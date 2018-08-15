Вот вам развитие! Вот вам результат!

№27 (520) от 15 августа 2018 г.

На минувшей неделе около 50 сотрудников последнего орловского приборостроительного завода «Научприбор» получили под роспись уведомления, что они отправляются во временный простой на два месяца. До октября рабочим, которым оставили на «поддержание штанов» 2/3 оклада (меньше 10 тысяч рублей), предстоит решить — согласны ли они переехать в Санкт-Петербург. Именно туда переводит основное механообрабатывающее производство орловский завод. Рабочие уверены, что если заказов нет — не факт, что они появятся и через два месяца. А предложение о переезде в Питер — не более чем юридическая уловка, чтобы не платить людям положенное по закону пособие при сокращении. Плюс к этим пятидесяти 16 человек уже получили уведомление о грядущем сокращении. Рабочие попытались докричаться до руководства региона, которое владеет частью акций АО «Научприбор». Что характерно, за строительство 100% частного завода ПВХ областные чиновники готовы лечь костьми, за частную торговую корпорацию «ГРИНН» готовы хлопотать в банках и организовывать дешевые кредиты, а в судьбу частично своего предприятия почему-то «не имеют права вмешиваться». «Орловская среда» побывала на двух встречах с коллективом завода и выслушала несколько разных позиций: руководства завода, самих рабочих, областных чиновников и инспекции труда. Акционеры завода до общения с простыми рабочими опускаться не стали.

Свежая история

О серьезных проблемах производства гендиректор НПАО «Научприбор» Юрий Лебедев рассказал еще в конце 2016-го года на заседании координационного совета по промышленности при губернаторе. Как писали наши коллеги из издания «ИнфоОрел», в 2016-ом за год объем производства снизился сразу на 35%. (Кстати, аналогичная динамика наблюдалась на протяжении ряда лет). Серьезное снижение числа заказов на продукцию «Научприбора» руководство предприятия связало с особенностями закупок медприборов по бюджетным линиям. Один из основных заказчиков — бюджетные организации, учреждения и ведомства, что привязывает предприятие к бюджетному процессу расходования средств: жесткая экономия средств в первом полугодии и расходование — во втором. Нередко возникали ситуации, когда сразу несколько медучреждений объявляли конкурсы на производимую орловским заводом технику в самом конце года с жесткими сроками поставки. Директор неоднократно обращался к областным чиновникам с просьбой рассмотреть возможность проведения подобных конкурсов хотя бы в своем регионе не в ноябре-декабре, а пораньше — чтобы завод успел изготовить необходимую продукцию. Ведь это не буханка хлеба, которую можно испечь за несколько часов, а сложнейшее оборудование.

Тогда же экс-губернатор Вадим Потомский заявил: «Нужно выработать уже сейчас конкретные решения и бить в колокола, чтобы не получился второй «Дормаш». Давайте мы будем пытаться помогать вам. У нас есть контакты с разными министерствами. Иначе складывается заранее продуманная дорожная карта по оптимизации/ликвидации предприятия. Нам фактически сегодня зачитывают некролог по одному из передовых предприятий области». После того заседания последовали долгие новогодние каникулы. Областные чиновники разъехались по курортам кушать фуа-гра. А после обильных новогодних возлияний, вероятно, уже и не вспомнили, зачем собирались в декабре. Напомним, все профильные чиновники, отвечающие за промышленность, присутствовали на том заседании в декабре 2016-ого. И были в курсе проблем «Научприбора». И должны были помочь предприятию (совет-то так и называется – координационный!) договориться с облздравом о закупках медтехники. Гора за такое время должна была родить хотя бы мышь. Но на встрече с коллективом уже в августе 2018-го Юрий Лебедев отметил, что ни одного заказа от орловских медучреждений на подобную технику с начала этого года так и не поступило. Между тем, завод специализируется на разработке и производстве рентгенодиагностического, досмотрового, контрольно-аналитического и некоторых видов лабораторного оборудования. Некоторые образцы продукции превосходят не только западные, но отечественные аналоги. А в условиях импортозамещения, казалось, сама судьба дарит орловскому заводу шанс получить второе дыхание. Но по факту «импортозамещение» оказалось модным словом, которое выдумать выдумали, а создать процесс, который бы этим словом обозначался, так и не смогли. Или не захотели. Ведь зарплата чиновников никак не связана с результатом их труда. Заводом больше, заводом меньше. Рентген в больнице орловский или китайский, да и есть ли есть ли рентген в больнице вообще, или в 21 веке диагноз врачи ставят на ощупь — ребятам в удобных креслах, в кабинетах с кондиционерами совершенно не важно. «Результат» для них — лишь еще одно пустое слово.

