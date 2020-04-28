Всех жителей «карточного домика» на Серпуховской переселили в ПВР

Всех жителей аварийного дома №113 по улице Серпуховской переселили в пункт временного размещения. Напомним, в минувший четверг, 23 апреля, в одной из квартир на 2-м этаже дома №113 произошло частичное обрушение потолка. В тот же день на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Александр Муромский дал ряд поручений, направленных в первую очередь на безопасность жильцов.

24 апреля специалисты ЗАО «Горпроект» обследовали дом. Они заключили, что здание находится «в недопустимом состоянии, при котором существует опасность пребывания людей и сохранности оборудования». В связи с этим было принято решение об оперативном расселении дома №113 по ул. Серпуховской. На сегодняшний день все жильцы выехали.

Сейчас аварийный дом находится под охраной полиции. По словам сити-менеджера Александра Муромского, в настоящее время администрация города Орла совместно с облдепартаментом строительства в связи со сложившейся ситуацией рассматривает возможность расселения дома в этом году.