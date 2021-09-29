ВРЕМЯ СОБИРАТЬ «АРЕСТАНТСКИЙ» ЧЕМОДАНЧИК

FLB.RU: В Орле ожидают, когда правоохранительные органы придут за мэром города Юрием Парахиным

https://flb.ru/2/4455.html

Богомолов Алексей

22 сентября в прокуратуре Орловской области под председательством прокурора Орловской области Владислава Малкина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона, на котором в числе других обсуждался вопрос о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении мэра Орла, бывшего главы Орловского района Юрия Парахина.

Сообщения, опубликованные по результатам этого мероприятия в региональных СМИ, не отличались оригинальностью: практически все в качестве основной новости сообщали, что мэру Орла предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ. Портал «Орёлтаймс», к примеру, назвал опубликованное в день совещания сообщение: «Мэру Орла предъявлено обвинение за злоупотребление».

Любопытно, что сообщения о предъявлении обвинения Парахину 22 и 23 сентября ретранслировали ещё более двух десятков СМИ, как местных, так и федеральных. «Интерфакс», например, отмечал, что в мае было возбуждено дело по статье 293 УК РФ «Халатность», а сейчас предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ.

Координационное совещание в прокуратуре Орловской области 22 сентября

На самом деле предъявление обвинения Юрию Парахину никакой новостью уже давно не является. FLB.ru и газета «Орловская среда» в рамках совместного проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» давно и достаточно регулярно сообщают самую актуальную информацию о ходе расследования по «делу Парахина», не забывая о других побочных сюжетных линиях, которые, вполне возможно, со временем также будут реализованы правоохранительными органами в качестве эпизодов уголовных дел в отношении господина Парахина, его подельников и покровителей.

Обвинение Юрию Парахину, и именно по той статье, о которой сообщается, было предъявлено не в сентябре, а в июне 2021 года, то есть два с половиной месяца назад. Мы сообщили об этом в материале под названием «Мэру Орла предъявили обвинение по тяжкой статье» от 1 июля. В опубликованной нами новости, а на тот момент это действительно была новость, поскольку предъявление обвинения было датировано 30 июня 2021 года, рассказывалось и о его сути, и о санкциях, которые предусматривает ч. 3 ст. 285 УК РФ. В тот же день сообщение FLB.ru о возбуждении уголовного дела в отношении Парахина было опубликовано со ссылкой на первоисточник нашими партнёрами – «Орловской средой», а также информационным агентством «Орловские новости».

А вот теперь мы хотели бы поговорить о том, как в хронологическом порядке развивалась уголовная история Юрия Парахина, и о том, что действительно нового было озвучено на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Орловской области 22 сентября 2021 года. И о том, что пока не было озвучено.

ПОКА ПАРАХИН БЫЛ ГЛАВОЙ РАЙОНА, ДЕЛО ВОЗБУЖДАЛОСЬ, НО ПО ФАКТУ

Юрий Парахин был главой Орловского района Орловской области до того как официально стал мэром Орла в октябре 2020 года. Первое сообщение о странной дороге, ведущей к дому, в котором проживал глава района, а ныне проживает мэр Орла Юрий Парахин, появилось в газете «Орловская среда» 5 февраля 2020 года. В сообщении была ссылка на видеосюжет об этой дороге, вышедший 30 января 2021 года.

После этого, в результате проверки, организованной прокуратурой Орловской области по публикациям в СМИ и депутатским запросам депутата Орловского областного Совета народных депутатов Виталия Рыбакова, правоохранители вышли на тему о незаконной оплате (мимо муниципального контракта) Юрием Парахиным строительства дороги по ул. Мира, которая, как выяснилось позже, соединяет дома его тестя и его тёщи. (См. «Мэр Орла Юрий Парахин попал в «Тёщин дом–2»)

Первая попытка привлечь действующего главу Орловского района Орловской области Юрия Парахина к уголовной ответственности была сделана 15 мая 2020 года. Мне удалось изучить мотивированное постановление, подписанное заместителем прокурора Орловской области и направленное в тот день на основании п.2 ч.2 ст.37, ст.ст. 150, 151 УПК РФ руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области А.П. Щурову. В нём достаточно подробно были описаны все противозаконные действия главы района Юрия Парахина и начальника управления коммунального хозяйства Орловского района В.А. Селюнина. Эти действия, описанные в постановлении, практически совпадают с теми, которые легли в основу уголовного дела в отношении Юрия Парахина, возбуждённого через год.

