтенная в тарифе? Жителям ответили, что мусор должны ввозить ежедневно. Тогда последовал второй вопрос: почему если в тарифе заложен ежедневный вывоз мусора, по факту в частном секторе мусоровоз появляется в лучшем случае раз в неделю? И это при том, что тариф для жителей частного сектора выше, чем для жителей многоэтажек, которые видят мусоровозы под окнами гораздо чаще! Опять же регопертору припомнили крупногабаритные отходы, которые мусоровозы забирают далеко не всегда. В итоге у регоператора прямо спросили, почему они заключают типовые договоры и с жителями в многоэтажках, и с жителями частного сектора, если там совершенно разные условия, сроки и периодичность? Хотелось бы жителям и более четко прописать ответственность регоператора. Пока же получается игра в одни ворота. Если жители не платят, то их ждут штрафные санкции, а если мусоровоз неделями не приезжает, чтобы забрать отходы, то почему никаких санкций к регоператору не предусмотрено? Гул одобрения в зале подтвердил, что тема корректировки договоров и введения санкций к регоператору за невыполнение взятых на себя обязательств, это не то чтобы назревшая, а давно перезревшая тема.

Кто будет сторожить сторожей?

Пожаловались жители и на проблему стоянок во дворах и в междворовых проездах автомобилей курсантов и преподавателей юридического института (более известного в народе как «школа милиции»), где, кстати, готовят будущих сотрудников ГИБДД. Машины не просто мешают проходу граждан, но и создают помехи для транспорта, обслуживающего торговые точки. Что характерно, по словам старшей по дому, рядом с местом стоянки установлены запрещающие знаки. Вот только еще древние римляне говорили: «Кто будет сторожить сторожей?». Кому жаловаться, если нарушители – сами люди в погонах? Причем, далеко не все с лейтенантскими звездочками. Оставляют свои машины под запрещающими знаками и «стражи порядка» со звездами покрупнее, — отметила выступавшая. Кстати, она припомнила недавнюю историю, когда после нескольких рейдов все же удалось навести порядок – машины курсантов пропали из дворов. Остался без ответа вопрос, осмелится ли кто-то «посягнуть» на неприкосновенность нарушителей с большими звездами?

Собачья жизнь

Жителей заинтересовал и вопрос… о собаках. В частности, что делать с бродячими стаями, которые устраивают ночами концерты, облаивают проезжающие мимо машины, разрывают оказавшихся поблизости кошек и нередко нападают на прохожих? В ответ горожанам посоветовали… обращаться в областную ветслужбу, чтобы собак отловили, чипировали, привили от бешенства и затем выпустили точно туда же, откуда и забрали. Как это решит проблему нападения на людей, увы, орловцам никто не объяснил. Но это федеральный закон. Кстати, когда нужно чиновникам, то они без проблем меняют и федеральные законы, и даже Конституцию. Да так шустро, что только пятки сверкают, а информация о грядущих поправках звучит из каждого утюга. Однако, когда речь идет о здоровье жителей, то тут внезапно включается «режим радиомолчания». Жителям никто не разъясняет, что, если закон не работает (или работает некорректно), то его нужно и можно поменять. В итоге никто на встрече не объяснил жителям алгоритм, следуя которому можно выйти с инициативой и проработать поправки, которые устроили бы и зоозащитников, и тех, кто хочет спокойно ходить по городским улицам, не боясь быть покусанными.

Транспортная недоступность

Жители нескольких улиц частного сектора в районе Наугорского шоссе попросили решить проблему доступности транспорта. Им приходится пешком ходить до ближайшей остановки, хотя частный сектор быстро разрастается, и жителей становится все больше. Но, как выяснилось, для того чтобы пустить транспорт, необходимо соблюдение ряда условий. В том числе по ширине проезжей части. Так как дорога муниципальная, то кто должен ее расширять? — задались логичным вопросом орловцы.

Не лучше ситуация в этом месте и с тротуарами. На некоторых участках школьники вынуждены идти по проезжей части – тротуаров там просто нет! При этом жители напомнили, что в частном секторе люди не имеют права прокладывать пешеходные дорожки по муниципальной земле. В итоге вместо ответа орловцам пообещали встретиться на месте и посмотреть, можно ли решить их проблему.

Затронули жители и проблему отсутствия остановочных павильонов. Например, напротив тубдиспансера. И хотя дальше по направлению движения всего одна остановка, но есть люди, которые садятся и здесь. Кроме того, уже не раз звучали предложения обязательно делать заездные карманы при ремонте дорог, чтобы остановившийся для высадки пассажиров автобус не создавал помех движению других машин.

Также на встрече была поднята проблема возросшей интенсивности транспортного движения по улице Игнатова. Со строительством новой высотки выросло и число пешеходов, которые переходят улицу и остро нуждаются в регулировании транспортного потока. Жителей успокоили, отметив, что на комиссии по безопасности дорожного движения уже рассматривался вопрос установки светофора на перекрестке Игнатова и Матвеева. И принято положительное решение.

А вот что касается отмененных маршруток, которые шли из Советского района в Северный, то тут жителей ждало разочарование. Отмена была вызвана сократившимся пассажиропотоком после введения в строй новой улицы. И перевозчикам оказалось невыгодно кататься полупустыми. Поэтому власти пошли на поводу у участников и отменили эти маршруты. Тот факт, что полупустые маршрутки – это не то же самое, что пустые, и что в городе есть пассажиры, которым удобно пользоваться этими автобусами, никто в расчет брать не стал.

Увы, газетная площадь не позволяет вместить все поднимавшиеся на встрече вопросы. Заметим, что подобные встречи прошли во всех районах города и показали, что проблем и вопросов у граждан – масса, как локальных, так и касающиеся всего города. Примечательно, что встречи были организованы аккурат накануне выборов, хотя жителям пообещали, что они будут проводиться и впредь, и что на следующих встречах орловцам расскажут о принятых мерах по решению тех или иных проблем. Главное, чтобы инициатива не угасла с окончанием избирательной кампании.

Сергей Миляхин