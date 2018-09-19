Всем выйти из сумрака!

№32 (525) от 19 сентября 2018 г.

Уже скоро месяц, как в Орле обострилась проблема с освещением городских улиц. Нет, речь идет не о недостатке освещения (мы об этом подробно писали в статье «Дело ясное, что дело темное» в №1 (494) от 17 января 2018 г. и в статье «В совхозе «Светлый путь» ничего не видно» в №17 (510) от 6 июня 2018 г.). На этот раз речь зашла о полном его отсутствии. Дело в том, что с сокращением светового дня орловцы обратили внимание на несовпадение прихода ночной мглы и включения фонарей. При этом вечерами свет включают позже, когда улицы уже утопают во мраке, а пешеходы мечтают перескочить по переходу живыми и невредимыми. А рано утром, когда областной центр только готовится встретить первые лучи солнца, фонари уже отключаются. В проблеме пытались разобраться депутаты городского совета. Но судя по последнему рабочему совещанию — ситуация не меняется. Представители «Ростелекома», которые могли бы дать ответы на вопросы, попросту… не пришли в мэрию, проигнорировав диалог с городскими властями.

Мрачный город

Проблему еще на августовской сессии городского совета поднял депутат Игорь Коновалов.

Нашему изданию он пояснил: «На протяжении всего лета ко мне обращались граждане, жители частных домов, по поводу отключений света. Вначале это списывали на аварии. Но затем это стало уже систематично — свет стали отключать поквартально, и причина была вовсе не в авариях. Я сам стал наблюдать за этим, так как тоже проживаю в частном секторе. Свет пропадал на несколько дней, но после моих звонков в УКХ свет включали. Я рано утром выезжаю в командировки, и стал наблюдать за освещением. Свет стали выключать ночью, еще до восхода солнца — в 4 часа. По регистратору можно отследить, когда отключают уличное освещение. Я задавал вопросы начальнику УКХ, но вразумительных ответов не получил. Вынес вопрос в раздел «Разное» на последней сессии. Светлана Климова пояснила, что время включения-выключения жестко прописано в энергосервисном контракте. Получается, что экономия электроэнергии идет не за счет замены технологий, а просто позже включают и раньше выключают! Если еще рано утром не такое интенсивное движение, как вечером — то на закате город погружается во мрак, и это в плане аварийности очень опасно. Вечером и транспорта очень много на улицах, и пешеходы в темноте плохо видны. Да и утром работают коммунальные службы — город чистят, поливают, дворники уже начинают приводить улицы в порядок. И все это в темноте?» — удивляется депутат.

В начале сентября история получила продолжение уже на рабочем совещаниив мэрии. Как отметил Игорь Коновалов, за две недели, прошедших после сессии, существенных подвижек не произошло: свет как выключался до рассвета, так и выключается. Вечером город тоже живет какое-то время во мраке — пока не начнут гореть фонари. Депутат звонил и главе городской администрации Александру Муромскому, и вице-спикеру горсовета Владимиру Негину — все ссылаются на энергосервисный контракт и утверждают, что никто не виноват. «Меня интересует, почему депутаты должны указывать на такие моменты — почему УКХ по своей инициативе не следит за порядком в городе. Власти сами должны проявлять инициативу. А так получается, что если заметят — исправим. А если не заметит — и так сойдет. Посмотрим, что изменится после вынесения вопроса на очередное рабочее совещание. Мне кажется, что проблему, заложенную на этапе заключения энергосервисного контракта, теперь уже так просто не удастся решить» — отметил Игорь Коновалов. И оказался прав — на второе подряд рабочее совещание, куда персонально пригласили все стороны, отвечающие за уличное освещение, не пришли ни представители «Ростелекома», ни начальник УКХ госпожа Климова.

Где собака зарыта

Как мы уже упоминали, корень всех проблем кроется в энергосервисном контракте. Позволим себе процитировать выступление начальника УКХ на сессии городского совета. Там Светлану Климову спрашивали о мраке, в который погружается город раньше положенного времени. Оказалось, что время «положено» еще в 2015-ом — и изменить эту ситуацию пока нереально.

— С подачи граждан мы обратили внимание, что отключение освещения происходит слишком рано. Мы проанализировали график с Ростелекомом, по которому происходит включение-выключение освещения в городе. Вероятно, туда закралась ошибка, связанная с переходом на летнее/зимнее время. Напомним, этот переход отменен. Мы направили письмо в «Ростелеком», чтобы нам до конца года отрегулировали время включения освещения. Они обещали дать письменный ответ по срокам — когда они все исправят. Этот график был заключен в момент подписания энергосервисного контракта и идет как приложение к основному договору, — пояснила еще в августе Светлана Климова.

Но время идет, а ситуация не меняется. Вопрос об освещении на рабочем совещании 18 сентября задал депутат Сергей Елесин.

Он отметил, что в понедельник вечером, без двадцати минут восемь, свет на городских улицах так и не появился. А во вторник утром, в четыре часа с несколькими минутами, свет уже погас. Город во мраке, а на призывы прийти и пояснить ситуацию представители «Ростелекома» отвечают отказом. «Это неуважение к городу. Почему жители должны страдать из-за того, что кто-то в свое время неправильно заключил энергосервисный контракт? С каждым днем будет становиться все темнее. Вероятность возникновения ДТП будет увеличиваться. И почему именно «Ростелеком» определяет время включения-выключения? Экономия идет для города, и именно городские власти должны определять время работы уличного освещения», — отметил Сергей Елесин.

Все, чего удалось добиться от заместителя начальника УКХ Светланы Балашовой, так это информации о том, что подготовлено письмо в «Ростелеком» с предложением по корректировке графика, и заседании на комиссии по безопасности дорожного движения этот вопрос будет рассмотрен. При этом опять не удалось выяснить никаких деталей — как именно будет скорректировано время и что же за ошибка была допущена в расчетах два года назад. Не была названа даже дата ближайшего заседания комиссии, где, возможно, наконец-то будет решена еще одна городская проблема.

При этом как в целом по стране, так и конкретно в Орле стоит глобальная задача — сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. Депутат Сергей Елесин попросил городские власти обратить внимание на опыт соседних регионов. Там не просто привели график включения уличных фонарей в соответствие со временем заката-восхода солнца, но и продлили его на полчаса соответственно плюсом к утреннему и минусом от вечернего. Это было сделано в качестве эксперимента, и главной целью было посмотреть на динамику ДТП. Оказалось, что такое простое решение действительно способно помочь в борьбе с уличным травматизмом.

Сергей Миляхин