«Все мы — события в связи с книгой…»

№17 (465) от 24 мая 2017 г.

Постоянный автор «Орловской среды» Александр Полынкин стал лауреатом ежегодного областного конкурса «Орловская книга» в номинации «Самая читаемая книга».

Итоги конкурса были подведены 19 мая в Орловской областной библиотеке им. Бунина.

Только в областной библиотеке трехтомник автора «Орловщины родные очертанья. Были и лица нашего края» (Орел: «Картуш», 2014.) читатели запрашивали около 700 раз. Как отмечают сотрудники библиотеки, книга очерков, большинство из которых — документальные, востребована как профессиональными историками и краеведами, так и широким кругом читателей.

— В трехтомнике опубликованы мои исторические очерки, посвященные известным событиям и лицам, начиная с шестнадцатого века и заканчивая современностью, — рассказал Полынкин. — Я описал события, которые посчитал достойными внимания читателей. О некоторых мы знаем очень мало или вообще не знаем. Начинаешь изучать их и открывается такие бездны… Получаются очень любопытные истории, каждую из них, чаще всего с помощью архива, я поднимал на поверхность, «разворачивал», дополнял некоторыми подробностями, иногда художественными, но чаще — документальными. И вот мой трехтомник стал популярным среди читателей. Я очень этому рад, ведь в первую очередь старался для них. Мои очерки небольшие. В свое время мне был очень близок Валентин Пикуль — автор исторических миниатюр. Он оказал большое влияние на мое творчество. Так что романов у меня, скорее всего, не будет. А вот исторические рассказы, надеюсь, еще появятся. В истории Орловщины ведь много интересного. К примеру, мало кто знает, как были связаны орловчане со станицей Кущевской — ныне печально известной. 2 августа 1942 года там наши конники при поддержке танкистов Орловской отдельной танковой бригады, сформированной на базе Орловского бронетанкового училища им. Фрунзе, остановили немцев на некоторое время и смогли дать нашим уничтожить майкопские нефтяные вышки, чтобы фашисты не смогли их захватить. После этой операции 50 человек были награждены, пять из них — Орденом Ленина, 29 — Орденом Боевого Красного Знамени. Для 1942 года — это уникальные события и уникальные награды. Готовлю материал на эту тему и надеюсь в скором времени опубликовать. Я хочу поблагодарить тех людей, которые имеют непосредственное отношение к моим книгам. Все три книги не вышли бы, если бы не помощь главы Мценского района Ивана Грачева. Также я очень благодарен моим редакторам, в том числе главному редактору «Орловской среды» Татьяне Юрьевне Филёвой.

На празднике благодарностями и наградами были отмечены десятки авторов, а также издатели книг-победителей. Как рассказали организаторы, интерес к мероприятию с каждым годом растет, участников становится все больше.

Тем не менее первый проректор Орловского государственного института культуры, кандидат филологических наук Наталья Меркурьева отметила, что орловская книга в контексте нынешнего воспитания и образования — тема сложная, если не сказать, критичная.

Главная проблема сегодня, по моему мнению, не отношение к творцу, не отношение к писателю, который сам по себе самодостаточен, а люди, которые забыли книгу. Мы празднуем День орловской книги по окончании Международного Дня музеев и в преддверии Дня библиотек — это правильно и органично. Но мы должны признать, что книга становится артефактом, музейным предметом. Предметом, который берется в руки изредка. Текст есть, есть информация, книги нет, к сожалению. Многие люди не понимают смысла слова «библиофил», которое прозвучало здесь сегодня. Мне очень хотелось бы, чтобы люди, которые забыли книгу, понимали, что сегодня все мы имеем возможность подержать её в руках, книгу, которая делает образование, ту книгу, которая формирует культуру. А культура, как известно, это единственная возможность бытия человеческого. Как говорил Михаил Михайлович Бахтин, каждый человек есть событие бытия. Все мы — события в связи с книгой. И каждый человек открывается как книга…

Наталья Зарубина