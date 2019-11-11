Врио главы Малоархангельского района глава назначили экс-главу Орловского представительства ЗАО «Щелково Агрохим»

О назначении экс-главы Орловского представительства ЗАО «Щелково Агрохим», бывшего председателя совета директоров ООО «Дубовицкое» и генерального директора этого предприятия (с 2018 по 2019 гг.) Петра Матвейчука губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил 10 ноября на встрече с активом Малоархангельского района в районной администрации. В мероприятии также принял участие председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава района Юрий Маслов подал заявление об отставке по собственному желанию на районном Совете народных депутатов. Его заявление было удовлетворено.

Андрей Клычков посчитал, что несколько месяцев работы Петра Матвейчука в должности заместителя главы района по социальным вопросам — достаточный срок для его назначения руководителем Малоархангельского района.