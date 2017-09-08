Возле перекрестка с Цветаева на Наугорском шоссе сделают парную остановку

Обустройство второй остановки на Наугорском шоссе возле перекрестка с улицей Цветаева завершат в 2018 году. Сейчас возле дома №48 укрепили остановочный павильон, укладывается тротуарная плитка, сделан, но еще не заасфальтирован заездной карман.

Сложность заключается в том, что укладкой асфальта на Наугорском шоссе, и в том числе заездным карманом, занимается ООО «Двин», а за монтаж остановочного павильона отвечает подрядная организация «Строй-57». Сейчас рассматривается вопрос о расторжении в одностороннем порядке муниципального контракта с ООО «Двин», поскольку подрядчик нарушил сроки проведения работ. Глава администрации города Александр Муромский обратил особое внимание на контроль работ и их финансирование.

— Частичной приемки и тем более оплаты быть не должно, — отметил он. — Если подрядчик не выполнил свои обязательства, он облагается штрафными санкциями и выполняет работы по гарантии. В худшем случае — заносим его в черный список.

Также Александр Муромский поручил внести остановку в схему пассажирского движения. Полностью завершить работы по оборудованию остановки, а также принять работы по ремонту Наугорского шоссе планируется в 2018 году. Сейчас возле перекрестка с Цветаева остановка есть только в сторону центра. Из центра между двумя ближайшими остановками — довольно большой разрыв. Кстати, это далеко не единственный случай так называемых «одинарных» остановок. В одну сторону транспорт останавливается возле нового микрорайона Болховский перед мостом, напротив детской стоматологии в Советском районе, возле сквера Танкистов и т.д. Просьбы жителей сделать все остановки парными находят отклик лишь в исключительных случаях.