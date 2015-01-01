Временное прекращение водоснабжения в Орле

Во вторник, 4 апреля, с 9 до 17 часов в связи с проведением аварийно-ремонтных работ будет прекращено водоснабжение домов по адресам:

— Московское шоссе, 120 (ОГАУ);

— Германо, 2 (автомойка)

— частично частный сектор Северного района (ул. Германо и прилегающие к ней улицы и переулки);

— пос. Строителей (ул. Березовая, Рябиновая, Житная и др.),

— ул. Орлова, Апухтина, Щепкина;

— нечетная сторона пер. Южный, д.105-125, информирует мэрия Орла.