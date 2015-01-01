Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки и её отца в Орловской области

4 марта в селе Отрадинское Мценского района в одной из квартир пятиэтажного дома обнаружены тела 30-летнего мужчины и его трехгодовалой дочери с ножевыми ранениями.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия – совершение отцом убийства дочери и самоубийства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.