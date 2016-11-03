Вслед за Орлом памятник Ивану Грозному собрались установить в подмосковной Рузе

Памятник Ивану Грозному планируют установить в Рузе в рамках проекта «Руза — исторический город», место для него предложат выбрать жителям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Рузского городского округа.

— Это новый масштабный проект, который направлен на привлечение туристов в Рузский округ. Также в рамках проекта в Рузе появятся адресные таблички с историческими названиями улиц, — говорится в релизе.

Предполагается, что создание памятника Ивану Грозному будет профинансировано из внебюджетных источников. В ближайшее время в социальных сетях жителям будет предложено выбрать место.

— Считается, что именно во времена правления Ивана Грозного Руза приобрела важное военное значение, ее земли были выделены в опричнину — удел с особой территорией, войском и аппаратом, доходы с которого поступали в государственную казну, — отметили в пресс-службе.

Напомним, установка памятника Ивану Грозному в Орле вызвала широкий общественный резонанс. Тема освещалась в федеральных СМИ, причем в большинстве случаев отзывы об инициативе носили негативный оттенок. Как отметил политолог Владимир Слатинов, в итоге история с установкой памятника не добавила инвестиционной привлекательности региону.

Кстати, второй после Орла памятник Грозному планировали установить во Владимирской области еще в 2016 году, но затем перенесли его открытие на апрель 2017-го года.

 

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Опубликовано 17 Фев 2017 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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