Время ответственности наступило?

№15 (684) от 27 апреля 2022 г.

Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина заключил договор о поставке минеральных удобрений в учебное хозяйство в селе Лаврово. Казалось бы, стандартная процедура в канун весеннего сева. Если бы не одно «но». Цены на удобрения, которые «выбрал» аграрный вуз, по многим признакам, явно завышены. В качестве обоснования цены многомиллионного контракта, предположительно, взяты не оптовые цены, что было бы логично, исходя из объёмов поставок, а розничные. И если это не чрезмерная роскошь в условиях «подорожания» посевной и наложенных на РФ санкций, то явно что-то другое…

В одном из своих недавних выступлений вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин призвал чиновников, ответственных за расходование бюджетных средств, к ответственности:

– Считаем необходимым принятие более жестких мер, вплоть до увольнения руководителей, допустивших нецелевое расходование бюджетных средств и курирующих их руководителей департаментов. Время ответственности наступило, – заявил Вдовин.

Но, видимо, первого зампреда облсовета услышали не все . По крайней мере ректора Орловского государственного аграрного университета Владимира Масалова заявления Михаила Вдовина не впечатлили. Иначе чем объяснить тот факт, что возглавляемый Масаловым не департамент, конечно, а вуз, существующий на те самые бюджетные средства, о которых говорил вице-спикер облсовета, не считает нужным экономить на госзакупках, даже если дело касается актуального как никогда прежде производства сельхозпродукции?

Почём азофоска для инноваций

Как следует из информации, размещенной на официальном портале госзакупок, в марте 2022 года ОГАУ объявил аукцион о закупке минеральных удобрений для подкормки полей учебного хозяйства в селе Лаврово. Здесь следует пояснить, что здешние поля предназначены в первую очередь для «использования» в учебном процессе: студенты должны на практике познавать не только азы сельскохозяйственного производства, но и участвовать в так называемой инновационной деятельности, о которой так много говорят наши аграрные чиновники.

Так вот, чтобы эта самая «деятельность» была максимально эффективной, ОГАУ решил «удобрить» учебные поля, как говорится, по полной программе. Начальная цена контракта составляла ни много, ни мало – 52 миллиона 880 тысяч 100 рублей. Планировалось закупить 450 тонн комплексного удобрения (азофоски) и 600 тонн аммиачной селитры. 28 марта подвели итоги аукциона. Заявка на поставку удобрений была всего одна, единственный участник – ООО «Парус» из Железногорска. Комиссия рассмотрела заявку, признала ее соответствующей требованиям, решение о заключении договора с единственным поставщиком было принято.

Примечательно, что поставщик обязан поставлять товар с момента подписания договора (15 апреля) по 20 мая 2022 года. То есть на то, чтобы привезти более тысячи тонн удобрений, дается чуть более месяца. В том, почему эти условия могут быть невыполнимыми с точки зрения сроков и логистики, попробуем разобраться позже. А пока обратим внимание на цены.

Итак, чем была обоснована начальная цена контракта (договора)? С одной стороны, ценами закупок по стране, с другой – если посмотреть на эти закупки внимательнее, можно прийти к выводу, что ставка сделана… на розничные, не самые низкие цены. То есть в расчет брались малые объемы —как правило, десятки килограммов, и это, согласитесь, не опт, который, как известно, всегда дешевле. К примеру, закупка некого МБУ «Комбинат благоустройства» — всего на 121 тысячу рублей (напомним, закупка ОГАУ – почти на 53 миллиона рублей). Из 121 тысячи рублей азофоски (комплексного удобрения) – всего на 15 тысяч рублей. Такие малые объемы берутся, как правило, для того, чтобы подкормить деревья или цветы, поэтому и розничная цена килограмма азофоски достаточно высокая – 77,28 рубля.

Или же, например, закупка БУ Омской области «Управление по охране животного мира». Весь контракт – на 22 тысячи рублей, из них азофоска – 45 кг по 67,33 рубля.