А тогда, между прочим, постановление было направлено не просто для информации, а для решения вопроса об уголовном преследовании конкретных лиц: Парахина и Селюнина. В нём назывались и статьи, по которым планировалось предъявить обвинение: ч.1 ст. 285 УК РФ и ч.1. ст. 285.1 УК РФ. Это статьи о злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Но тогда СУ СК России по Орловской области, не афишируя подробности, отказало в возбуждении уголовного дела в отношении действующего главы Орловского района Орловской области и члена президиума Орловского регионального политсовета «Единой России» Юрия Парахина. Более того, во время обсуждения с начальником управления тем нашего с ним интервью, опубликованного в «Орловской среде» 5 августа 2020 года, «дело Парахина» по разным причинам «выпало» из списка.

Но материалы, которые были собраны в результате организованных прокуратурой Орловской области проверок, несмотря на отказы в возбуждении уголовного дела по незаконной оплате строительства дороги между домами тестя и тёщи на тот момент ещё главы Орловского района Юрия Парахина, всё же стали основой для возбуждения уголовного дела «по факту». На это понадобилось время – с 30 января 2020 года, когда были опубликованы первые сообщения о «дороге в рай», до 26 марта 2021 года.

26 марта СУ СК России по Орловской области было возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, по факту возможного злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами администрации Орловского района, а также должностными лицами администрации Неполодского сельского поселения Орловского района».

Мы акцентируем внимание на том, что 15 мая 2020 года прокуратура в мотивированном постановлении просила СУ СК России по Орловской области рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности главы района Юрия Парахина, а почти через год, 26 марта 2021 года, следственный орган возбудил дело не в отношении него, а «по факту возможного злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами администрации Орловского района». При этом само возбуждение уголовного дела ведомством не афишировалось и длительное время официально не подтверждалось.

Казалось бы, всё идёт по накатанным рельсам в сторону очередного спуска уголовного дела на тормозах. Так было, например, с делом о незаконном перемещении граждан, находящихся в психиатрических больницах по решению суда, в практически нелегальный частный дом-интернат «Здоровая страна», в котором два человека умерли. В мотивированном постановлении прокуратуры, отправленном в СУ СК России по Орловской области, в качестве объектов перспективного уголовного преследования назывались фамилии руководителя департамента социальной защиты и попечительства, труда и занятости Орловской области Гаврилиной и её подчинённой Широковой, а также директоров государственного дома-интерната. Дело было возбуждено СУ СК, но «в отношении неустановленных должностных лиц». На самом деле лица были установлены и всем известны. Но уголовное дело так и заглохло…

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГЕНПРОКУРАТУРЫ. КЛЫЧКОВ – ПРОТИВ!

В начале этого года вокруг персоны бывшего главы Орловского района Орловской области и пока ещё действующего мэра Орла Юрия Парахина сложилась обстановка, которая потребовала вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Мы отмечали, что в течение длительного времени прокуратура Орловской области получала от следственного органа отказы в возбуждении уголовного дела в отношении Парахина. Свою роль в этом играли его покровители разных мастей.

В первую очередь против был губернатор Орловской области Андрей Клычков, который рекомендовал Парахина на должность мэра и лично курировал проведение своего кандидата, согласовывая «спойлеров», которые должны были «в честной борьбе» проиграть. Один из них, кстати, фактически получил от губернатора и «Единой России» подарок в виде места в Орловском областном Совете народных депутатов нового созыва.

Против уголовного преследования Юрия Парахина был и председатель Орловского областного Совета народных депутатов и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский. Уголовное дело в отношении члена президиума регионального политсовета «Единой России» Юрия Парахина, а тем более избрание меры пресечения в отношении него, обвинительное заключение и суд были бы для него серьёзным ударом, особенно в преддверии сентябрьских выборов.

Парахин и Клычков в хорошем настроении через месяц после возбуждения уголовного дела. В центре — сенатор Василий Иконников

Но «защитников» несколько отрезвило вмешательство Генеральной прокуратуры, которое стало следствием слишком активного противодействия усилиям орловской прокуратуры при фактически нейтральной позиции следствия. Под давлением надзорного ведомства сначала было возбуждено дело «по факту» (26 марта), о котором мы уже писали, а потом – персонально в отношении Юрия Парахина.

Вот как через неделю после возбуждения второго дела, 14 апреля 2021 года, об этом писал в представлении о нарушениях федерального законодательства, адресованном губернатору Орловской области Андрею Клычкову, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации В.А. Пономарёв: «В деятельности мэра Орла Парахина Ю.Н. выявлен ряд нарушений, связанных с неправомерным использованием бюджетных средств. Установлено, что вопреки условиям муниципального контракта ремонт проезжей части улиц Свободы и Бугристая в д. Кондырева не выполнен. Вместо этого произведён ремонт дороги по ул. Мира и на неразграниченном земельном участке, ведущей к дому фактического проживания мэра города. Акты приёма выполненных работ от 28.08.2018 незаконно подписаны Парахиным Ю.Н., муниципальный контракт оплачен в полном объёме.

