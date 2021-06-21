21 июня 2021



Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта «Демография»

Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Демография».

Установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между КУ ОО «Центр занятости населения Краснозоренского района» и Орловским городским отделением общероссийской общественной организацией «Российский красный крест» заключены контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан.

По результатам исполнения контрактов к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении двух граждан, которые фактически обучение не проходили.

Сумма необоснованно выплаченных организации средств составила 90 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, в отношении директора городского отделения общественной организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 21 Июн 2021 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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