Врио губернатора призвали к ответу

№19 (512) от 20 июня 2018 г.

Орловцы записали видеообращение к Клычкову по проблемам «Городской среды»

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат орловского горсовета Евгений Косогов выложил видеообращение к врио губернатора, в котором жители рассказывают и показывают ситуацию с программой «Городская среда». Как говорится в пояснении к видео, дворовые территории дома №27 по улице Металлургов и дома №38 по улице Бурова были включены в основной перечень ремонтов в рамках федеральной программы «Городская среда» в Орле, а потом без объяснения причин и в нарушение установленного регламента эти адреса из списка исключили. Между тем, жители этих домов в обращении напоминают, что попасть в программу не так-то просто — необходимо подготовить пакет документов, пройти конкурсный отбор и много-много чего еще.

Как пишет сам Евгений Косогов на страничке ВК, руководство города в самый последний момент в нарушение положения конкурса по отбору дворовых территорий исключили эти дома из федеральной программы «Городская среда» в Орле. Еще 23 апреля 2018 года жильцы указанных домов по улице Металлургов и Бурова предприняли попытку встретиться с врио губернатора Евгением Клычковым, чтобы рассказать о своей проблеме. Однако, встреча жителей с врио губернатора не состоялась якобы из-за занятости Андрея Клычкова.

«Тем не менее, буквально через час я случайно встретил врио губернатора возле здания администрации Орловской области. И у меня все-таки состоялся разговор с Клычковым А.Е., в ходе которого я подробно рассказал ему о сложившейся ситуации в рамках реализации Федеральной программы «Городская среда» в г. Орле, и попросил вмешаться и помочь мне с моими избирателями добиться справедливости от руководства города Орла, чтобы дворовые территории, которые были в основном перечне (ул. Металлургов д. 27 и ул. Бурова д. 38) были отремонтированы в 2018 году. По поводу моей просьбы Андрей Евгеньевич ответил, что разберется в сложившейся ситуации, а также попросил отнести данные коллективные обращения в его приемную и передать секретарю, для того, чтобы он мог внимательно изучить вопрос и постараться нам помочь. В частности обсуждалась также возможность включения данных дворовых территорий в основной перечень и ремонта в 2018 году за счет экономии на торгах» — пишет Евгений Косогов.

Он добавляет, что сразу же отнес оба коллективных обращения в приемную, и секретарь поставила отметку об их получении. Однако прошло уже практически два месяца, а ответа жители так и не получили. Кроме видеообращения на имя врио губернатора Орловской был направлен депутатский запрос с приложением ксерокопий коллективных обращении еще от 23.04.18 г. Жители надеются, что хотя бы после видеообращения врио губернатора все же снизойдет до простых смертных и выкроит время в своем плотном графике пиар-поездок, чтобы ответить им. Также жители напомнили Клычкову его же обещание сократить время ответов чиновников на обращения жителей с 30 до 8 дней, которое он озвучил публично на презентации портала «Обращаем внимание». Жители отмечают, что уже прошли даже положенные по закону 30 дней, а ответа все нет.

Также жители в видеообращении пригласили врио губернатора Андрея Клычкова в гости в их дворы, вот только посоветовали захватить с собой резиновые сапоги. Судя по представленным в обращении кадрам — после дождя пройти по этим дворам без сапог не получится. Завершают свое обращение жители просьбой к Андрею Клычкову уже перейти от говорильни к реальным шагам. Пока же реальных действий жители не видят.

Самый наглядный и злободневный пример «говорильни» — это широко распиаренный в СМИ сайт «Обращаем внимание». На презентации этого проекта Андрей Клычков обещал, что жители могут следить в реальном времени за ходом ремонтов дворов и общественных территорий. Но ремонт некоторых дворов уже подходит к концу, а портал «Обращаем внимание» так и не заработал. Ярким примером может служить ремонт улицы Приборостроительной, с жалобами на который в нашу редакцию недавно обращались жильцы близлежащих домов. На хваленом сайте, для создания которого из Москвы даже был приглашен знакомый Клычкова и персонально под него создана новая должность, до сих пор указано, что по Приборостроительной с подрядчиком не заключен контракт. И поэтому и оставлять жалобы жители не могут.

На портале областной администрации до сих пор висит хвалебная информация о презентации мега-супер-проекта «Обращаем внимание». Напомним читателям, что же обещал свежеиспеченный врио губернатора под объективами телекамер 25 декабря 2017 года. «В период проведения соответствующих работ все желающие смогут направить жалобу на действия подрядчика. Активное участие жителей в деятельности портала позволит органам исполнительной власти, местного самоуправления оперативно и своевременно реагировать на возникающие в ходе работ сбои, нарушения, отставания от графика, допущенные подрядными организациями. Ответственные должностные лица обязаны будут не только оперативно отреагировать, но и публично персонифицировано ответить заявителю через портал с предъявлением фотографий, подтверждающих исправление нарушения. Срок направления ответа составит не более восьми рабочих дней, в то время как стандартные обращения граждан рассматриваются в течение 30 календарных дней. Орловцам, не согласным с действиями должностного лица, предоставляется возможность опровергнуть ответ. В таком случае жалоба поступит на рассмотрение в вышестоящий орган» — говорится в сообщении до сих пор висящем на сайте обладминистрации. http://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=11514 Однако, портал «Обращаем внимание» мертв. А о том, сколько дней потребуется врио губернатора, чтобы ответить жителям на их видеообращение, мы расскажем в следующих номерах нашего издания.

Видеообращение орловчан к врио губернатора можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=wh19i7ScIU0