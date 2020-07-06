6 июля 2020



Всероссийская перепись населения перенесена на 2021 год

Постановлением Правительства РФ установлена новая дата проведения Всероссийской переписи населения — апрель 2021 года.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020 года №943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р».

Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года, а окончательные — в IV квартале 2022 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения.

 

Самолет на Комсомольской в Орле отремонтируют к 5 августа
В Орловской области ухудшается пожароопасная обстановка
Более 13 тысяч орловцев получат юбилейные медали к 70-летию Победы
Опубликовано 06 Июл 2020 в 11:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"