Получается, что, выбрав не самые низкие цены по мелкорозничным закупкам, ОГАУ берет их в обоснование своего крупного опта?

Цена тонны комплексных удобрений для ОГАУ должна составлять 57 тысяч 618 рублей, соответственно, килограмма – 57,6 рубля. Напомним, всего в Лаврово планируется поставить 450 тонн таких удобрений. Цена тонны нитрата аммония должна быть 44 тысячи 920 рублей (килограмма – 44,9 рубля). Всего в Лаврово поступит 600 тонн аммиачной селитры.

Для сравнения, почти в это же время (апрель 2022 г.) Воронежский аграрный университет проводит закупку комплексного удобрения: вузу необходимо 23 тонны азофоски по цене 42 рубля за килограмм. Орловский аграрный университет готов платить 57,6 руб. за килограмм такого же удобрения.

Чувашский ГАУ начал закупку селитры по 25 тысяч 700 рублей за тонну (вузу необходимо 140 тонн удобрения), цена килограмма – 25,7 рубля. Для сравнения, ОГАУ закупает селитру по 44,9 рубля за килограмм.

Пензенский государственный аграрный университет: начальная цена за тонну аммиачной селитры (340 тонн) – 21 тысяча 48 рублей;

Ростовский аграрный центр: 26 тысяч 971 рубль за тонну селитры (закупка была объявлена в феврале; необходимо 170 тонн);

Лабинский аграрный техникум: в марте объявлена закупка селитры по 27 рублей за килограмм (всего 33 880 кг), азофоски – по 37 руб. за кг (29 000 кг).

Признаться, оптовых цен – в среднем 50 рублей за килограмм – на такие удобрения мы не нашли. Даже в эти дни в Интернете размещены объявления о продаже в Орловской области селитры по ценам от 24 тысячи 900 рублей за тонну (цена за килограмм соответственно – 24,9 рубля) до 32 тысяч рублей, в Курской по объявлениям это удобрение продают по 25 тысяч 500 рублей (цена килограмма – 25,5 рубля).

Выходит, что Орловский государственный аграрный университет, возглавляемый однопартийцем Михаила Вдовина, который призывает ответственно относиться к государственным деньгам, нынешней весной намерен переплатить поставщику удобрений порядка 20 миллионов рублей? Хотелось бы знать, что по этому поводу думает вице-спикер орловского парламента.

Кручу-верчу, обмануть хочу?

Вернемся к срокам поставок удобрений. Поставка удобрений должна завершиться к 20 мая. Напомним, за этот короткий срок на место нужно привезти 1050 тонн удобрений. И дело даже не в том, что поставщику придется ежедневно, в том числе и в выходные и праздничные дни, возить по 30 тонн удобрений и разгружать их при помощи крана, что потребует значительных трудозатрат. Поэтому и есть вероятность, что поставки затянутся на неопределенный срок, о чём, по нашему мнению, было известно как заказчику, так и будущему поставщику.

Дело в том, что, если заранее не знать об условиях контракта и не готовить удобрения к поставке едва ли не с начала года, выполнить их практически невозможно. По информации «ОС», потенциальный поставщик в случае, если уверен, что договор заключат именно с ним, должен еще зимой договориться с заводом по производству удобрений, «забронировать» продукцию, внести предоплату, и в таком случае он даже может рассчитывать на скидку. В противном случае поставщику будет крайне затруднительно сразу же получить на заводе большой объем удобрений – нужно будет «постоять» в очереди. Возможно, в течение всего того времени, которое отведено для поставок товара.

Но и это еще не все «заготовки» для потенциальных, но нежелательных поставщиков удобрений. Даже на наш, дилетантский, взгляд, критерии технического задания выглядят избыточными: статическая прочность гранул с добавками, способ герметизации горловины и т. д. Зачем включать в техзадание дополнительные требования к продукции, в том числе по её внешнему виду, способу упаковки, если достаточно того, чтобы продукция соответствовала ГОСТу?

