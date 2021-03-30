30 марта 2021



Возбуждено уголовное дело по факту несвоевременного обеспечения больных детей лекарствами и лечебным питанием

По сообщениям СМИ и по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту несвоевременного обеспечения несовершеннолетних детей, страдающих различными заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами и лечебным питанием.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В эфире новостного выпуска одного из федеральных телеканалов сообщалось о несвоевременном обеспечении несовершеннолетних детей, страдающих различными заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами и лечебным питанием в Орловской области.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся​  следственные действия в департаменте здравоохранения администрации Орловской области и иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе, конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав несовершеннолетних. Продолжается работа по установлению всех потерпевших по уголовному делу.

 

 

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Опубликовано 30 Мар 2021 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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