Кирдык?

Один из рабочих завода отметил, что их уже не столько волнует судьба завода — «ему, по всем признакам, кирдык». Трудяги всего лишь хотят, чтобы руководство поступило со своими бывшими сотрудниками честно — отдало им все причитающиеся в такой ситуации выплаты, а не маскировало свое нежелание платить какими-то переездами. С этим согласился и присутствовавший на первой встрече государственный инспектор по труду Александр Стерликов, который рассказал, что по совести — коллектив необходимо сокращать со всеми выплатами. По факту, людям предложили самим расторгнуть договор, если они не захотят переезжать в северную столицу. Естественно, что в этом случае ни на какие компенсации и прочую положенную по закону поддержку люди рассчитывать не могут — сами же расторгли договор.

Как отметил в комментарии изданию «Орловские новости» руководитель облдепартамента промышленности и торговли Геннадий Парахин, на сегодняшний день акционеры «Научприбора» нашли другое направление и «получили очень большие заказы», но не в сфере приборостроения, а в металлообработке. Основной потребитель этой продукции находится в Санкт-Петербурге. «Но так как это связано еще со спецприемкой продукции и прочим, они выносят 100%-ую дочернюю компанию в Санкт-Петербург», — добавил в интервью нашим коллегам Геннадий Парахин.

При этом было заявлено, что сектор приборостроения сохранит орловскую прописку. Однако на встрече с трудовым коллективом рабочие задали ряд «неудобных» вопросов. В частности, их интересовало, зачем производится демонтаж оборудования, на котором изготавливают те самые приборы, производство которых намерены оставить в Орле. Остался без ответа и вопрос, почему вскрыты тумбочки, в которых рабочие хранят инструмент. Сразу же после вручения документов о временном простое рабочим запретили входить в цеха. Однако никто не произвел положенную по акту сдачу инструмента, за который по-прежнему отвечают находящиеся за территорией завода люди. Обеспокоенные рабочие показали нашему корреспонденту вскрытые тумбочки с довольно дорогими приспособлениями и оснасткой, без которых дальнейшая работа после выхода из простоя будет невозможной.

Очень не хочется думать, что «Научприбор» все же повторит судьбу завода «Дормаш». Но по злой иронии судьбы в день первой встречи с рабочими власти официально озвучили, что прекратили борьбу за спасение «Дормаша». А между тем многие помнят, что за последние годы, когда департамент промышленности возглавлял господин Парахин, Орел кроме «Дормаша» потерял завод силикатного кирпича (остался лишь филиал в Ливнах), гигант приборостроения «Орлэкс», алмазную фабрику «Алроса», завод «Данон», завод «Кока-кола» — и это не считая кучи небольших производств в районах области. Так что заверения чиновников о том, что ситуацию будет спасать лично Геннадий Парахин, вызвали у многих скорее негативную реакцию.

Ах да, забыли про честность

Представитель трудовой инспекции рассказал, что будет проведена проверка, в соответствии ли с законом определена сумма выплат на время вынужденного простоя. 2/3 положено считать от оклада, как это прописано в полученных людьми приказах, или это должно быть 2/3 от среднего заработка сотрудника. Стоит обратить внимание и на то, по каким причинам сотрудники были отправлены в простой. Одно дело, если действительно нет заказов — другое дело, если заказы есть (а рабочие утверждают, что заказы поступают, в частности, в цех гальваники), но при этом руководство завода отказывается от этих предложений.

