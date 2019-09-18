Восьмая заповедь отменяется?

Фото «Новые известия»

№32 (569) от 18 сентября 2019 г.

В редакцию ОС обратился управляющий крестьянско-фермерским хозяйством Михаил Чуряев и рассказал о необычной ситуации. При знакомстве с документами по этой теме меня не покидало сильнейшее чувство дежавю. Подобный «стиль работы» я уже встречал, и что характерно, неоднократно. Наше издание писало о ситуациях, похожих как две капли воды. Желающие могут почитать статью «Обыкновенное чудо» в №42 (490) от 6 декабря 2017 г и серию материалов под общим названием «Центр преткновения» – итоговая статья была опубликована в №44 (492) от 20 декабря 2017 г. Все статьи доступны на нашем сайте orelsreda.ru. Их легко найти по названию через строку поиска. Сопоставление того, что уже происходило на Орловщине, и того, что происходит сейчас, наводит на очень грустные мысли. Вывод один: в обществе сложилась вполне определенная прослойка лиц, которые могут нарушать любые законы (как светские, так и религиозные). Не верите? У нас в редакции куча документов, подтверждающих безнаказанность нарушителей.

Обещать не значит жениться

На землях сельхозназначения вблизи поселка Знаменка ведется строительство православного храма «Спорительница хлебов». Строить религиозные объекты на землях, предназначенных для выращивания зерна и выпаса животных, само по себе нонсенс. Но еще интереснее, что конкретный участок, на котором зимой началось строительство, на тот момент вообще не принадлежал Русской православной церкви. То есть, простым языком – храм заложили на чужой земле.

Чтобы лучше понять, почему и как такое стало возможным, придется начать историю из далекого 1994 года. Тогда существовал совхоз «Сабуровский». Он попал под приватизацию, как и многие другие похожие сельхозпредприятия в те непростые годы. Тогда межевания в современном виде не было, и пользовались картами. Все земли совхоза были отражены в этих документах с указанием площадей, плодородием и прочими параметрами. Документы в виде карт есть и у работников предприятия, и в сельской администрации. В 1994 году земли были переданы тем людям, которые на тот момент работали в совхозе. В подтверждение этому был составлен перечень граждан, владеющих долями. В 2011 году, когда пошло межевание участков, совхоз «Сабуровский», находившийся в тот момент в тяжелом финансовом состоянии, не смог как положено по закону промежевать поле в 70 га, о котором дальше и пойдет речь. Администрация сформировала на поле 4 различных участка. Основной, на котором и вырос храм, имеет площадь порядка 46 га, и его номер на современной карте Росреестра – 57:10:0050101:2014 (для краткости в дальнейшем мы будем его именовать по последним цифрам – «участок 2014»). КФХ Чуряева также стало дольщиком, примерно в те же годы купив у сельского поселения прилегающие земли согласно 101-ФЗ. Любой желающий может зайти на карту Росреестра и посмотреть сведения об участке 2014. На момент подготовки этой статьи участок 2014 числится как «земли сельскохозяйственного назначения» и может использоваться только для сельхозпроизводства.

Между тем зимой 2019 года на этом участке внезапно начались строительные работы, рассказал Михаил Чуряев. Первой реакцией владельцев земли было обратиться к районным властям, чтобы те прекратили незаконную стройку – ведь участком, помимо КФХ, владеют и другие дольщики. А их 15 человек! Глава Орловского района Юрий Парахин предложил произвести обмен – отдать КФХ другой участок взамен того, на котором ведется стройка. Такое решение изначально устроило фермеров. В качестве обменного предлагался участок вблизи деревни Фоминки. Правда, по качеству обмен был явно неравноценным – не считая удаленности, возле Фоминок и земля не такая плодородная, и самое главное – участок 2014 имеет выезд на федеральную трассу. Согласитесь, близость дороги – это очень существенный момент: в плане логистики 2014-й гораздо лучше. В ходе переговоров возникло уже другое предложение – задействовать третью сторону – агрохолдинг Сергея Будагова, расположенный по соседству. КФХ соглашалось обменять свою часть 2014-го участка, но не на Фоминки, а на соседние земли. А Фоминки отдать агрохолдингу Будагова. Сергей Будагов, лично присутствовавший на встрече, отказался от такого предложения по причине плохого качества земли в районе Фоминок. К тому же Фоминки оказались слишком далеки от элеватора Будагова, а логистика, напомним, очень важна для сельхозпроизводителей. А пока велись все эти переговоры, стройка храма шла ударными темпами. И еще очень интересный момент – действующие лица переговоров. На встрече в Вятском Посаде по теме обмена участками присутствовали и глава Орловского района Юрий Парахин, и небезызвестный в Орловской области господин Цурков, курирующий стройку.

