Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Орелгеология»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, руководство ООО «Орелгеология» с ноября 2016 года по июль 2017 года не выплачивало заработную плату работникам общества.

В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и другие обстоятельства совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.