Возмутитель спокойствия: почему уволили инженера Заставного

№43 (622) от 9 декабря 2020 г.

Орловские власти наконец-то могут вздохнуть спокойно – 23 ноября 2020 года приказом и.о. начальника УКХ Д. Фролова был уволен старейший и самый упорный возмутитель спокойствия, ведущий инженер УКХ В.Д. Заставный. В Орле он известен своей принципиальной позицией по мосту Дружбы. Его давно собирались сократить: объявляли выговоры, потом отменяли, снова объявляли, и вот наконец – долгожданное увольнение по статье.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Фролова, явилось письмо московской фирмы «Архитектоника» — подрядчика по ремонту моста на ул. Раздольной. Представитель этой фирмы, некто Онищенко, заявил, что «господин Заставный в категорической форме письменно потребовал заглубить деформационный шов на 2 (два!) сантиметра ниже существующего уровня асфальта на мосту».

Как мог опытный инженер, мостостроитель с 52-летним стажем, совершить такую очевидную ошибку?

Дело в том, что асфальт в этом месте моста из-за технической неграмотности при предыдущих ремонтах и бесконтрольности со стороны отдела мониторинга УКХ был уложен без положенного поперечного уклона для отвода воды, и теперь на нем стоит огромная лужа. И когда перед Заставным встал вопрос, сохранять ли эту лужу (как, например, сохраняются аналогичные лужи на улицах Тургенева, Посадской, Александровском мосту) или убрать ее, отведя в дефшов, Заставный, ни минуты не колеблясь, выбрал последнее, чтобы потом фрезой убрать лишний асфальт до уровня шва.

Но такое решение, по всей видимости, не удовлетворило руководство УКХ. И тогда была срочно созвана комиссия из пяти человек во главе с замначальника Москвичиковым, которая составила акт о множестве бывших и настоящих прегрешний Заставного, на основе которого Фролов 20.11.20 г. издал приказ с выговором, а 23.11.20 г. – приказ об увольнении Заставного.

Самое интересное, что в это время Заставный, которому больше 65 лет, по закону должен был находиться на больничном в связи с пандемией. И он там и находился до 10.08.20, когда был срочно отозван с больничного «в связи с производственной необходимостью», как говорилось в приказе, для приемки ремонтных работ на десяти орловских мостах (то есть фактически признавалось, что других специалистов такого уровня в УКХ нет). Кстати, и десять проектов ремонта этих мостов разработал все тот же Заставный, поскольку у города не нашлось средств (порядка миллиона рублей) на проектную организацию.

В результате упорной почти полугодовой работы (поскольку комиссия была создана приказом еще в мае этого года) комиссия выявила и другие прегрешения инженера Заставного.

Оказалось, что он не отвечал на письма вышестоящего начальства. Например, на письмо УФСБ с требованием установить на всех орловских мостах видеокамеры для борьбы с терроризмом. Денег на видеокамеры в Орле нет – виноват Заставный.

Или другой случай – на Александровском мосту. Проходила как-то по нему одна бдительная старушка и, заметив трещины на асфальте, тут же накатала письмо в прокуратуру: «Ай-ай-ай, страшно ходить!» Оттуда переправили в городскую администрацию. Тогдашний сити-менеджер А. Муромский, сам строитель по профессии, отписывает начальнику отдела городского хозяйства, а тот создает специальную комиссию. И когда комиссия два дня билась на мосту над решением данной проблемы, вдруг подходит Заставный и говорит: «Так это же не трещина, а деформационный шов по проекту». А потом Валерий Дмитриевич должен был еще и ответить старушке: мол, успокойтесь, все будет хорошо. Использовать Заставного на подготовке таких писем – все равно, что микроскопом забивать гвозди. Их ему пишут все прокуратуры города: Заводская – о мосте в Ботанике, Железнодорожная – о Костомаровском, Советская – о Тургеневском. Не ответил – виноват. Городская администрация только тем и занимается, что пишет отписки, а вот Валерий Дмитриевич в этом деле не специалист.

Один из самых главных пунктов «обвинения» касается моста Дружбы. Оказывается, подрядчик РГС выставил иск заказчику, то есть городу, на 17 миллионов, утверждая, что был вынужден задержать ремонтные работы на мосту, поскольку там был обнаружен не прописанный в проекте кабель. И хотя и этот кабель, и сам проект были сделаны еще до ноября 2013 года, то есть до того момента, как Заставный начал работу в УКХ, все равно виноват он.