С широко закрытыми глазами

После срыва переговоров главе КФХ предложили просто пожертвовать эту землю под строительство храма. Естественно, без равноценного обмена отказываться от участка земли фермер не захотел. Начался этап переписки. Жалобы с требованием остановить незаконную стройку были направлены в самые разные ведомства. И здесь начинаются поистине неземные чудеса. Пока сайт Вятского посада, а вслед за ним и все прогубернаторские СМИ бодро вывешивали репортажи о ходе строительства храма, все надзорные и контролирующие органы дружно ослепли.

Вот, например, ответ из управления Россельхознадзора. Федеральная служба сообщила, что «при проведении осмотра земельных участков неизвестными лицами проводятся земельные (строительные) работы со снятием и перемешиванием плодородного слоя почвы (предположительно храма). Однако установить, кто же строит храм, в Россельхознадоре… не смогли. Тогда ведомство запросило информацию о строителях в администрации Сабуровского сельского поселения. Однако выяснилось, что и местные власти якобы понятия не имеют, кто же строит храм и кучу вспомогательных строений у них под боком. И это в официальном ответе! Получается феноменальная ситуация: Россельхознадзор установил факт нарушения плодородного слоя, но не смог установить, кто ведет строительство. И это при том, что рядом со стройкой стоит внушительный стенд с информацией о том, кто является застройщиком.

Еще более забавный ответ пришел из управления строительного надзора. Оказывается, чиновники не знают… как проводить проверку. Да. Так и написано черным по белому в официальном ответе: с августа 2018 года были внесены изменения, согласно которым должен быть разработан порядок проведения проверок. А поскольку порядок уже более года не разработан, то строительный надзор и не может наведаться на строительство храма в Сабурово. Даже страшно представить, что произойдет, если строение, которое возводится без разрешительной документации и строительного надзора, вдруг сложится наподобие карточного домика и похоронит под своими обломками ни в чем не повинных людей. Вот тогда наверняка произойдет очередное чудо, и все надзорно-контролирующие органы разом прозреют. А пока, как гласит народная мудрость, « нет тела – нет дела»!

Стоит ли говорить, что ни одно из многочисленных ведомств, куда обращались за помощью фермеры, даже не попыталось увидеть очевидное – кто именно ведет незаконную стройку. Зато причастные к уводу земли забеспокоились такой активностью фермеров и подстраховались. Напомним, строительство началось зимой 2019 года. Внезапно в июле 2019 года на кадастровой карте появляется новый участок. Он находится внутри участка-2014 и имеет последние цифры 5317. Вот только опять же неувязочка: на официальной публичной карте Росреестра указано, что участок-5317 также предназначен для сельхозпроизводства, а никак не для строительства культовых сооружений. Кстати, захватчиков нисколько не смутил даже тот факт, что по законам Орловской области минимальный размер участка для сельхозпроизводителей составляет 7,5 га. Кадастровый инженер, который занимался оформлением бумаг, решил, что 1,2 га, уже по факту захваченных под самострой, вполне достаточно. Фермеры сейчас в суде пытаются оспорить формирование этого участка.

Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зло

Давайте все же проделаем титанически сложную работу, которая оказалась не под силу ни одному ведомству. Зайдем на официальный сайт Вятского Посада. Два щелчка мышкой, и вот оно – описание того самого храма, который строят неустановленные лица на чужой земле! В разделе «Новости» от 29 августа читаем: «В Орловском районе неподалёку от посёлка Знаменка продолжается строительство подсобного хозяйства «Орловский колос». На сегодняшний день уже проделана огромная работа: в строящемся храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» обустроена купель для крещения полным погружением, активно возводятся часовня, иконная лавка, дом причты с классом для воспитанников воскресной школы. Основные силы брошены на строительство сельскохозяйственной гимназии на 550 мест, где уже в недалёком будущем подрастающему поколению будут прививать интерес и любовь к природе и сельскому хозяйству, воспитывать в молодёжи чувство сопричастности ко всему тому, чем живёт родное село».

