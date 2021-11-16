16 ноября 2021



Возле площади Маршала Жукова установлен новый светофор

В связи с этим изменилась схема движения пешеходов: старой «зебры» от улицы Осипенко через улицу Лескова, к остановке и обратно, больше нет. Теперь, если необходимо перейти через дорогу со стороны улицы Матросова, нужно перейти через новый пешеходный переход с ул. Осипенко. Знаки и «зебра» расположены чуть ближе по направлению к стадиону имени Ленина.

Новый светофорный объект планируется ввести в эксплуатацию к окончанию благоустройства площади Маршала Жукова, но новый пешеходный переход уже обозначен и именно им должны пользоваться пешеходы.

Учитывая, что в этом месте проходит дорога в школу – было бы прекрасно, если бы первые неделю-две в этом месте выставили сотрудников полиции, которые бы объясняли детям, как теперь надо переходить через улицу. Просто многие школьники пользуются проторенной дорогой и не обращают внимания на тот факт, что зебру на асфальте закрасили. Тем более, что и новый светофор пока не заработал.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2021 в 18:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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