По результатам вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 26.03.2021 СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ, а 7.04.2021 – в отношении Парахина Ю.Н. по части 1.1 статьи 293 УК РФ». (См. «Губернатору Клычкову пора определиться»)

Схема той самой дороги от дома тестя мэра к дому тёщи, в котором он проживает

Сейчас уже можно констатировать, что прокуратуру не устраивала ни ч.2 ст. 285 УК РФ, ни тем более часть 1.1. ст. 293 УК РФ. Первое дело, напомним, возбуждалось в отношении неназванных должностных лиц и по части 2 считалось не приведшим к тяжким последствиям, а второе вообще касалось неумышленного преступления – то есть халатности. Кстати, защищая себя, Юрий Парахин не признавал своей вины ни в чём и даже халатность отрицал. Он объяснял, что оплатил проведение дороги от дома тестя к дому тёщи, в котором он проживает, в результате «технической ошибки».

Самое интересное, что даже после представления Генпрокуратуры, после возбуждения уголовных дел, о котором надзорное ведомство его проинформировало, Андрей Клычков продолжал яростно поддерживать мэра Орла, регулярно появляться вместе с ним на различных объектах, совместно фотографироваться (с размещением фото на сайтах обладминистрации и администрации Орла).

А за день до проведения координационного совещания руководителей правоохранительных органов Орловской области телеканал «Царьград» выпустил документальный фильм, в котором регулярно появляется мэр Орла, рассказывает о том, что ни в чём не виноват и что будет защищаться всеми законными способами. Вместе с губернатором Клычковым он прогуливается по городу, а Клычков делает язвительные замечания: «Юрий Николаевич столько представлений от прокуратуры получил…» Парахин же поправляет: «Предостережений».

Клычков и Парахин в фильме «Царьграда», вышедшем накануне совещания у прокурора в прокуратуре Орловской области 22 сентября

По нашей информации, губернатор Орловской области Андрей Клычков уже несколько раз пытался через различные инстанции – от руководства КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым до управления администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике – оказывать воздействие на ход расследования уголовного дела. В конце прошлой недели состоялась очередная встреча в последнем структурном подразделении АП. Результат её пока неизвестен.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ СООБЩЕНИЯ И УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ИХ ЦЕЛЬ

Силовые структуры, следственные органы, надзорная инстанция публикуют сообщения, в которых упоминаются высокопоставленные чиновники, не просто так. В подавляющем большинстве случаев это либо желание показать серьёзность намерений и ситуации, либо резкий ответ на действия оппонентов, в данном случае – мэра и губернатора.

На самом деле нового в сообщениях прокуратуры и СКР о ходе расследования «дела Парахина» было совсем немного. В первую очередь это касалось официального сообщения о том, что Юрий Парахин (об этом нам было известно уже давно) находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Озвучили этот факт оба ведомства.

Почему это сообщение появилось именно сейчас? Наша версия такова. В пятницу 3 сентября Юрий Николаевич Парахин, насколько нам известно, без письменного разрешения следователя по его делу отбыл вместе с советником губернатора Орловской области Сергеем Лежневым «в служебную командировку в Белгород». Наши информационные источники в одном из белгородских банков подтвердили факт его пребывания в регионе.

По информации из других источников, целью визита, в котором участвовал и генеральный директор ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, была попытка получить кредит и погасить растраченный аванс в почти 180 миллионов рублей. Как нас проинформировали, Юрий Парахин должен был выступать в качестве гаранта. «Гаранту» не поверили, а Подрезова через две с половиной недели (утверждают, что у него был на руках авиабилет в один из приграничных регионов) задержали и этапировали в Орёл. На прошлой неделе суд принял решение о мере пресечения для него в виде содержания под стражей.

Задержание Лежнева и, возможно, Парахина, как нам представляется, дело ближайшего будущего. Хотя Парахина, если он не нарушит ещё раз условия подписки и будет вести себя «надлежащим образом», во время суда скорее всего оставят под подпиской или домашним арестом.

Информации, достоверной на сто процентов, мы пока не получили, но следователь, которая вела дело Парахина и которой приписывают фразу: «Но он же для людей дорогу построил!», как нас информировали, взяла ответственность за «командировку» на себя. В результате «при координирующей роли прокуратуры» её заменили. А факт командировки депутатам Орловского горсовета, которые в злополучную пятницу, когда Парахин выезжал в Белгород, пришли к нему побеседовать, подтвердила его помощница.

