Возле пешеходного мостика уберут опасный провал

Ступени около пешеходного моста через реку Орлик отремонтируют, — заявили в городской администрации. В соцсетях, а затем и в СМИ появилась информация о серьезном дефекте ступенек около пешеходного моста через реку Орлик. На берегу со стороны сквера 400-летия основания Орла находятся ступеньки для спуска к набережной, а рядом с ними провал на всю их высоту, который трудно заметить, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

И.о. начальнику управления коммунальным хозяйством поручено обезопасить участок и привести его в надлежащее состояние. Уже составляется дефектная ведомость и этот опасный провал будет закрыт.