То же самое, но уже другой представитель трудовой инспекции повторил на второй встрече: что будет проведена проверка и т. д. Правда, на это нужно время, поэтому рабочих пригласили опять в актовый зал департамента промышленности в следующий понедельник. За это время будут собраны все необходимые документы и дана их оценка.

Рабочих очень смутил не только тот факт, что им вместо увольнения честно предложили два месяца сидеть на голодном пайке, но и нестыковки с переездом в Питер. Например, тех денег, что останутся у рабочих к концу второго месяца простоя, хорошо если хватит на билет в один конец. Ни на съем жилья, ни на жизнь в мегаполисе денег уже не останется. Не обговаривался и вопрос размера будущей заработной платы. Одно дело ехать в Санкт-Петербург на столичную зарплату и совсем другое дело, если рабочим предложат жить на те же 20 тысяч, что они получали в Орле. Директор завода попытался оправдаться тем, что за два месяца можно будет найти ответы на эти вопросы — так как сейчас о жилье и размере зарплаты говорить рано.

Рассказал директор и о том, почему механообработка оказалась в тяжелой ситуации. Завод, для которого поставляли детали орловцы, сам перевозит оборудование на новую промплощадку. И пока продлится переезд — заказов для этого цеха нет. Поэтому людей и отправили в вынужденный простой.

Рыба гниет с головы?

Впрочем, помимо версии с отсутствием заказов на первой встрече с рабочими озвучивались и другие версии тяжелейшей финансовой ситуации, в которой оказалось приборостроительное предприятие. В частности, один из старейших рабочих завода отметил, что прежний директор всегда интересовался у сотрудников, как идет производственный процесс, какие есть замечания и предложения. Новый же директор мало того, что не проявлял никакого интереса к процессу производства, но и сам приходил на работу ближе к обеду. В штат была введены странные должности – например, замдиректора по развитию, и занял ее человек, который не умеет читать чертежи. Естественно, никакого прорыва в развитии с появлением очень дорогой должности на заводе не произошло. Кроме того, рабочие уверены, что к бедственному положению привели и посторонние заказы, которые делали в рабочее время на оборудовании и из материалов предприятия. Так, в цехах «Научприбора» в последнее время помимо медоборудования делали… кальяны и барную мебель. Естественно, что доход с подобного «калыма» вряд ли шел в казну предприятия. Подняли тему кальянов уже глаза в глаза и на второй встрече с руководством. Директор завода заявил, что прибыль от всей продукции, в том числе и от кальянов, пойдет на выплаты сокращаемым сотрудникам. А сами выплаты начнутся уже во вторник (по закону).

Высказал интересную версию и господин Парахин. Он поинтересовался, подключен ли завод к системе ГИСП, благодаря которой можно организовать помощь производству на уровне профильного министерства. Оказалось, что «Научприбор» к системе ГИСП не подключен и гендиректор не смог пояснить, почему так произошло — все плюсы использования этого сервиса неоднократно озвучивались на координационном совете по промышленности.

Чужие здесь не ходят

Особенно много эмоций на встрече вызвал процесс общения оставшихся отделов (бухгалтерии, отдела кадров и т. д.) с сотрудниками, находящимися в вынужденном простое. Дело в том, что хотя официально они не сокращены — пропуска у людей заблокировали. Каждый раз, чтобы попасть в тот же отдел кадров или бухгалтерию, приходится долгое время названивать с проходной. А их на заводе две. И после того как удается пройти первый заслон, ту же самую процедуру приходиться проходить повторно. Директор предприятия на второй встрече в департаменте промышленности заверил рабочих, что сможет решить эту проблему, чтобы люди могли получить заработанные в июле деньги и отпускные без лишней нервотрепки.