Все это, конечно, здорово. Вот только как быть с восьмой заповедью? Получается, что в Орловской области есть группа лиц, которые могут захватывать любой понравившийся им клочок земли (как, например, произошло возле кинотеатра «Родина» – мы упоминали об этой истории в самом начале статьи) или отнимать любое здание, которое вдруг приглянулось и выгонять оттуда законных владельцев (об этой теме мы публиковали целый цикл статей)? Судя по происходящему в эти дни на поле крестьянско-фермерского хозяйства, именно так все и есть. Есть, конечно, надежда, на суд, первое заседание по делу о возврате земли должно состояться 30 сентября. Но надежда совсем слабая.

Вы верите, что кто-то решится снести целый комплекс строений? Тем более, что захватчики уже подстраховались и переоформили часть земельного участка. И в доверешение изящной комбинации по уводу землицы в разгар лета, а именно 22 июля, был заключен договор между администрацией Орловского района в лице Юрия Парахина и местной религиозной организацией «Православный приход храма Сретенья Господня» о передаче вновь созданного участка-5317 в безвозмездное пользование. До торжества беззакония осталось совсем малость – переоформить на публичной кадастровой карте разрешенный вид использования этого участка с сельхозпроизводства под строительство.

Темная лошадка

Есть во всей это истории еще одна очень важная составляющая. А именно главный интересант всего происходящего – руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков. Как раз когда готовился наш материал, в газете «Новые известия» вышла чрезвычайно подробная статья о том самом храме «Спорительница хлебов». В публикации очень профессионально расписана роль господина Цуркова во всей это истории. Желающие могут сами ознакомиться с материалом наших коллег «Задушенные скрепами: как у орловских фермеров отбирают землю для храма». В статье журналист Людмила Бутузова прослеживает весь путь в высокие кабинеты этого очень предприимчивого товарища и показывает на конкретных примерах, как и почему семейный бизнес Цурковых расцвел на просторах Орловщины.

Сергей Миляхин

«Новые известия»:

«Выяснилось, что на участок Чуряевых зашло общество с ограниченной ответственностью «Подсобное хозяйство «Орловский колос», согласно выписке из ЕГРЮЛ, зарегистрированное в ноябре прошлого года некой Андреевой. Уставной капитал ООО — 10 000 рублей, вид деятельности – «под строительство жилых и нежилых зданий».

Из официальных источников — больше ничего. Разве что туманное объяснение чиновников, что гражданка Андреева входит в какую-то «льготную» категорию, которой разрешается строительство на землях сельхозназначения. Причём, как позже выяснится, даже на чужих, если кадастровый инженер по случайности допустит ошибку, и на кадастровой карте подвинет участок Чуряевых чуть в сторону от «льготницы». Судитесь, господа фермеры, исправляйте, если сможете, «оплошность» инженера.

Что дело – труба, можно было и сразу догадаться. По району ходили слухи, а они иногда достовернее официальных источников, что место для «льготницы» указал схиархимандрит Илий (Ноздрин) — духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также уроженец Орловской области, не забывающий свою малую родину. По его молитвенной помощи построен, например, храмовый комплекс «Вятский Посад» в деревне Гать в 2017 году. В этот раз, по православной легенде, батюшка будто бы оглядел окрестности в 6 км от «Вятского Посада», и указал перстом на поле Чуряевых – «быть здесь храму в честь Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Идею схиархимандрита Илии подхватил его помощник Геннадий Николаевич Цурков, известный в Орле как человек с очень неоднозначной репутацией и звериным чутьём на запах дензнаков. К «Спорительнице хлебов» добавились сельскохозяйственная гимназия, трапезная, дом священника, конно-спортивный, животноводческий и тепличный комплексы, а также поля для выращивания сельскохозяйственных культур. Все это к сегодняшнему дню перечислено и на информационном щите у стройки, и на официальных сайтах митрополии и «Вятского Посада». Кроме, разумеется, объяснений, при чём здесь ООО «Подсобное хозяйство «Орловский колос» и г-жа Андреева.

