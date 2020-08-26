ВосПИТАТЕЛЬНЫЙ процесс

№31 (610) от 26 августа 2020 г.

Долги орловских школ перед налоговиками, коммунальщиками и поставщиками продуктов обещали погасить, чтобы с 1 сентября в учебных заведениях смогли заработать столовые. Деньги должна выделить областная казна. Кстати, разблокировка школьных счетов повлияет не только на ситуацию в столовых. В школах все лето велись ремонты, шла подготовка к новому учебному году. По официальным данным, только в Орле в 106из 136 образовательных организаций на середину августа казначейством были приостановлены все операции по расчетным счетам. Сумма приостановленных денежных потоков составила 102 миллиона рублей. В целом же долги образовательных организаций областного центра по разным строчкам достигли отметки в 543 миллиона рублей. Область дает городу на решение проблем 231 миллион. Об этом шла речь на заседании профильного комитета по образованию областного совета.

Долги наши тяжкие

Прояснить ситуацию, связанную с блокировкой счетов городских учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, попытался замглавы администрации Орла Игорь Краличев. Он отметил, что основная часть долгов — это налоговые страховые взносы (197 миллионов из 543-х) и платежи за коммунальные услуги (168 миллионов рублей). Долги перед поставщиками продуктов составляют всего 40 миллионов в школах и 20 миллионов в детских садах. Все это долги за 2020 год. По заверениям Краличева, долги перед поставщиками за 2019-й полностью погашены. (Наше издание писало об этой проблеме в статье «МИЖЕР ЯНД» орловских чиновников» в №41 (578) от 4 декабря 2019 г. http://orelsreda.ru/mizher-yand-orlovskih-chinovnikov/)

При этом чиновник заверил, что блокировка счетов не сказалась на подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Каким образом школы рассчитывались с подрядчиками и закупали оборудование, докладчик, увы, не уточнил. Благодаря помощи области сейчас принято решение разблокировать движение по счетам уже упомянутых 102 миллионов рублей.

Председатель комитета Олег Кошелев обратил внимание, что в состав комитета входят три руководителя учебных заведений города Орла. Во всех трех счета заблокированы. И депутаты по собственному опыту знают, что успешная подготовка к новому учебному году с заблокированными счетами — это заслуга не администрации города, а руководителей и коллективов образовательных учреждений. Формально были задействованы внебюджетные источники или, проще говоря, личные средства. В условиях повышенного риска распространения коронавирусной инфекции на одни и те же виды работ пришлось потратить гораздо больше, чем годом ранее. И это при том, что полностью закупиться всем необходимым по целому ряду позиций так и не удалось.

Самое показательное, что ряд образовательных учреждений получили деньги за оказание дополнительных платных образовательных услуг. И при этом из-за блокировки счетов даже этими средствами воспользоваться не удается уже не первый месяц, — отметил Олег Кошелев. Работая в таких условиях, практически каждое учреждение и каждый руководитель совершает подвиг. В связи с этим депутаты поинтересовались: когда проблему все же решат, чтобы подвиг трудовой не стал подвигом ратным?

На этот вопрос ответила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова. Она пояснила, что деньги были отправлены 19 августа, и счета будут разблокированы сразу же при поступлении средств управлению образования. Есть надежды, что счета школ успеют разблокировать к первому сентября, и День знаний превратится в настоящий праздник.

Все дети равны, но некоторые будут чуть-чуть равнее

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании профильного комитета облсовета, был связан с детским питанием. Речь зашла про изменение источника финансирования горячего питания для учеников младших классов. Новая схема должна заработать уже с 1 сентября 2020 года. Как отметила замруководителя департамента образования Ирина Коростелева, все началось с поручений президента РФ Владимира Путина. Соответствующие изменения внесены в федеральное законодательство и нацпроект «Образование», а также в местные нормативно-правовые акты. Орловской областью была подана заявка на субсидии из федерального бюджета, которая в настоящий момент одобрена: средства будут предоставлены с 1 сентября. Наш регион должен получить более 127 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на оплату 94% от суммы затрат на школьные завтраки. 5% будет добавлять региональная казна и 1% добавит муниципалитет.

Бесплатное питание для учащихся начальной школы существовало и до нововведения, но норма расхода была в пределах 40 рублей. С первого сентября изменится не только источник финансирования, но и норматив. Так, стоимость завтрака для учеников 1-4 классов составит, с учётом софинансирования из муниципальных бюджетов, 56,5 рубля на каждого ребёнка. Для остальных сумма останется прежней. Это касается и льготных категорий учащихся. Адресное питание по-прежнему остаётся в Орле, Ливнах и Орловском районе. По словам Ирины Коростелевой, решение об увеличении норматива питания школьников до 56,5 рубля каждый муниципалитет может принять самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей. Если какой-то муниципалитет решит повысить планку до единой, то разницу между в 16,5 рубля придется искать в муниципальной казне. Со стороны такая ситуация выглядит нелогичной, но необходимо исходить из возможностей муниципальных бюджетов.

Олег Кошелев отметил, что разные нормы питания в разных муниципалитетах будут выглядеть очень странно. «Младшие классы будут питаться на 56,5 рубля, а старшие классы получат обед за 40 рублей? Как это будет реализовываться? Порция будет меньше, или в одну котлету будут добавлять мясо, а в другую — хлеб? Я считаю, что здесь должно быть единоначалие. Мы должны поддержать муниципалитеты и компенсировать разницу», — отметил Олег Кошелев.

Свою позицию изложила зампред облправительства Валентина Нордстрем: «Не все регионы получают из федерального бюджета средства (на организацию питания младших классов), которые мы получаем. Потому что не все регионы оказались готовы организовать питание школьников. Орловская область – одна из немногих областей, где сохранили систему питания и программу по питанию школьников. Поэтому несправедливость между разными муниципальными образованиями – с этим можно и нужно работать. Но на сегодняшний день обязательства обеспечить питанием начальные классы должны быть выполнены. Нужно также понимать, что решение государства обеспечить питанием детей именно младшего школьного возраста основано на заботе о здоровье. Дальше идут разные финансовые возможности. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Будем работать в этом направлении», — отметила Валентина Нордстрем.

Как вариант решения проблемы Олег Кошелев предложил изучить возможность пересмотреть расходы областного бюджета, и если физически областная власть не успевает помочь муниципалитетам с 1 сентября, то хотя бы с 1 января 2021 года необходимо предусмотреть соответствующие расходы, чтобы выровнять питание школьников. Ведь разница между организмом детей в 4 и 5 классах минимальна. И если уж заботиться о здоровье подрастающего поколения, то не бросая эту заботу в 4 классе, — предложил председатель комитета.

Важное уточнение: накануне прошло федеральное совещание, на котором изучили все аспекты нововведения. В частности, было отмечено, что булочка с чаем не может считаться горячим питанием. Даже если булочка разогрета в микроволновке и очень горячая. В школах должно быть сбалансированное питание. В регионы уже спущено примерное меню, апробированное в регионах. И жесткий контроль будет не только за расходованием средств (чтобы не получилось таких долгов перед поставщиками, какие накопил Орёл и о которых мы писали в упомянутой статье «МИЖЕР ЯНД» орловских чиновников»). Контроль наладят и за соблюдением меню. Кстати, эти меню уже переданы в учебные заведения для утверждения и согласования с Роспотребнадзором. Познакомиться с его примерным содержанием смогут и родители учеников, так как эти меню должны быть вывешены на официальных сайтах школ.

Сергей Миляхин