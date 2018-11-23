23 ноября 2018



Все больше орловцев жалуются на обычные озонаторы, которые продают под видом чудодейственных медприборов

В Роспотребнадзор увеличилось количество обращений после покупки универсальных цифровых озонаторов с функцией ионизации воздуха «ОЗон». Подобные приборы активно продают на дому. При этом продавцы убеждают доверчивых орловцев, что подобные приборы используются в медицинской практике для излечения от целого ряда заболеваний. Между тем, на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации универсальный цифровой озонатор с функцией ионизации воздуха относится к «технически сложным товарам бытового назначения», а не медицинским изделиям. Соответственно, торговля такими видами товаров законодательством не запрещена. А люди, которые думают, что смогут излечиться с помощью озонатора — тратят деньги на совершенно бесполезный с точки зрения медицины прибор. Вернуть деньги за ненужную покупку можно только через суд. Поэтому прежде чем покупать что-либо с рук — подумайте о возможных последствиях. А именно: о выброшенных на ветер деньгах, ненужном приборе, который будет занимать место и потреблять электричество, а также о том, что заболевания без соответствующего медицинского лечения могут прогрессировать и приводить к серьезным последствиям.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2018 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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