И никого не волнует, что этот кабель самовольно, без согласования, по мосту протянула одна из тех самых интернет-компаний, что хозяйничают в наших подъездах (пробивают лестницы, стены и крыши для прокладки своих кабелей). Валерию Дмитриевичу впору, как Шурику из «Кавказской пленницы», спросить: «Что, и часовню тоже я сломал?»

На самом деле здесь нет никакой вины Заставного. Еще в 2016 году «Дорожная служба» писала в УКХ, что надо бы актуализировать проект, но у Фролова, видимо, занятого строительством собственного дома, все не доходили руки. И деньги в Москве выбили под устаревший проект. А виноват Заставный.

Все в Орле знают, что мост Дружбы вместо одного года ремонтировался два из-за отсутствия у подрядчика консольно-шлюзового крана, но подрядчик с этим не согласен и теперь винит во всем невесть откуда взявшийся кабель. И у него большая вероятность выиграть этот процесс у города, поскольку уже есть прецедент: он недавно выиграл дело по иску к нему со стороны города в лице мэра Орла В. Новикова в связи с задержкой начала строительства Банного моста. «Отказать по всем пунктам» – принял решение орловский судья.

Что примечательно, за три недели до составления акта о прегрешениях Заставного та же комиссия УКХ почти в том же составе под руководством того же Москвичикова обследовала мост Дружбы на предмет приемки его в эксплуатацию. Естественно, туда был включен и Заставный – куда ж без него. 29.10.20 был составлен акт с перечнем из 17 нарушений проекта, на основе чего был сделан вывод о «недопустимости приемки моста в эксплуатацию». Что подвигло чиновников УКХ на такую фронду губернатору? Прежде всего, конечно, застарелая обида на то, что их год назад отстранили от роли заказчика, передав эти функции УКСу. Ведь УКХ и УКС – две практически дублирующие друг друга организации, выполняющие функции заказчиков строительства объектов, только УКХ кроме того еще и несет ответственность за эксплуатацию этих объектов, а вот УКС – никакой: построили – и с плеч долой. В результате специалисты УКХ загружены гораздо больше своих коллег из УКСа. Попробуйте устроиться в УКС, где сидят все свои. А вот в УКХ можно – там постоянно требуются специалисты.

И вот теперь, когда УКС попытался передать мост в УКХ, последние вдруг с удовлетворением заявили: «А мост-то кривенький. Вот подлатайте, и тогда посмотрим…» Схема такая: подрядчик быстренько устраняет все отмеченные недостатки (наплывы бетона, выкрашивание асфальта, трещины на опорах и другую мелочь), а потом мост с помпой примут в эксплуатацию, чтобы, если что, заявить: «Мы же предупреждали…».

Но случилось непредвиденное – в перечень мелких замечаний семнадцатым пунктом было включено одно настолько серьезное, что устранить его не удастся никогда. Речь о силовых трещинах на приопорных участках балок. Валерий Дмитриевич выявил их, когда залез по девятиметровой лестнице на опоры 3 и 4. Никто из остальных членов комиссии и не думал подходить к лестнице, удовлетворившись внешним осмотром с земли и полностью доверившись Заставному. Ведь по гамбургскому счету (а среди профессионалов только такой счет и действует) все знают, кто чего стоит.

Эти трещины никогда не удастся заделать, потому что в них проникает вода, вызывая коррозию арматуры, которая, ржавея, увеличивается в объеме, разрывая бетон и приводя к появлению новых трещин. И этот процесс не обратим.

Интересна история первоначального обнаружения эти трещин, которая тоже не обошлась без Заставного. В июне прошлого года он, проходя по грузовому двору железнодорожной станции Орел, заметил на большинстве поступивших с Дмитровского завода 33-метровых железобетонных балок трещины, что для мостовых предварительно напряженных балок недопустимо, это первая категория трещиностойкости.

Была создана комиссия, на заседание которой пригласили и представителей завода. Те с ходу обвинили подрядчика – ООО «РГС» — в неправильном хранении балок (балки в течение трех месяцев должны были быть смонтированы на мосту, а они лежали на земле), а тот переложил вину на заказчика (поскольку акты на приемку балок уже были подписаны бывшим тогда начальником УКХ С. Балашовой в декабре прошлого года еще до момента монтажа их на мост – сейчас по этому факту ведется следствие). Такое беспардонное перекладывание вины с больной головы на здоровую, естественно, возмутило даже индифферентные городские власти, и начальник управления городского хозяйства Гришин распорядился пригласить независимых экспертов, которые без предвзятости могли бы ответить на вопрос: кто виноват? Но в это время (август 2019 года) по инициативе областных властей был сменен заказчик с УКХ на УКС, а вскоре и подрядчик – с РГС на «Ремспецмост» (РСМ). И дело заглохло. Новый подрядчик послушно принял дефектные балки от прежнего и молча смонтировал их на мост, конечно, составив акт скрытых работ, что трещины заделаны.

