Время работы уличного освещения будут менять ежесуточно

Городские чиновники заявили, что проблема несвоевременного включения и выключения уличных фонарей урегулирована. График посуточного изменения времени работы наружного освещения предусматривает включение вечером через 10 минут после захода солнца, но до наступления навигационных сумерек, и отключение за полчаса до рассвета. Так, 2 октября фонари будут работать с 18.22 до 6.11. На протяжении месяца время работы наружного освещения будет корректироваться ежедневно на 2-4 минуты. Ознакомиться с графиком включения и отключения установок наружного освещения можно в разделе «Городская среда» на официальном сайте администрации города Орла. Между тем, на заседании профильного комитета горсовета выяснилось, что город не заключил контракт на обслуживание обновленной в ходе энергосервисного контракта системы. На эти цели нужно порядка 5 миллионов рублей.