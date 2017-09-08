Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков провел прием граждан

Как сообщает пресс-служба губернатора, Клычков встретился с жителями г. Орла, Ливенского и Шаблыкинского районов.

Речь шла о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственном обеспечении граждан; о благоустройстве областного центра, ремонте и строительстве дорог в регионе, переселении из ветхого и аварийного жилья.

Около часа врио губернатора общался с владельцами квартир в аварийном доме № 68 на набережной Дубровинского в г. Орле.

Врио Губернатора дал ряд конкретных поручений по решению конкретных проблем.