Как оказалось, этими же вопросами задавались и «прошлогодние» поставщики. Мы нашли аналогичную закупку 2021 года, где были запросы потенциальных участников аукциона. В частности, один из запросов, адресованных ОГАУ, поступил 19 марта 2021 года: «Изучив ваше техническое задание на поставку минеральных удобрений (селитра аммиачная и азофоска), прошу пояснить, если селитра должна соответствовать ГОСТ 2-2013 «Селитра аммиачная. Технические условия», с какой целью запрашиваются избыточные показатели, такие как (далее – перечень из семнадцати (!) пунктов. – Прим. ред.)?

Как планируется проверять вышеуказанные показатели при поставке? Будет ли привлекаться независимая лаборатория?

Для показателя «Статическая прочность в пересчете на гранулу», например, для высшего сорта селитры аммиачной отсутствуют значения в нормативной документации, как указывать? Как в инструкции – прочерк или «не нормируется»? Для чего тогда устанавливать показатель, однозначно не трактующийся для любого сорта товара?

В связи с вышеизложенным и в связи с наличием избыточных характеристик, которые, на наш взгляд, установлены для «запутывания» участника закупки, создав таким образом искусственное ограничение конкуренции, просим внести изменения в аукционную документацию».

В ответ проректор ОГАУ по АХР сообщил потенциальному поставщику удобрений, что заказчик не видит оснований для внесения изменений в документацию электронного аукциона.

Итак, орловский вуз устанавливает свои требования к закупаемым товарам. Как видим, в аукционе не участвуют даже производители удобрений, которые могли бы без посредников обеспечить прямые поставки. С какой целью создаются такие условия? Чтобы ограничить количество участников закупки? Думаем, компетентные органы могли бы получить ответы на эти вопросы.

Лёгкость в мыслях необыкновенная

Тем временем ОГАУ продолжает готовиться к весеннему комплексу полевых работ. На днях на официальном портале госзакупок появился новый документ. На сей раз объявлена подача заявок на «Оказание услуг по возделыванию почвы и выращиванию культур яровой пшеницы и подсолнечника, для организации учебного процесса студентов согласно учебному плану и использование полученных сведений в научном процессе». ОГАУ готов заплатить сторонней организации около 42 миллионов рублей за то, что она вырастит на его полях пшеницу и подсолнечник. Яровую пшеницу планируется возделывать на площади 348,34 га, подсолнечник – на 345,11 га, то есть использовать земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 693,45 га. Как указано в документации, семенной материал, пестициды, ядохимикаты, удобрения и ГСМ – всё это обеспечивает исполнитель работ. Напомним, до этого ОГАУ был заключен не самый «дешевый» договор на поставку 1050 тонн удобрений.

Как оценивают специалисты стоимость оказания услуг по возделыванию почвы и выращиванию сельхозкультур в данном конкретном случае? При условии, что затраты на гектар яровой пшеницы сегодня в среднем могут составлять 35-37 тысяч рублей, а на гектар подсолнечника – 40-45 тысяч, с учетом удорожания, с прямыми и косвенными затратами, даже если работники будут получать высокие по нынешним меркам зарплаты, цена контракта может быть завышена на 10-15 процентов.

Иными словами, при таких затратах сельхозкультуры выгоднее не выращивать вообще. Какой должна быть урожайность, чтобы затраты окупились? Как «подрядчики» будут «показывать» урожай, минимизировать его? И если здесь изначально запланирован убыток, есть ли смысл в такой «инновационной деятельности»?

Вот эта удивительная «лёгкость» в распределении государственных средств на различные нужды, в том числе в условиях, когда нужно экономить каждый рубль, вызывает недоумение. Удивителен и тот факт, что вуз, оказывается, должен отдельным поставщикам: названия конкретных «фирм» и информация о многочисленных исках к ОГАУ размещены на сайте арбитражного суда. Однако насчет ООО «Парус» мы почему-то спокойны: на этой идеально подошедшей заказчику организации, как мы предполагаем, ОГАУ «экономить» не станет. Как и на потенциальном «сеятеле», который за десятки миллионов бюджетных рублей будет возделывать яровую пшеницу и подсолнечник на вузовских полях.

