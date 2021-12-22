Всем выйти из сумрака! В Орле начал действовать «Ночной патруль»

В эти дни в регионе резко изменился характер погоды – на Орловщину пришли сильный ветер, метель и морозы. Такая погода губительна для тех, кто дезориентирован и беспомощен, поэтому поисковый отряд «Лиза Алерт» возобновил акцию «Ночной патруль». Главная цель — предотвратить и уменьшить количество замёрзших людей. На время, пока стоят морозы, добровольцы отряда «Лиза Алерт» приступят к патрулированию улиц в вечернее и ночное время.

При этом активисты обратились ко всем жителям Орловской области проявить в эти дни чуточку внимания к ближним. «Проезжая или проходя по своему району, ПОЖАЛУЙСТА, обращайте внимание, особенно в ночное время, на людей:

* Стоящих либо лежащих на остановках, вокзалах;

* Около закрытых магазинов и торговых центров;

* Людей, идущих в одежде не по сезону или передвигающихся вдоль трасс;

* Не проезжайте мимо, если вы увидели человека лежащего на дороге либо сидящего в снегу.

* Одиноко идущего пожилого человека, ребенка.

Если Вы встретите таких людей — поинтересуйтесь, все ли у них в порядке и не нуждаются ли они в помощи» — рассказали активисты «Лизы Алерт». При какой-либо неординарной ситуации – сразу же звоните по телефонам: 112, Горячая линия ЛизаАлерт 8-800-700-54-52