Вояж особой важности
№10 (458) от 29 марта 2017 г.
В прошлом номере «Орловская среда» рассказала о том, как делегация орловских чиновников готовится к предстоящей поездке в Словению. И в частности, о сборе спонсорской помощи на финансирование проезда и пребывания в балканской республике губернаторского хора «Лик». Деньги собирают с орловских предпринимателей.
В двадцатых числах марта руководители орловских предприятий получили письма за подписью зампреда областного правительства по социальной политике Сергея Ступина, в которых тот просит перечислить средства на счет одной из авиакомпаний – для оплаты авиабилетов, а также на счет областной филармонии. Как говорится в письмах, выступления хора «Лик» пройдут в двух словенских городах – Любляне и Мариборе и станут важной частью программы Дней Орловской области в Республике Словении. В связи со значимостью данного события руководителям предлагается «пожертвовать» по 20 тысяч рублей.
Как видим, значимость события настолько высока, что обеспечением финансирования занимается не какой-нибудь рядовой чиновник, а целый заместитель Потомского. Очевидно, более важных проблем в социальной сфере, которую курирует Сергей Ступин, в Орловской области нет. Или он о них не знает. Если так, можем подсказать.
В Орловской областной клинической больнице, например, вот уже почти два года не действует дорогостоящее диагностическое оборудование. В частности, не работают магниторезонансный и мультиспиральный компьютерные томографы. Из-за этого пациентов, которым требуется МРТ и МКТ-диагностика, направляют либо в Железнодорожную больницу либо в другие лечебные учреждения, где проводят аналогичные обследования за деньги, притом немалые. О неудобствах, которые испытывают больные, «путешествуя» из одного района города в другой, и говорить не стоит. Повторим: это безобразие длится почти два года – и никаких попыток исправить ситуацию никто не предпринимает.
На проблему неработающих томографов в областной больнице обратил внимание депутат облсовета Виталий Рыбаков, направивший в адрес губернатора Потомского обращение, в котором просит прояснить ситуацию и сообщить, что сделали чиновники, чтобы решить вопрос.
Подозреваем, что на замену или ремонт томографов в скудном бюджете области нет денег. А вот на поездки (в том числе и заграничные) губернатора и его подчиненных – есть. Вспомним, за время своего пребывания в губернаторском кресле Потомский и чиновники из его команды успели побывать в Белоруссии, Сербии, Израиле, Татарстане, почти во всех республиках Северного Кавказа (регулярные визиты в Москву, Петербург, Сочи и т. д. на всяческие форумы, конференции и ассамблеи мы в расчет не берем). Теперь вот собираются в Словению, затем в Иран и Туркменистан… Понятно, что все эти поездки финансируются из того самого бюджета, которого не хватает на лекарства для больных детей, на томографы, на достойное жилье для многодетных семей, на реставрацию разрушающихся памятников культуры…
А главное – никакой отдачи от чиновничьих вояжей нет. Уверены, не будет результата и от «значимой» словенской поездки. Нет, конечно, приближенные к Потомскому СМИ с привычным восторгом расскажут нам, с кем губернатор в Словении встретился, что сказал, что подписал, где побывал. Про хор «Лик», наверное, тоже не забудут. Только граждане вряд ли этот восторг разделят. Им, гражданам, лучше бы новый томограф…
Мария Печорина
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