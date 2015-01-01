Временное прекращение водоснабжения в Орле
Во вторник, 4 апреля, с 9 до 17 часов в связи с проведением аварийно-ремонтных работ будет прекращено водоснабжение домов по адресам:
— Московское шоссе, 120 (ОГАУ);
— Германо, 2 (автомойка)
— частично частный сектор Северного района (ул. Германо и прилегающие к ней улицы и переулки);
— пос. Строителей (ул. Березовая, Рябиновая, Житная и др.),
— ул. Орлова, Апухтина, Щепкина;
— нечетная сторона пер. Южный, д.105-125, информирует мэрия Орла.
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