Каково же было удивление всех, когда трещины вновь обнаружились на балках. И тут возникает два вопроса. Первый: куда смотрел контроль заказчика, пропустивший трещины? И второй, еще более неприятный: если трещины были заделаны, как следует из актов, а затем появились снова, значит, они активные, дышащие, то есть будут возникать и в дальнейшем при каждом наезде колеса на балку? Но тогда на мосту должна быть создана специальная команда альпинистов, подобно тем, которые срубают лед на Владивостокском мосту, только наши, орловские, будут заделывать трещины по мере их появления.

Если вода попадет на предварительно напрягаемую арматуру, и та начнет корродировать, то возможно хрупкое разрушение балки. По нормам на такой арматуре не должно быть даже ржавого налета, и она бракуется, если налет не удаляется с помощью носового платка – так требуют нормы. А тут трещины шириной раскрытия до 2 мм (даже в гражданских балках максимальная ширина раскрытия не более 0,5 мм) и сколы с обнажением несущей арматуры. Где же те 400 мостовиков, которые консультируют губернатора, как он говорил? Если они действительно профессионалы, а не ангажированные жулики, то они должны ахнуть при виде таких балок. А если не ахнут, то их надо гнать в три шеи – одного Заставного хватит для их замены, потому что он наш, орловский, и ему не все равно, что творится в Орле.

Не исключено, что эти балочки дорого еще кому-то обойдутся. Один их вид изначально вызывал вопросы – часть из них была желтоватого цвета, словно они выгорели от долгого стояния под солнцем (хотя по документам все были изготовлены в декабре 2018-го), а при воздействии молочной кислоты на их поверхности появлялась муаровая сетка микротрещин, в то время как другие балки были обычного для бетона на портландцементе синего цвета. Как могло оказаться, что разные балки имеют одни и те же номера? Этого никак не могло произойти, если бы они поступали из цеха одна за другой средним темпом по балке в сутки. Такая путаница могла произойти, только если балки поступали на груздвор параллельно: одна из цеха, другая – откуда-то со стороны, например, со склада выбраковки. Надо отдать должное нюху А. Муромского, который на одном из заседаний однажды так и спросил: «А не «левые» ли это балки?»

Сейчас, когда РСМ выиграл тендер на ремонт Красного моста впору спросить: а не страдает ли эта фирма странной забывчивостью? На мосту Дружбы она забыла заделать трещины в балках. На мосту через ручей Гремячий по дороге на Шаблыкино, после ремонта которого и началось стремительное восхождение фирмы, созданной только в 2018 году на Орловской земле, забыла приклеить усиливающую арматуру к низу балок. На «Дружбе» забыли еще и заинъецировать пазухи в теле опор 1 и 2, отчего вода с проезжей части моста теперь в этих местах поступает на тротуары, и по ним невозможно ходить. Как бы теперь этот РСМ, разобрав Красный мост, не забыл его потом его собрать!

Скорее всего, в этих потрескавшихся балках и таится ответ на вопрос, почему так срочно уволили инженера Заставного. Без него, конечно, будет гораздо легче принять скандальный мост в эксплуатацию. А сколько он простоит – это уже неважно, то ли хан за это время умрет, то ли осел. Заслуга Заставного и других орловских мостовиков в том, что теперь после ремонта моста Дружбы другие любители рушить мосты в стране побоятся трогать вполне добротные 33-метровые преднапряженные балки, способные послужить еще не один десяток, а то и сотню лет.

Сомнений нет: если не трудинспекция, то прокуратура разберутся в обстоятельствах увольнения Заставного и восстановят его в должности. Кстати, интересная деталь: когда он пришел забирать трудовую, то кого же он увидел за своим рабочим столом? Того самого Онищенко, который являлся представителем фирмы, действовавшей на мосту по Раздольной, письмо которой привело к отставке Заставного. Застенчиво улыбаясь, тот развел руками: извини, мол, старик, своя рубашка ближе… А ведь спроси его – балку от ригеля не отличит.

Готовя эту статью, я спросил Заставного: «Валерий Дмитриевич, а зачем вам все это надо? Ведь вы видите, что ныне везде невежество верховодит… Плюнь и отдохни на пенсии. Немного осталось…»

На что он мне ответил: «Да я не против, но за фамилию обидно. Дедам моим дали ее за то, что стояли те непреодолимой заставой на пути врагов нашей родины. Так неужели я стану предков славных поганым внуком?»

Валерий Павликов