Вспышка АЧС в Кромском районе может вылиться в уголовные дела

Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту выявления в личном подсобном хозяйстве Кромского района африканской чумы свиней. Проверкой уже установлено, что в нарушение ветеринарного законодательства на территорию личного подсобного хозяйства было привезены дикие кабаны. Кабанов привезли с территории, где возможен очаг АЧС и без ветеринарных сопроводительных документов. Привезенных кабанов должны были поставить на карантин, провести клинический осмотр животных, провести диагностические исследования и обработки, все необходимые профилактические и противоэпизоотические мероприятия. Между тем по факту обязательства по учету и идентификации свиней не исполнены, что и привело к возникновению вспышки африканской чумы свиней и введению ограничительных мероприятий на территории Кромского, Глазуновского, Свердловского, Троснянского районов.

Проверка показала, что должностными лицами государственной ветеринарной службы обязанности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений ветеринарного законодательства, а также функции по контролю за соблюдением ветеринарно-санитарных правил содержания, учета и идентификации свиней осуществлялись ненадлежащим образом.

В связи с этим материалы из прокуратуры будут переданы в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме того, установлено, что уже при ликвидации очага АЧС должностными лицами государственной ветеринарной службы допущены различные нарушения.

Поскольку областные чиновники не стали проводить никаких координационных совещаний, прокуратура взяла на себя эту роль. 05 июля при первом заместителе прокурора области проведено внеочередное заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению экологической безопасности. В ходе заседания были подняты проблемные вопросы при осуществлении карантинных мероприятий, а также выработаны межведомственные формы взаимодействия уполномоченных органов власти, направленные на локализацию и недопущение распространения вируса африканской чумы свиней, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

 

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Опубликовано 06 Июл 2018 в 16:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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