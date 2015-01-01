«Времен связующая нить»

№3 (451) от 8 февраля 2017 г.

Выставка традиционного народного искусства и ремёсел «Времен связующая нить» прошла 3 февраля в Орловском краеведческом музее.

Проект, организованный Орловским областным центром народного творчества и Орловским краеведческим музеем, был посвящен 115-летию первой Всероссийской кустарно-промышленной выставки 1902 года.

На выставке были представлены работы мастеров из Орла, Мценска, Ливен, Орловского, Залегощенского, Верховского, Новосильского и Кромского районов: мценское и орловское кружево, плетенное на коклюшках, вышивка в технике орловский спис, ручное ткачество, ливенские гармони, изделия из соломы, рогоза, лозы, чернышенская и плешковская игрушка, гончарные изделия, деревянная резьба, орловский традиционный народный костюм.