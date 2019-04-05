5 апреля 2019



Возле пешеходного мостика уберут опасный провал

Ступени около пешеходного моста через реку Орлик отремонтируют, — заявили в городской администрации. В соцсетях, а затем и в СМИ появилась информация о серьезном дефекте ступенек около пешеходного моста через реку Орлик. На берегу со стороны сквера 400-летия основания Орла находятся ступеньки для спуска к набережной, а рядом с ними провал на всю их высоту, который трудно заметить, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

И.о. начальнику управления коммунальным хозяйством поручено обезопасить участок и привести его в надлежащее состояние. Уже составляется дефектная ведомость и этот опасный провал будет закрыт.

 

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Опубликовано 05 Апр 2019 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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