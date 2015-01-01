«Встреч не проводила, мнение не спрашивала…»

№16 (509) от 16 мая 2018 г.

Инициативная группа граждан предоставила в редакцию «Орловской среды» копию обращения жителей микрорайона Лужки к мэру Орла Василию Новикову, в котором орловчане требуют привлечь зампреда горсовета Раису Дубровскую к ответу за ее выступление на внеочередной сессии городского парламента, где решался вопрос о строительстве завода ПВХ-покрытий в черте города. Напомним, тогда депутат Дубровская, голосовавшая за строительство завода, заявила, что делает это в интересах своих избирателей. По ее словам, в ходе многочисленных встреч с гражданами, которые депутат якобы проводила в своем избирательном округе, она убедилась, что большинство жителей Лужков не просто поддерживают открытие химического производства в городской черте, но даже настаивают на этом. Подобные заявление возмутили избирателей, проживающих в непосредственной близости от строящегося предприятия. Как показал опрос жителей Лужков, проведенный «Орловской средой», никто из опрошенных с депутатом Дубровской не встречался и строительство завода не одобрял. Более того, граждане сочли подобные заявления депутата недопустимыми и в своем обращении потребовали от председателя горсовета Василия Новикова разобрать поведение депутата Дубровской на комиссии по этике.

«Орловская среда» публикует текст обращения к мэру, под которым стоит более 60 подписей граждан (копии подписных листов имеются в распоряжении редакции).

 

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Опубликовано 16 мая 2018 в 12:25. В рубриках: Политика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 93

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