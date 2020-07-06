Всероссийская перепись населения перенесена на 2021 год

Постановлением Правительства РФ установлена новая дата проведения Всероссийской переписи населения — апрель 2021 года.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020 года №943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р».

Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года, а окончательные — в IV квартале 2022 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения.