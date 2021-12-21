Все больше орловцев получают защиту от спамеров от УФАС

Накануне Арбитражный суд Орловской области в очередной раз подтвердил законность и обоснованность решения Орловского УФАС России о признании смс-рекламы, распространявшейся ООО МКК «МикроКлад», ненадлежащей. В адрес УФАС обратился заявитель, указав, что на его абонентский номер поступила реклама микрокредитной компании с информацией об одобрении займа и предложением подписать договор на сайте. Предварительного согласия на получение указанной рекламы заявитель не давал, ранее ни в какие микрокредитные организации за получением займа не обращался.

В рамках рассмотрения дела комиссия УФАС установила нарушение требований части 1 статьи 18 Закона «О рекламе» о рекламе в действиях рекламораспространителя — ООО МКК «МикроКлад», вынесла решение и предписание о прекращении спам-рассылки на абонентский номер заявителя. ООО МКК «МикроКлад» не согласилось с решением и предписанием УФАС и обжаловало их в судебном порядке. Суд первой инстанции поддержал позицию антимонопольного органа.

Напомним, согласно ч. 1 ст. 18 Закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель, прежде чем направить какому-либо лицу рекламу по сетям электросвязи, должен удостовериться, что данное лицо выразило свое согласие на получение рекламы.

Важная деталь! Реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.