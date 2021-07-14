Все хорошо, но лучше не стало

№23 (647) от 14 июля 2021 г.

На очередной сессии Орловского областного Совета депутаты рассмотрели целую серию так называемых финансовых вопросов, главным из которых, безусловно, стал отчет руководителя департамента финансов Орловской области Елены Сапожниковой об успехах областной власти во главе с губернатором Клычковым в части исполнения областного бюджета за 2020 год.

Для неподготовленной широкой публики подобные отчеты, изобилующие цифровыми показателями и специфической лексикой, скучны и малопонятны. Вот, например, какие выводы может сделать рядовой житель Орловской области, ознакомившийся со следующей информацией, размещенной на официальном сайте Орловского облсовета по итогам сессии: «Доходы областного бюджета по итогам 2020 года поступили в объёме более 42 млрд руб., (с приростом к уровню 2019 года на 19,6%). Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме более 20,4 млрд руб. (101,2 % от плана), безвозмездные поступления — в объёме более 21,5 млрд руб., (98,6 % от плана). Дотации поступили в объёме более 8,8 млрд руб., (100,8 % от плана). Субсидии — более 4,9 млрд руб. Субвенции — более 3,1 млрд руб. Что касается расходов, то их исполнение составило свыше 43,7 млрд рублей, на социально-культурную сферу пошло более 28,7 млрд руб., (65,7 % от общего объёма расходов) — прирост к 2019 году боле чем на 5,4 млрд руб. В рамках реализации нацпроектов освоено более 6 млрд руб., с приростом к 2019 году в 1,5 раза»? Правильно, почти никаких. Ну, по каким-то показателям план выполнили, по каким-то даже превысили, по каким-то чуть-чуть отстали – и что? Что, собственно, от этого нам – простым гражданам, из налогов которых, собственно, и складывается этот самый бюджет? Хорошо нам или плохо? Если судить по отчетам чиновников, то хорошо. Если судить по письмам читателей «Орловской среды», то совсем не хорошо: люди пишут о проблемах, которые не решаются годами по одной простой причине – в бюджете не хватает денег на ремонт и строительство дорог, на лекарственное обеспечение, на расселение ветхого и аварийного жилья, на замену ржавых труб, на устройство ливневой канализации, на выплаты сельским фельдшерам, на ремонт районных больниц, на развитие детского спорта – да мало ли еще на что.

При этом областные финансисты рапортуют, что в том же 2020-м году доходы областного бюджета увеличились на 6,8 миллиарда рублей. Опять же – и что? «В отчётах чиновников мы видим, что в регионе всё хорошо, однако люди не стали жить лучше. Уровень доходов падает, и, если мы говорим, что бюджет вырос, то как это отражается на уровне жизни населения?» – задал справедливый вопрос руководитель фракции ЛДПР в областном совете Андрей Куцын и сам же на него ответил:

«В бюджете 20 млрд рублей долга, город Орёл находится в предбанкротном состоянии, МУПы банкротятся и закрываются…» По мнению Куцына, исправить ситуацию помогут дополнительные средства, которые необходимо где-то изыскать. Допустим. Только вот вопрос: пойдут ли эти дополнительные средства впрок? Или канут в бездонную бочку, как пресловутые «юбилейные» миллиарды в угробленную улицу Ленина, одноименный недостроенный стадион, разваливающиеся набережные, аварийные театры и т.д. и т.п.? На наш взгляд, корень финансовых бед Орловской области (а госдолг региона на сегодняшний день составляет 19 млрд 774,7 млн рублей, за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 гг. он увеличился на 1,9 млрд рублей, или на 10,9 %) не в нехватке денег, а в неумении (или в нежелании?) ими грамотно управлять. Об этом, кстати, свидетельствуют и результаты проверок, проведенных Контрольно-счетными палатами как Орловской области, так и города Орла.

Так, например, в 2020 году общий объем бюджетных средств, правомерность расходования которых проверяла КСП Орловской области, 6,7 млрд. рублей. Сумма выявленных нарушений – 781,5 млн. рублей, в том числе неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств – 266,3 млн. рублей.

Исходя их материалов КСП, можно определить и главные причины такого разбазаривания народных денег: отсутствие должного контроля со стороны ответственных Главных распорядителей бюджетных средств, принятие неэффективных управленческих решений руководителями предприятий и учреждений областной собственности, а также недостаточно эффективный внутренний финансовый контроль.

