Возле санатория «Дубрава» образовался бермудский треугольник

№30 (654) от 1 сентября 2021 г.

20 августа 2021 года ОМВД России по Орловскому району вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением бетонных ступеней, ведущих к пруду в районе санатория «Дубрава».

Напомним, их пропажу обнаружили сотрудники санатория, о факте хищения имущества неизвестными лицами была уведомлена полиция. Ранее как объект «исчез» и сам пруд: участок под ним был передан в долгосрочную аренду гражданке К. для ведения личного подсобного хозяйства, естественно, без водоёма. Сейчас в судах представители этой гражданки пытаются доказать, что пруд отсутствует. И, вероятно, им это удастся: водоём, переданный в 2005 году в хозяйственное ведение санатория, откачан и засыпан. Теперь его действительно нет. «Орловская среда» писала об этом 18 августа 2021 года.

А судя по тексту уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения бетонной лестницы, этого объекта не было вообще, и аргументация представлена железная: департамент госимущества и земельных отношений Орловской области не ответил за запрос и не представил документацию, подтверждающую наличие вышеуказанного похищенного имущества на балансе организации.

Этот полицейский «шедевр», где одно с другим, мягко говоря, не вяжется, достоин публикации, хотя и с сокращениями:

«11.08.2021 г. в ОМВД России по Орловскому району поступило сообщение о том, что 11.08.2021 г. неизвестные лица вывозят бетонные порожки с территории санатория «Дубрава».

В ходе проверки установлено, что актом закрепления областного государственного имущества от 04.03.2005г. во исполнение распоряжения коллегии администрации Орловской области от 19.11.2004 г. № 282-р за ОГУП Санаторий «Дубрава» закреплено на праве хозяйственного ведения областное государственное имущество: незавершенное строительство – пруд № 1 (на балке), расположенный по адресу: Орловская область Орловский район п/о Жилино.

Опрошенный Б. сообщил, что 6.08.2021 г. ему под сохранную расписку были переданы 4 бетонных лестничных марша (порожки). Так, 11.08.2021 г. примерно в 14 ч. 02 мин. Б. увидел, как неизвестные граждане с территории, примыкающей к санаторию «Дубрава», где ранее находился пруд, на автомобиле МАЗ манипулятор г/н… вывозят вышеуказанные порожки. После чего данные лица уехали в неизвестном направлении. О данном факте Б. сообщил своему руководству.

Опрошенная К. пояснила, что 20.10.2016 года заключила с администрацией Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области договор аренды земли №74, по условиям которого ей был передан в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 19 008 кв.м. с кадастровым номером .., расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п, сроком по 19.10.2036 г.

Как на момент заключения договора аренды, так и на момент формирования этого земельного участка (март 2016 года) никаких объектов, в том числе водных, на земельном участке не находилось.

В настоящее время К. наняла людей для наведения порядка на арендуемом участке: уборки гнилых деревьев и мусора, покоса травы, подготовки территории для осуществления сельскохозяйственной деятельности.

По вопросу пропажи имущества каких-либо пояснений К. дать не может, поскольку на данном участке никакого имущества никогда не было.

Опрошенный Б. пояснил, что в собственности имеет автомобиль МАЗ с манипуляторной установкой, синего цвета, г/н … В начале августа 2021 г. сосед Б. – В. попросил произвести санитарную очистку его земельного участка в районе направления к парк-отелю «Мечта». Позже, 11.08.2021 г., Б. вместе с

В. поехали на данный участок, где последний показал границы участка, в которых необходимо произвести работы.

Частично зачистив участок, Б. на своей машине МАЗ манипуляторной установкой вывез лежащие на участке бетонные лестничные марши. Во время погрузки к Б. подошли двое неизвестных мужчин, которые снимали все на камеру. После погрузки Б. уехал в д. Булановку Орловского района, где выгрузил лестничные марши.

Также был отправлен запрос в департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области с целью истребования документации, подтверждающей наличие вышеуказанного похищенного имущества на балансе организации с указанием балансовой стоимости бетонных лестничных пролетов. На момент окончания проверки ответ на запрос получен не был.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие события преступления, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления».

Таким образом, можно предположить, что возле санатория «Дубрава» образовался бермудский треугольник, где бесследно исчезают пруды и лестницы к ним. Мы не удивимся, если через некоторое время с этого места исчезнет и потенциальный частный коттедж, и вот тогда уже в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления откажут другим людям.