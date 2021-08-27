27 августа 2021



Все больше орловцев заболевают «индийским» штаммом коронавируса

Всего в регионе выявлено 50 случаев заболевания новыми штаммами COVID-19, из них «британским» — 4 и «индийским» — 46. На предыдущей неделе количество заболевших «индийским» штаммом составляло 29 человек.

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, за прошлую неделю в регионе выявлено 8 инфицированных COVID-19 граждан, прибывших из Турции. Еще 15 жителей региона заболели коронавирусом после возвращения с отдыха на российских курортах, в том числе из Краснодарского края — 10 человек, Крыма — 4, Дагестана — 1.

Кстати, на прошлой неделе из-за рубежа прибыло 469 орловцев (на предыдущей неделе 410). Наибольшее количество приехало из Турции – 305 человек, что составляет 65% от общего количества граждан, вернувшихся в регион из-за границы.

 

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Опубликовано 27 Авг 2021 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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