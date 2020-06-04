4 июня 2020



Возобновилась уборка городских кладбищ

Подрядная организация ООО «Аврора» возобновила вывоз мусора с городских кладбищ 3 июня.

По информации администрации города Орла, всего подрядчику предстоит вывезти порядка 280 кубометров отходов.

Больше всего мусора накопилось на Наугорском кладбище – 100 кубометров, 70 кубометров уберут с Лужковского кладбища, с Троицкого – 60 кубометров, с Афанасьевского – 30 кубометров, с Крестительского – 20 кубометров.

Подрядчик будет заниматься уборкой кладбищ до 15 июня.

За период с 8 мая по сегодняшний день санитарные бригады подрядчика убрали 2 235 кубометров отходов с семи городских кладбищ.

 

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Опубликовано 04 Июн 2020 в 13:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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