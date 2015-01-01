Возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 16 июля в частном домовладении в селе Хмелевая Сосковского района обнаружено тело 47-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.