При этом основная доля выявленных нарушений, повлекших неэффективные расходы и прямые потери бюджетных средств, приходится на сферы реализации национальных проектов, осуществления государственных закупок, благоустройства и дорожной деятельности, деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с государственным участием.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как улетают на ветер (ну, или в чьи-то карманы) наши деньги, которых, например, не хватает на ремонт дороги от Ливен до Долгого (см. письмо читателя на стр.6), приведем несколько примеров из деятельности ГУП ОО «Дорожная служба».

Еще в 2016-2017 гг. КСП Орловской области указывала областным чиновникам – учредителям данного ГУПа на то, что «Дорожная служба» неправомерно перечисляет подрядчикам денежные средства. По ряду таких фактов были даже возбуждены уголовные дела, однако бесконтрольные недобросовестные действия были продолжены предприятием и в 2018-2020 гг.

Как следует из материалов проверки КСП, в указанный период «Дорожная служба» списала в убыток задолженность дебиторов, признанных банкротами, в связи с их ликвидацией, в общем объеме 73 миллиона 296,1 тыс. рублей. Вот как это происходило. Например, в мае-июне 2019 года Дорожная служба заключила три субподряда с ООО «Омега» на общую сумму 9 миллионов 187,2 тыс. рублей, работы по которым субподрядчиком не были выполнены.

При этом по 3-м договорам субподряда был предусмотрен аванс 30%, из них по двум договорам при изначально предоставленном ГУП ОО «Дорожная служба» 30% авансе и невыполнении в рамках срока обязательства работ субподрядчиком, сумма авансового платежа ООО «ОМЕГА» дополнительно была увеличена до 70% от общей цены договоров (!).

Данные действия, констатирует КСП, привели к отвлечению денежных средств из оборота предприятия в длительную дебиторскую задолженность ООО «ОМЕГА», которая по состоянию на 01.07.2020 года составила 3 миллиона 50 тысяч рублей.

Еще пример. В том же 2019 году ГУП ОО «Дорожная служба» в рамках договора, заключенного с ООО «ЭкоГазПроект», без предоставления подрядчиком соответствующей документации, подтверждающей завершение монтажных работ, перечислило дополнительный 30% авансовый платеж от суммы договора (459,55 тыс. рублей). «Таким образом, несмотря на невыполнение подрядчиком условий и сроков выполнения работ более чем на год, предприятием в нарушение утвержденного договором порядка расчета с контрагентом, произведено отвлечение средств в дебиторскую задолженность, повлекшее риск причинения убытков в случае недобросовестности подрядчика в сумме 1 млн 378,64 тыс. рублей, что соответствует 90% от цены договора. На момент проверки претензии в адрес ООО «ЭкоГазПроект» не направлялись, неустойка за нарушение сроков исполнения договоров не начислялась», — отмечает КСП.

Подобных примеров – и не только необоснованного щедрого авансирования подрядчиков «Дорожной службой», но и вообще заключения договоров, прямо противоречащих экономическим интересам предприятия и приводящих к убыткам, можно привести еще не один и не два. Только в 2020 году при ГУП ОО «Дорожная служба» КСП Орловской области выявила нарушения действующего законодательства на сумму 364,7 млн. рублей! По фактам этих нарушений сейчас проводится доследственная проверка.

При этом самое важное, что подобные нарушения характерны не только для отдельно взятого ГУПа – в Орловской области это система. В качестве подтверждения приведем результаты проверки КСП города Орла деятельности муниципального учреждения – МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (в сфере закупок товаров, работ, услуг по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети города Орла в 2020 г. и прошедшем периоде 2021 г.), которое в числе прочего так же, как и Дорожная служба, занимается ремонтом улично-дорожной сети – только в масштабах областного центра. Итак, вот что установила КСП:

Неэффективные расходы бюджета города Орла составили 38 миллионов 019,7 тыс. рублей, в том числе оплата работ по ремонту улично-дорожной сети города Орла, не выдержавших гарантийные сроки, штрафов ГИБДД, причинённого материального ущерба из-за ненадлежащего содержания автодорог и т. д.