Нам представляется, что подобные «вольности» с нарушением режима подписки о невыезде и послужили причиной того, что прокуратура и СУ СК России по Орловской области синхронно озвучили наличие такой меры пресечения. Это на самом деле очередное напоминание, предупреждение или предостережение мэру Орла.

Довольно жёсткая реакция силовиков на противодействие защитников мэра просматривается и ещё по одной детали. Не все ведь читают тексты статей, по которым обвиняются чиновники, и знают отличие между халатностью, превышением полномочий и злоупотреблением должностными полномочиями. Читаем внимательно сообщение СУ СКР о Парахине:

«Следствием установлено, что указанное должностное лицо, являясь главой Орловского района, руководствуясь личными и корыстными мотивами, совершило действия, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, по организации включения в муниципальную программу участка автомобильной дороги, расположенного на земельном участке в деревне Кондырева Орловского района, государственная собственность на который не разграничена, и осуществления на нем ремонтных работ, с последующим их принятием и оплатой, не соответствующих условиям муниципального контракта. Умышленные действия обвиняемого повлекли тяжкие последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов жителей улиц деревни Кондырева, а также муниципального образования Орловского района Орловской области».

Ключевые формулировки здесь взяты из текста статьи 285: «руководствуясь личными и корыстными мотивами» и «вопреки интересам службы». А ещё важна фраза из документа: «Умышленные действия обвиняемого повлекли тяжкие последствия».

Эти фразы – показатель того, что обратного пути для Парахина уже не будет, и передача дела в суд – дело достаточно скорое. Напомним читателям, что довольно жёсткий и более развёрнутый, чем сообщение прокуратуры, текст сообщения СУ СК России по Орловской области по расследованию «дела Парахина» был опубликован на следующий день после того, как председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время совещания по видеосвязи подверг критике действия орловского управления и и.о. его начальника. В официальном сообщении ведомства говорилось: «Председатель Следственного комитета остался крайне недоволен работой региональных следователей, которые почти 3 месяца не могли установить обстоятельства совершенного преступления. В отношении Ермакова П.В. назначена служебная проверка.

Известно, что речь на совещании была об убийстве несовершеннолетней Вики Гнедовой, но служебная проверка в отношении и.о. начальника управления будет затрагивать и другие резонансные дела, которые по разным причинам волокитятся в течение длительного времени. А «дело Парахина», как мы видим, именно из таких…

На серьёзность положения мэра Орла указывает ещё один факт, о котором в сообщениях правоохранительных ведомств не упоминалось. Как нас информировали компетентные люди, на имущество господина Парахина наложен арест в качестве ещё одной обеспечительной меры. Нам неизвестно, какое именно имущество арестовано (утверждают, что всё), но наличие ареста на имущество также показатель того, что к суду правоохранители подготовились очень серьёзно…

Мы не один раз писали о том, что недвижимое имущество, так или иначе связанное с мэром Орла, по большей части формально принадлежит его родственникам и деловым партнёрам. Точно так же «поделены» и парахинские фирмы.

Признаком того, что силовики всерьёз занимаются этими ООО и их активами, стало такое сообщение прокуратуры:

«Кроме того, в настоящее время прокуратура совместно с налоговым органом проводит проверку в связи с выявлением признаков так называемого дробления бизнеса организациями, аффилированными Юрию Парахину. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования».

Что такое незаконное дробление бизнеса? Это схема, в данном случае незаконная, которая позволяет недоплачивать налоги. Основные признаки незаконного дробления таковы: 1. Организационно единая работа ведётся от имени нескольких формально самостоятельных фирм. 2. Управление разными фирмами координируется одними и теми же лицами. 3. Компании для работы используют общие ресурсы: трудовые или технические.

Есть и другие признаки: использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в интернете, адресов фактического местонахождения, помещений (офисов, складских и производственных баз и т.п.), банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники, терминалов и т.п. У парахинских фирм ООО «Универсал», ООО «Союз» и других такие признаки, похоже, уже найдены…

Не секрет, что обеспечительные меры в отношении имущества обвиняемого и проверочные мероприятия в отношении связанных с ним фирм и граждан применяются правоохранительными органами для того, чтобы отсечь финансовые потоки, направленные на противодействие следствию и суду. В данном случае, как нам представляется, дело обстоит именно таким образом. Вполне возможно, это защитная реакция силовиков на административное, информационное и, возможно, финансовое давление со стороны обвиняемого, его деловых партнёров и покровителей из числа чиновников более высокого, чем он сам, ранга.

А каков будет результат – осталось ждать совсем недолго. Как сообщило надзорное ведомство, «уголовное дело находится на завершающей стадии расследования»…