Между тем, что касается выплаты зарплаты, то только за первый месяц сумма просроченной задолженности составила более миллиона рублей. С 14 числа пойдет уже второй месяц. А в случае, если рабочим будет задержана зарплата более чем за два месяца — к ситуации будут подключены правоохранительные органы. В пылу споров о пропусках и переездах как-то тихо ускользнул от внимания еще один важный, если не сказать ключевой, момент. Руководство предприятия заверило, что производство приборов сохранится на орловской площадке. Однако, и на первой, и на второй встрече было сказано, что заказов на приборы нет. Каким образом можно сохранить производство, продукция которого не будет востребована еще несколько месяцев (пока не пойдут массовые заказы от медучреждений под конец года)? Почему бы господину Клычкову, который хвастается своими связями в столице, не обратить внимание на орловскую проблему и не помочь «Научприбору» найти заказы уже сейчас? Предлагается же на региональном уровне помощь и корпорации «Гринн» по кредитам, и заводу ПВХ по продавливанию необходимых решений через горсовет. Или нам опять расскажут сказку, что областная власть не может вмешиваться в дела частных компаний?

На людей времени нет — только на пиар

На встрече в понедельник сотрудники предприятия настоятельно просили о том, чтобы к ситуации подключился врио губернатора. Правда, Геннадий Парахин ответил, что Андрей Клычков сейчас очень занят и не может встретиться с трудовым коллективом. По иронии судьбы как раз на вторник у Андрея Клычкова был запланирован очередной объезд территорий в рамках «губернаторского контроля». При этом была анонсирована и встреча с жителями Заводского района Орла. Раз уж врио так занят своим пиаром, что не может заняться спасением конкретного предприятия (напомним, на спасение частной корпорации «ГРИНН» у Андрея Клычкова время почему-то нашлось) — рабочие решили прийти на очередную встречу врио с горожанами без приглашения и попытаться хоть таким образом обратить внимание первого лица области на свою беду. Не только же торговля должна получать поддержку властей, но и производство.

Сергей Миляхин

Когда верстался номер:

Как стало известно «Орловской среде», прорваться сквозь заслон приближенных на встречу с врио сотрудникам «Научприбора» так и не удалось…

В тему:

В социальной сети ВК появился комментарий бывшего охранника завода «Научприбор», который позволяет взглянуть на происходящее под другим углом.

«Работал охранником на этом заводе. Данный завод охраняет ЧОП «Стрела», который имеет несколько подразделений-ЧОПов, но все это одна структура. Сразу скажу, что проникнуть на территорию завода не составляет труда, особенно в дневное время, так как половина зданий сдается в аренду, где работают частники. Раскрывать систему охранной и пожарной сигнализации не стану, но работает она со значительными сбоями. Система освещения на территории завода в ночное время крайне скудная, что повышает шансы проникновения на территорию завода. Большое количество арендаторов дает возможность провоза и вызова с территории завода любых предметов. Машины частников не досматриваются.

А теперь, что касается якобы отсутствия спроса на производимые товары этим заводом. В мои руки тогда попали многие документы, которые хранились на посту охраны (прошлый начальник охраны завода собирал и хранил эти документы). В этих документах содержалась информация о реализации производимых товаров заводом в различных воинских частях МО РФ, а также в ФСБ. Была информация о возможных поставках товаров в аэропорты РФ. Все эти документы были переданы мною одному из начальников ЧОП «Стрела». Кстати, охрану на заводе «Научприпор» сменили летом прошлого года, наняв ЧОП.

Ситуация с «Научприбором» напомнило мне мою работу в охране на одном из заводов в г. Санкт-Петербург, работающий на оборонку, а именно производство микросхем для подводных лодок. Там тоже часть зданий была отдана в аренду частникам, велась борьба между акционерами завода вплоть до возможного рейдерского захвата (это был 2013 год, прим.), и вывоз уникального оборудования — станков с последующей сдачей в утиль на металлолом. Я лично один раз сопровождал грузовую машину с этим «металлом».

Лично мое мнение, что идет искусственное закрытие заводов, их разорение и уничтожение.

Интересно сколько еще за 6 лет заводов в РФ закроется…?»

От редакции:

Полагаем, что информация, содержащаяся в этом комментарии, заслуживает внимания, тем более, если учесть, что здание, в котором располагается «Научприбор» имеет очень выгодное расположение в престижном городском районе. И если его продать под снос, то покупатель получит отличную площадку с уже готовыми коммуникациями – скажем, под строительство очередной высотки…