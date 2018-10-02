2 октября 2018



Время работы уличного освещения будут менять ежесуточно

Городские чиновники заявили, что проблема несвоевременного включения и выключения уличных фонарей урегулирована. График посуточного изменения времени работы наружного освещения предусматривает включение вечером через 10 минут после захода солнца, но до наступления навигационных сумерек, и отключение за полчаса до рассвета. Так, 2 октября фонари будут работать с 18.22 до 6.11. На протяжении месяца время работы наружного освещения будет корректироваться ежедневно на 2-4 минуты. Ознакомиться с графиком включения и отключения установок наружного освещения можно в разделе «Городская среда» на официальном сайте администрации города Орла. Между тем, на заседании профильного комитета горсовета выяснилось, что город не заключил контракт на обслуживание обновленной в ходе энергосервисного контракта системы. На эти цели нужно порядка 5 миллионов рублей.

 

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Опубликовано 02 Окт 2018 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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