Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта «Демография»

Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Демография».

Установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между КУ ОО «Центр занятости населения Краснозоренского района» и Орловским городским отделением общероссийской общественной организацией «Российский красный крест» заключены контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан.

По результатам исполнения контрактов к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении двух граждан, которые фактически обучение не проходили.

Сумма необоснованно выплаченных организации средств составила 90 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, в отношении директора городского отделения общественной организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), информирует прокуратура области.