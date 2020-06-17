«Вот-вот» уже который год

№21 (600) от 17 июня 2020 г.

Широко проанонсированная в прошлом году рекультивация бывшей главной городской свалки так и не сдвинулась с мертвой точки. Наслаиваясь и растягиваясь на годы, мусорные проблемы приобретают самые замысловатые формы. Депутаты профильного комитета облсовета рассмотрели ситуацию с площадкой, некогда гордо именовавшейся «полигоном ТБО», по состоянию на июнь 2020 года. Народные избранники в очередной раз услышали заверения чиновников, что «вот-вот» все благополучно разрешится. Пока же свалка стабильно горит. Ядовитые отходы ванадия остаются на своем месте, несмотря на вынесенное решение суда. Что происходит, когда ядовитые вещества вступают в химическую реакцию с разнородными отходами в теле свалки, никто не знает и даже не пытается узнать. Как гласит народная мудрость, «меньше знаешь – крепче спишь». Круговорот бумаг по рекультивации свалки продолжает свое неторопливое движение по чиновничьим кабинетам. «Орловская среда» продолжает знакомить читателей с тем, какие телодвижения пытаются предпринять причастные к решению данного вопроса.

Гладко было на бумаге

Наше издание подробно разбирало тему о десятках тысяч тонн ядовитого пентоксида ванадия в статье «Невидимый убийца: что нужно знать о ванадиевых отходах» в №1 (580) от 15 января 2020 г. Повторяться не будем. Все желающие могут познакомиться с материалом об этих ядовитых веществах на нашем сайте http://orelsreda.ru/nevidimyj-ubijtsa-chto-nuzhno-znat-o-vanadievyh-othodah/ . Перейдем к современному состоянию городской свалки. Еще в октябре 2019 года СМИ обрадовали орловцев, что наконец-то началось движение по рекультивации бывшего полигона ТБО. Облправительство подписало распоряжение о предоставлении акционерному обществу «ЭкоСити» двух земельных участков на улице Итальянской в Орле. Компания получила право на заключение договора аренды земельных участков площадью 98 437,85 и 17 515 кв. м. без проведения торгов. В распоряжении особо было отмечено, что передаваемые земли предназначены для реализации масштабного инвестиционного проекта под названием «Рекультивация бывшего полигона ТБО и ПО г. Орла и строительство комплекса по сбору и утилизации свалочного газа». Как ранее рассказывал руководитель «ЭкоСити» Юрий Парахин, технология рекультивации предполагает пересыпку свалки слоем почвенно-грунтовой смеси, производимой самим же предприятием из переработанных отходов. На горах мусора планировалось соорудить необходимые дренажные системы и скважины для извлечения газа, который в дальнейшем намеревались использовать для выработки энергии. Стоимость работ тогда была оценена в 800–850 млн рублей. Детали масштабных планов тогда не раскрывались. Раскрылись они в июне 2020-го. Когда проект уже вовсю должен был реализовываться, а по факту не сдвинулся с места ни на муравьиный шажок.

Про забытые овраги

Из выступления начальника облуправления ЖКХ Сергея Латынина стало понятно, что проект застыл на мертвой точке. Хотя, по заверениям Латынина, еще в 2019 году были подготовлены все необходимые документы для его начала. Очень показательный момент, что инвестпроект заключал один областной департамент, а о его реализации почему-то докладывал представитель совершено другого. По проекту участки перво-наперво должны быть обследованы и заказана разработка проекта рекультивации. Предполагалось, что эта работа будет сделана в 2019-2020 годах. Половина 2020-го уже прошла. Между тем уже должна была начаться непосредственно рекультивация. Однако до настоящего момента работы вообще не начинались. При этом Сергей Латынин напомнил, что городская свалка – это не полигон. И более того – официально полигоном она никогда и не была (этот момент чрезвычайно важен для понимания ситуации с ванадием, если вдруг кто изъявит желание разобраться в теме). По факту сейчас городская свалка занимает множество земельных участков. Из-за этого все беды. Дальше мнения участников заседания кардинально разошлись. Сергей Латынин считает, что «ЭкоСити», во-первых, могло вести работы поэтапно (в том числе и разрабатывать проект). И во-вторых, ему уже передано порядка 98% территории городской свалки. Руководитель завода «ЭкоСити» считает иначе. Во-первых, Юрий Парахин (тезка главы Орловского района) рассказал, что ни одна из проектных организаций не согласилась делать проект поэтапно. Этот документ, по заверениям Парахина, можно делать, только если будут переданы все земельные участки, на которых расположен мусор. И вторая важная деталь: по документам свалка занимает одну территорию, но по факту уже давно вышла за границы, обозначенные на картах. Поэтому и пришлось затормозить процессы, пока не будут оформлены по закону все те участки, на которых не по документам, а по факту расположены горы мусора. И если верить Парахину, то «ЭкоСити» передано не 98%, а только порядка 86% территории, которая подлежит рекультивации.

