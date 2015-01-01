Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки и её отца в Орловской области

4 марта  в селе Отрадинское Мценского района в одной из квартир пятиэтажного дома обнаружены тела 30-летнего мужчины и его трехгодовалой дочери с ножевыми ранениями.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия – совершение отцом убийства дочери и самоубийства.  Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

Орловская областная больница получила новое обрудование
Память вечна
В Орловской области инвалидам будет проще найти работу
Опубликовано 06 Мар 2017 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"