Как выяснилось, не экономит вуз и на своём не так давно назначенном руководителе. 30 октября 2020 года был издан приказ о назначении Владимира Масалова врио ректора с 3 ноября, а уже 11 ноября появилась информация о закупке ОГАУ дорогостоящих моноблока и телефона мобильной связи на общую сумму 323 тысячи 086 рублей. Предполагаем, что мобильный телефон для руководителя аграрного вуза стоил не десять тысяч рублей, а, к примеру, 120, ну и моноблок – для оперативного решения всех текущих задач – соответственно. Если время ответственности, как сказал вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин, наконец, наступило, то как скоро его однопартиец ответит за принятие сомнительных решений, касающихся расходования бюджетных средств?

Ольга Рождествина

Когда верстался номер

Судя по многочисленным объявлениям о продаже удобрений, цена на них в настоящее время снижается. Вероятно, это объясняется тем, что большинство сельхозтоваропроизводителей уже закупили нужное количество удобрений.

В Брянске тонну селитры продают за 23 000 руб. за тонну (соответственно килограмм стоит 23 руб.) – и это оптовые цены. Если покупаешь много удобрений, цена снижается до 21 руб. Так почему бы поставщику удобрений для ОГАУ именно сейчас не поискать селитру по 21 руб. и не продать её вузу по 44,9 руб.? Как говорят сельхозпроизводители, будет стопроцентная маржа. Или не купить азофоску по 33 руб., а продать по 57,6? К примеру, в том же Железногорске есть организация, которая в эти дни реализует селитру по относительно низким ценам. Не на это ли был расчет?

От редакции:

В день выхода в свет номера «Орловской среды» стало известно, что контракт о поставке удобрений в ОГАУ перешел в стадию исполнения.

Редакция ОС просит прокуратуру «Оролвской области» провести проверку изложенных в материале фактов о закупках удобрений по завышенным ценам и завышения цен по другим контрактам, заключенным ОГАУ.

К сведению:

21 апреля прокуратура региона сообщила о состоявшемся под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов области.

На координационном совещании обсуждались состояние преступности в регионе, а также работа правоохранительных органов области по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию должностных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами.

Прокурор области обратил внимание на ряд проблемных вопросов: недостаточность выявляемости таких преступлений, слабую организацию работы по установлению признаков легализации добытого преступным путем имущества и возмещению причиненного преступлениями ущерба.

В 2021 г. количество зарегистрированных сообщений о должностных преступлениях возросло на 22% (с 875 до 1 070), число таких преступлений, выявленных по оперативным данным, увеличилось на 30%. В текущем году количество таких преступлений также возросло, зарегистрировано 259 преступлений (212).

Председатель координационного совещания – прокурор области – подчеркнул, что работа правоохранительных органов в этой сфере нуждается в определенных коррективах.

Недостаточно активно выявляются преступления в сфере осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, реализации проектов импортозамещения, финансовой поддержки предпринимателей и в ряде других сфер.

В полной мере не обеспечивается надлежащий ведомственный контроль за соблюдением законности в сфере учета и рассмотрения сообщений о должностных преступлениях, в ходе расследования уголовных дел. Имеются факты затягивания сроков процессуальных проверок и расследования уголовных дел, не всегда отрабатывается причастность к совершению преступлений всех возможных лиц.

Допускаются факты несвоевременного принятия мер по обнаружению похищенного имущества и имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Прокурор области потребовал от следственных органов принять меры к завершению расследования уголовных дел в отношении должностных лиц о преступлениях, имеющих повышенный общественный резонанс.

Членами Координационного совещания – руководителями правоохранительных органов высказаны предложения по внесению корректив в работу.

При обсуждении состояния преступности в регионе прокурор области обратил внимание, что этот вопрос требует серьезного внимания всего правоохранительного блока.