Возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 16 июля в частном домовладении в селе Хмелевая Сосковского района обнаружено тело 47-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

 

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Опубликовано 19 Июл 2018 в 17:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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