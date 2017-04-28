Временную дорогу по улице Бурова проложат через промзону

На комитете по строительству горсовета найдено решение проблемы, сложившейся с проездом транспорта по улице Бурова. Сейчас там установлен запрещающий знак для большегрузов, что парализовало работу двух десятков предприятий, расположенных в рядом расположенной промзоне.

Между тем, застройщик так и не перенес за красные линии дорогу, как на этом настаивают городские власти. Представитель областной администрации обратил внимание на то, что изначально в документах на строительство была допущена грубейшая ошибка и теперь невозможно требовать от застройщика прокладки дорогостоящего участка дороги. Более того, сами промпредприятия не могут проложить себе подъездной путь, так как под трассой проходят коммуникации. Поэтому в качестве временной меры для объезда аварийного участка проезда у дома №46 по улице Бурова, подготовлено предложение по организации временного движения автотранспорта через улице Северный Парк проездом через промзону.

Но самое главное — временная мера не снимет остроту нарастающей проблемы. Рядом с новым домом расположено несколько крупных промпредприятий, в том числе и асфальтовый завод. Выдержаны ли санитарные зоны — предстоит установить по поручению мэра Василия Новикова. Кстати, скоро администрация Орла будет завалена жалобами, так как вряд ли жители нового дома будут ли рады, когда под их окнами днем и ночью будет проезжать тяжелая грузовая техника.

См. также: В Орле вместо улицы построили дом

 

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Опубликовано 19 мая 2017 в 16:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 30

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