Два юриста – три мнения

Немного прояснила ситуацию с заморозкой передачи земель представитель городской администрации. Она отметила, что изменилось федеральное законодательство, и полигоны, свалки, а также прочие опасные объекты больше не могут находиться на территории городов. Поэтому в генплан и ПЗЗ Орла в мае 2020-го были внесены изменения. Физически свалка как была, так и осталась на старом месте – на возвышенности под боком у 300-тысячного города. А по документам благополучно перекочевала на территорию и под юрисдикцию Орловского района. В связи с произошедшими изменениями директору «ЭкоСити» вновь необходимо обратиться с заявкой на передачу в аренду земель в профильный департамент области. Естественно, возник вопрос: а почему решение не было принято еще в 2019 году, когда полигон принадлежал городу? Как пояснил сам Юрий Парахин, проблемой стало то, что свалка вышла за обозначенные в документах границы. Рекультивировать же свалку необходимо по фактическому размещению отходов. За разрешенной территорией оказалось шесть гектаров, покрытых отходами с 9-этажный дом. И вот очередной юридический парадокс – поскольку отходы на этих 6 гектарах размещать категорически запрещено, то… и рекультивировать их там невозможно! Только в мае юридический нонсенс удалось разрешить. То есть только сейчас у «ЭкоСити» появились законные основания просить передать ему участки с горами мусора.

С широко закрытыми глазами

В ходе обсуждения проблемы постоянно возникал один и тот же вопрос: в Орловской области вообще кто-нибудь следит за соблюдением порядка в сфере утилизации отходов? Почему стало возможным завезти на территорию городской свалки десятки тысяч тонн отходов ванадия? Ведь в документах на груз четко и однозначно сказано, что их можно размещать только на полигонах (а мы помним, что свалка ТБО полигоном никогда не была)! Почему никто не заметил, что свалка вышла за границы, указанные в документах? Ведь шесть гектаров – это, на минуточку, восемь с половиной футбольных полей. И эти восемь с половиной футбольных полей покрыты слоем мусора высотой в 27 метров! Такой объем накопился не за один год. И даже не за два. Повис без ответа и вопрос, почему не привлечен к ответу собственник свалки, который обещал ее рекультивировать по завершению эксплуатации? Все эти вопросы без ответа дают очень наглядное представление о том, что происходило и происходит в сфере обращения с отходами в Орловской области. Два человека на трибуне говорят прямо противоположные вещи. Депутаты послушно кивают и одному, и другому. Того, кто компетентен отвечать за реализацию инвестпроекта, вообще нет в зале. Это все лишь маленькие, но очень характерные штрихи одной большой печальной картины – как устроено управление регионом на примере отдельно взятой сферы обращения с отходами.

Опять «вот-вот»

Впрочем, закончилось все в позитивном ключе. Буквально за пару дней до заседания комитета руководство «ЭкоСити» получило письмо о том, что можно подать повторную заявку на передачу остальных земель, которые необходимы для разработки единого проекта рекультивации бывшей городской свалки. Впрочем, после подачи повторной заявки придется соблюсти формальную процедуру. А именно, будет сделан запрос в департамент экономики на оценку инвестиционного соглашения. При положительном исходе на 10 дней будет объявлена публичная процедура – вдруг кто-нибудь еще захочет вложить 800 миллионов в рекультивацию бывшей свалки. Если никто кроме «ЭкоСити» не заявится, то департамент экономики даст соглашение, и городу разрешат передать участок в аренду без торгов под рекультивацию. Соответственно, уже после передачи земельных участков «ЭкоСити» понадобится еще примерно три месяца на подготовку проекта.

Впрочем, порадовало не только очередное обещание, но и обрисовавшаяся перспектива горящей части свалки. На комитете рассказали, что городу (у которого нет денег на тушение постоянно тлеющих гор мусора) удалось подписать договор с «ЭкоСити» о помощи в решении этой беды. Уже на этой неделе должна начаться пересыпка самых опасных участков. В течение полутора месяцев тема с возгораниями городской свалки должна быть закрыта окончательно, заверил депутатов Юрий Парахин.

Новая свалка вместо старой?

На комитете в очередной раз вскользь упомянули еще один крупный инвестпроект. А именно – строительство второго мусоросортировочного комплекса поблизости от городской свалки. В который раз депутатам не раскрыли никаких деталей. Ни на каком этапе находится реализация этого проекта, ни что мешает запуску предприятия, которое по бумагам должно было начать работу с 1 января 2019 года. Судя по формулировкам, у областных чиновников нет даже понимания, будет ли вообще этот проект воплощен в жизнь. Но прозвучало очень важное уточнение, почему-то постоянно ускользающее от внимания некоторых граждан Орла, любящих пошуметь в социальных сетях. Новый завод будет не только сортировать мусор, но и получит возможность захоронения так называемых «хвостов». О проблеме «хвостов» мы писали неоднократно. С одной стороны, после запуска нового комплекса орловским мусоровозам не придется вывозить «хвосты» на Мценский и Ливенский полигоны. С другой стороны, параллельно с рекультивацией старой свалки под Орлом начнет расти новый полигон ТКО. И с этим никто ничего поделать уже не сможет.

Вторая важная деталь касалась исполнения решения суда о вывозе десятков тысяч тонн ванадиевых отходов с тела свалки. Поскольку их собственник тщательно перемешивал опасные отходы с твердыми коммунальными (а также еще бог весть какими), то и везти придется гораздо больший объем. И вообще ворошить эту гремучую смесь может оказаться еще более опасно для жителей близлежащих микрорайонов. Фактически организация, которой решением суда поручено увезти ядовитые отходы подальше от Орла, спокойно ушла от ответственности. Кроме того, поскольку выяснилось, что решение суда о вывозе пентоксида ванадия по факту исполнить невозможно, прокуратура направила запрос в областной суд, чтобы внести изменение в решение суда и отходы не вывозить, а обезопасить их на месте с помощью рекультивации.

Сергей Миляхин