Неправомерные расходы бюджета города Орла составили 280,5 тыс. рублей, в том числе: оплата за счёт средств бюджета города Орла, а не за счёт подрядчика работ по уборке моста «Дружба» в период проведения капитального ремонта, оплата работ по ремонту колодцев ливневой канализации по ул. Ленина (в период гарантийного срока) при наличии обеспечения исполнения гарантийных обязательств. МКУ «УКХ г. Орла» не исполняло полномочия по своевременному проведению ремонтных работ элементов улично-дорожной сети по ул. Ленина за счёт имеющегося обеспечения исполнения гарантийных обязательств в сумме 950,3 тыс. рублей. Принятие должностными лицами МКУ «УКХ г. Орла» услуг по разработке сметной документации на ремонт отдельных объектов улично-дорожной сети города Орла без понижающих коэффициентов привело к ущербу бюджету города Орла по состоянию на 01.05.2021 г. в сумме 958,2 тыс. рублей. При выполнении и оплате всех предусмотренных работ ущерб бюджету города Орла возрастёт до 6 355,1 тыс. рублей. Нарушения порядка сдачи-приёмки выполненных работ по ул. Старо-Московская в 2018 году, не направление подрядчику мотивированного отказа от приёмки выполненных работ, отсутствие фиксации недостатков при выполнении работ привели к судебным разбирательствам и к ущербу бюджету города Орла в сумме 1090,4 тыс. рублей.

Таким образом, только от бурной деятельности УКХ и без того нищий городской бюджет фактически потерял порядка 50 миллионов рублей. А сколько их – подобных управлений, департаментов, отделов, подотделов и прочих казенных учреждений, беспардонно спускающих бюджетные деньги в черную дыру? Вору… пардон, неэффективно расходуют казенные деньги буквально на всем – на закупках у единственного поставщика, на завышении начальной максимальной цены контрактов, на приемке некачественно выполненных работ и т. д.

Немалая доля выявленных нарушений, повлекших неэффективные расходы и прямые потери бюджетных средств, приходится на сферу реализации национальных проектов. Так, по данным КСП Орловской области, в рамках проведенных контрольных мероприятий объем нарушений действующего законодательства при реализации нацпроектов составил 118,4 млн. рублей, в том числе:

— факты приемки и оплаты некачественно выполненных работ и работ, не отвечающих требованиям контракта (сметы), на сумму 6,41 млн. рублей;

— нарушения в сфере осуществления закупок для государственных нужд на сумму 83,9 млн. рублей, в том числе упущенная возможность экономии бюджетных средств за счет необоснованного завышения начально-максимальных цен на оборудования в рамках исполнения национальных проектов «Образование», «Здравоохранение» на сумму 78,5 млн. рублей.

Недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей со стороны заказчиков и должностных лиц госучреждений, осуществляющих строительный контроль, повлекли неправомерную приемку ненадлежаще выполненных работ, тем самым причинен ущерб бюджету.

Так, по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Орловском районе Орловской области в рамках реализации государственной программы Орловкой области «Развитие физической культуры и спорта» и национального проекта «Демография» установлены факты внесения генеральным директором подрядчика недостоверных сведений в акты о приемке выполненных работ. Превышение должностных полномочий сотрудником КУ ОО «Орелгосзаказчик», а также недобросовестность подрядчика повлекли причинение материального ущерба на сумму 12 млн. рублей. По данным обстоятельствам возбуждено 2 уголовных дела. По отдельным материалам проверок реализации национальных проектов проводятся доследственные проверки.

В рамках проведенного контрольного мероприятия «Аудит эффективности мероприятий, направленных на обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрами в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», установлено, что расходование бюджетных средств не способствовало достижению целевых показателей регионального проекта в части увеличения количества медицинских работников в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности.

Также департаментом здравоохранения Орловской области допущено неэффективное и нецелевое расходование средств бюджета на сумму 17 млн рублей по выплатам, произведенным медицинским работникам, в отсутствие факта прибытия (переезда) их на работу в сельские населенные пункты (при этом стоит вспомнить, что фельдшерам скорой помощи, которые как раз переехали в сельскую местность в надежде получить подъемные, департамент отказался их выплачивать – выбивать положенные выплаты медикам пришлось через суд). Материалы направлены в прокуратуру Орловской области, правоохранительные органы, проводится доследственная проверка.

Те же нацпроекты предоставляют практически неограниченные возможности нажиться на закупках товаров, работ и услуг.