Опять же по слухам в православной среде, которые очень редко искажают картину мира, Андреева – теща Цуркова, а её фирма – обычная прокладка, чтобы пропускать спонсорские потоки «на храм» через семейное русло Цурковых. Все это действительно похоже на правду, если учесть, что такие фокусы Геннадий Цурков проделывал неоднократно, пристраивая к богоугодным делам свою жену, дочку, родню бывшего губернатора Вадима Потомского, а также близких друзей-товарищей. «Новые Известия» посвятили этой теме целое расследование («Как строят «губернаторский» храм на украденной земле», 5.03.2017 г.). С тех пор практика Цуркова по забиванию скреп в семейный бюджет значительно обогатилась. В какой-то степени она даже даёт ответ на щекотливый вопрос: зачем скромному пригородному району Орла, из которого народ разбегается со скоростью звука, потому что нет работы и нет денег, два храмовых комплекса в 6 км друг от друга? Тем более, что строятся напролом, и, кажется, сама епархия хотела бы от этого дистанцироваться».

«Новые известия», «Задушенные скрепами: как у орловских фермеров отбирают землю для храма»

http://«Новые известия»:

«Выяснилось, что на участок Чуряевых зашло общество с ограниченной ответственностью «Подсобное хозяйство «Орловский колос», согласно выписке и ЕГРЮЛ, зарегистрированное в ноябре прошлого года некой Андреевой. Уставной капитал ООО — 10 000 рублей, вид деятельности – «под строительство жилых и нежилых зданий». Из официальных источников — больше ничего. Разве что туманное объяснение чиновников, что гражданка Андреева входит в какую-то «льготную» категорию, которой разрешается строительство на землях сельхозназначения. Причём, как позже выяснится, даже на чужих, если кадастровый инженер по случайности допустит ошибку, и на кадастровой карте подвинет участок Чуряевых чуть в сторону от «льготницы». Судитесь, господа фермеры, исправляйте, если сможете, «оплошность» инженера. Что дело – труба, можно было и сразу догадаться. По району ходили слухи, а они иногда достовернее официальных источников, что место для «льготницы» указал схиархимандрит Илий (Ноздрин) — духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также уроженец Орловской области, не забывающий свою малую родину. По его молитвенной помощи построен, например, храмовый комплекс «Вятский Посад» в деревне Гать в 2017 году. В этот раз, по православной легенде, батюшка будто бы оглядел окрестности в 6 км от «Вятского Посада», и указал перстом на поле Чуряевых – «быть здесь храму в честь Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Идею схиархимандрита Илии подхватил его помощник Геннадий Николаевич Цурков, известный в Орле как человек с очень неоднозначной репутацией и звериным чутьём на запах дензнаков. К «Спорительнице хлебов» добавились сельскохозяйственная гимназия, трапезная, дом священника, конно-спортивный, животноводческий и тепличный комплексы, а также поля для выращивания сельскохозяйственных культур. Все это к сегодняшнему дню перечислено и на информационном щите у стройки, и на официальных сайтах митрополии и «Вятского Посада». Кроме, разумеется, объяснений, при чём здесь ООО «Подсобное хозяйство «Орловский колос» и г-жа Андреева. Опять же по слухам в православной среде, которые очень редко искажают картину мира, Андреева – теща Цуркова, а её фирма – обычная прокладка, чтобы пропускать спонсорские потоки «на храм» через семейное русло Цурковых. Все это действительно похоже на правду, если учесть, что такие фокусы Геннадий Цурков проделывал неоднократно, пристраивая к богоугодным делам свою жену, дочку, родню бывшего губернатора Вадима Потомского, а также близких друзей-товарищей. «Новые Известия» посвятили этой теме целое расследование («Как строят «губернаторский» храм на украденной земле», 5.03.2017 г.). С тех пор практика Цуркова по забиванию скреп в семейный бюджет значительно обогатилась. В какой-то степени она даже даёт ответ на щекотливый вопрос: зачем скромному пригородному району Орла, из которого народ разбегается со скоростью звука, потому что нет работы и нет денег, два храмовых комплекса в 6 км друг от друга? Тем более, что строятся напролом, и, кажется, сама епархия хотела бы от этого дистанцироваться». «Новые известия», «Задушенные скрепами: как у орловских фермеров отбирают землю для храма».

https://newizv.ru/news/society/13-09-2019/zadushennye-skrepami-kak-u-orlovskih-fermerov-otbirayut-zemlyu-dlya-hrama?fbclid=IwAR1Tw8qnMVqxje5csy_b8EZjTc7rXhuECq3VWD-6pfNUN0RwHds7eQiU9xA