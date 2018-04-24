Все равны, но некоторые – равнее?

№20 (513) от 27 июня 2018 г.

Орловский городской совет народных депутатов отказал жителям избирательного округа №21 в рассмотрении на комиссии по этике поведения депутата Раисы Дубровской в связи с её выступлением на внеочередном заседании Орловского горсовета 12 апреля 2018 года.

Напомним, на той памятной многим сессии Раиса Валериановна Дубровская заявила, что неоднократно встречалась с жителями Лужков и обсуждала с ними строительство завода ПВХ-покрытий в Орле. Дубровская сообщила депутатам, что жители активно выступают за строительство завода и даже просят его построить.

В ответ «Орловская среда» провела свой опрос граждан: мы попросили жителей Лужков высказать свое мнение по поводу размещения химического производства в черте города и получили множество писем; граждане звонили в редакцию в течение двух недель. Все жители заявляли, что с Дубровской не встречались и тем более не высказывались за строительство завода. Возмущенные орловчане решили привлечь депутата к ответу и обратились в горсовет.

Из ответа мэра города Орла Василия Новикова инициативной группе граждан следует: «В соответствии со статьей 64 Регламента Орловского городского совета народных депутатов вопрос о поведении депутата может быть рассмотрен по поручению городского Совета комиссией по этике в случае нарушения депутатом порядка работы городского Совета и его органов.

На основании вышеизложенного основания для рассмотрения на комиссии по этике поведения депутата Дубровской Р.В. отсутствуют».

Таким образом, делаем вывод: ничего предосудительного депутат Дубровская не совершила, её заявления от имени жителей Лужков порядок работы горсовета не нарушили, а значит, и далее в рабочем порядке можно заниматься тем же самым.

В связи с лояльным отношением мэра города к подобным поступкам депутатов не совсем понятно, по какой причине комиссия по этике в лучших традициях комсомольских собраний подвергла остракизму депутата Евгения Косогова, который от имени своих избирателей выступил с резкой критикой строительства завода ПВХ-покрытий в городской черте. Да, возможно, он дал излишне эмоциональную оценку происходящему. Но если происходящее – это продавливание депутатами в угоду областной власти потенциально опасного для здоровья граждан производства, то, с нашей точки зрения, комиссии по этике заслужили и те, кто этим занимался.

Как стало известно «Орловской среде», Евгений Косогов намерен оспаривать выводы и решение комиссии по этике в суде (иск депутата уже принят к рассмотрению).

На своей странице в Фейсбуке депутат разместил пост следующего содержания: «24.04.2018 состоялось заседание комиссии по этике, на котором принято решение об осуждении моего поведения со ссылкой на ст. 57 Регламента Орловского городского Совета народный депутатов, поскольку, по мнению комиссии, в ходе выступления я использовал грубые и некорректные выражения.

С данными выводами комиссии и состоявшимся решением я не согласен и буду его обжаловать.

В соответствии со ст. 47 Регламента Орловского городского Совета заседания городского Совета проводятся гласно и носят открытый характер.

Статья 64 Регламента предусматривает, что лишь в случае нарушения депутатом порядка работы городского Совета и его органов вопрос о поведении депутата может быть рассмотрен по поручению горсовета комиссией по этике.

Мною не был нарушен порядок работы Совета и его органов, поэтому я полагаю, что 24.04.2018 заседание комиссии по этике проведено в нарушение вышеуказанной статьи Регламента.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 29 Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли и слова.

Статья 13 Конституции РФ констатирует, что в Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

Идеология – это система мнений на основе жизненного опыта.

В связи с чем я вправе, в том числе на заседании городского Совета, открыто излагать свое мнение.

Выступая против строительства завода ПВХ-напольных покрытий в черте г. Орла, я руководствовался прежде всего мнением избирателей, заботясь об их здоровье и окружающей среде.

Что же касается моего высказывания о том, что в 40-х годах г. Орел был сдан врагу, то это не мое личное умозаключение или фантазия, а исторический факт.

Вопрос, который мною в ходе выступления на заседании городского Совета был задан депутатам, носил риторический характер, и в нем не содержались грубые и некорректные выражения.

Таким образом, я выстраиваю свою депутатскую работу непосредственно в интересах избирателей, основываясь на требованиях Конституции РФ, федеральных и региональных законов, Устава г. Орла, не нарушая Регламент Орловского городского Совета народных депутатов».

«Орловская среда», в свою очередь, предлагает депутатам орловского горсовета дополнить свой регламент еще одним пунктом: «Все равны, но некоторые – более равны, чем другие». Тогда никаких проблем с такими депутатами, как Косогов, не будет.

Ольга Рождествина