По информации КСП, в 2020 году отмечены признаки ограничения конкуренции по закупкам в рамках реализации 3 национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Здравоохранение».

Установлены нарушения при обосновании НМЦК по закупкам в рамках реализации 6 национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда» «Здравоохранение». В ходе сравнительного анализа средних закупочных цен приобретенных товаров установлено, что закупочные цены на отдельные товары на 7 — 80% (!) превышают цены на рынке. При этом заказчиками (то есть чиновниками) не исследовалось ценообразование на рынке соответствующих групп товаров, что привело к значительной разнице в стоимости закупки идентичных товаров в рамках заключенных в один период времени договоров. В результате чего неэффективно использовано 78,5 млн. рублей, из них: в рамках национального проекта «Здравоохранение» — 55,1 млн. рублей, «Образование» — 23,4 млн. рублей.

Пример: при проверке строительства футбольного поля в пгт Знаменка в рамках нацпроекта «Демография» установлены факты использования коммерческих предложений от аффилированных поставщиков, что могло повлиять на формирование цены контракта. По факту причинения ущерба бюджету в размере 12 млн. рублей при выполнении работ на данном объекте возбуждено 2 уголовных дела.

Еще пример: в 2020 году КСП и прокуратура Орловской области провели совместное контрольное мероприятие по соблюдению требований законодательства при формировании начальной (максимальной) цены контрактов на приобретение нескоропортящихся наборов пищевых продуктов, заключенных в 2020 году муниципальными общеобразовательными учреждениями города Орла. Проведенный в ходе проверки анализ показал, что заказчиками были допущены нарушения и замечания при обосновании начальной (максимальной) цены, а также процедуры заключения контрактов. Контракты заключены с единственным поставщиком и по завышенным ценам. Соответственно, стоимость приобретенных в апреле-мае 2020 года школами города Орла у ИП Студенниковой наборов пищевых продуктов завышена (максимально) на 7 миллионов 080,97 тыс. рублей (!) относительно цен на рынке и на 4 миллиона 363,04 тыс. рублей относительно коммерческого предложения ООО «ОптПродТорг», что указывает на неэффективное использование средств, выделенных на обеспечение питанием учащихся в апреле-мае 2020 г. «Неэффективное», это, на наш взгляд, мягко сказано. Если же говорить грубо, но честно, то только в этом случае бюджет «нагрели» на 5-7 миллионов. Да, уголовное дело по факту закупок продуктов возбуждено и, возможно, виновные понесут заслуженное наказание. Но деньги из бюджета ушли – и вряд ли туда вернутся.

И напоследок еще один красноречивый пример – на этот раз из области строительства и благоустройства.

КСП Орловской области провела проверку целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реконструкцию моста через реку в городе Мценске в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области». Сумма нарушений составила 80,8 млн рублей, из которых 35,7 млн рублей — стоимость оплаченных и фактически не выполненных работ, (по данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества).

При этом, несмотря на требование Контрольно-счетной палаты Орловской области, работы на объекте не были завершены в утверждённые контрактом сроки. Недобросовестность подрядчиков привела к затягиванию ввода объекта в эксплуатацию более чем на 4 года (до настоящего времени не введен в эксплуатацию), а также к его удорожанию на 17,27 млн. рублей, что является прямыми потерями бюджетных средств. Отсутствие обеспечения контрактов не позволило Управлению ЖКХ администрации г. Мценска во внесудебном порядке взыскать с подрядчиков штрафы и пени за несоблюдение сроков выполнения работ в общей сумме 21,14 млн рублей и 20,23 млн рублей — неосвоенный аванс фирмой «Строймост», которая в настоящее время находится в стадии банкротства. Это прямой ущерб бюджету – и сумма его исчисляется не одним десятком миллионов.

Полагаем, приведенных фактов вполне достаточно, чтобы граждане налогоплательщики поняли, почему Орловская область не может вылезти из финансовой дыры, несмотря на бодрые отчеты чиновников об исполнении бюджета. А в том, что это понимают депутаты областного совета, мы не сомневаемся. Тем не менее те же депутаты дружно голосуют за радужные отчеты, принимая их «к сведению». А потом так же дружно утверждают якобы бездефицитные бюджеты, из которых постепенно утекают десятки, а то и сотни миллионов. И так из года в год. По кругу. Точнее, по спирали. Все ниже и ниже – по направлению ко дну.

Федор Крюков