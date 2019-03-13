Вся надежда на чучело

№9 (546) от 13 марта 2019 г.

В минувшее воскресенье глава региона Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский и глава администрации Орла Александр Муромский приняли участие в праздновании широкой Масленицы. Они водили хороводы, пекли блины и совершили ритуальное жертвоприношение – сожжение чучела Масленицы «ради увеличения будущих урожаев в аграрном регионе».

Попробуем разобраться, на что могут рассчитывать орловчане в 2019 году и планируют ли наши чиновники обратить внимание на стратегически важную отрасль – молочное животноводство. Судя по предыдущим «успехам», а перекос в сторону архаичного монокультурного производства растениеводческой продукции именно так и преподносится, рассчитывать на сбалансированное развитие регионального АПК орловским крестьянам не стоит. Соответственно, не стоит им рассчитывать и на новые рабочие места.

7-е место в ЦФО, 26-е место – в РФ

Итак, в прошлом году в Орловской области произведено продукции сельского хозяйства на сумму 67185,8 млн рублей, в том числе продукции растениеводства на сумму 44673,6 млн рублей, животноводства – на 22512,2 млн рублей. Это лишь 7-е место в ЦФО и 26-е – в стране. По объёмам производства продукции сельского хозяйства в 2018 году Орловскую область в 3,6 раза обогнала Белгородская, в 3 раза – Воронежская, почти в 2 раза – Курская и Тамбовская области, в 1,7 – Липецкая, в 1,3 раза – Брянская области.

А теперь обратим внимание на вклад отдельных отраслей в экономику сельского хозяйства Орловской области. Удельный вес продукции растениеводства в общей продукции сельского хозяйства в 2018 году в хозяйствах всех категорий составил 66,5%. Это самый высокий показатель в ЦФО. На долю животноводства, соответственно, приходится всего 33,5 %.

Явные диспропорции производства продукции растениеводства и животноводства в регионе обескураживают: в сельхозорганизациях – 65,9 % к 34,1% соответственно, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 91,7 % к 8,3 %, в личных подсобных хозяйствах граждан – 52,3% к 47,7 %.

Для сравнения: в среднем по ЦФО удельный вес продукции растениеводства в общем объёме произведенной продукции в хозяйствах всех категорий составляет 48,9 %, животноводства – 51,1 %.

В среднем по РФ доля продукции растениеводства – 50,2 %, животноводства – 49,8 %. Причем, в сельскохозяйственных организациях, как по стране, так и в среднем в ЦФО, животноводство превалирует от 9 до 17 % над растениеводством.

«Такое может с каждым вполне произойти»

В связи с явным перекосом регионального АПК в сторону производства зерна и заявлениями главы региона о том, что Орловская область, оказывается, «свиной регион», самого пристального внимания, на наш взгляд, заслуживает деятельность главного аграрного чиновника.

В этом году исполнится пять лет с тех пор, как экс-губернатор Потомский пригласил в свою команду Дмитрия Бутусова. Именно при Бутусове молочное животноводство перестало быть стратегической отраслью для Орловского региона, который теперь объявлен «свиным».

Напомним, представляя Бутусова, Потомский заверял орловчан, что его питерский помощник имеет большой опыт работы на руководящих должностях в предприятиях сельхозпрофиля. Со слов самого Бутусова, он возглавлял и координировал проекты по развитию животноводства и растениеводства, землепользования, технической модернизации отрасли. В безусловном приоритете у него развитие молочного животноводства, активная политика импортозамещения, обеспечение продовольственной безопасности государства, максимальное участие региона в федеральных программах государственной поддержки АПК.

При этом ни один из источников доступной информации не раскрывает подробностей того, насколько успешно он руководил сельхозпредприятиями АПК в Ленинградской области и что у Бутусова было в приоритете; как правило, он занимал руководящие должности непродолжительное время. Бутусов имел непосредственное отношение к таким компаниям, как ЗАО «АгроКонсалтИнвест», ЗАО «Скреблово», ЗАО «Земпроект», ООО «Верди» и, наконец, АО «УК «Северная ферма».

По-видимому, именно «Северная ферма», проектами которой руководил некий Николай Фучеджи, связала последнего узами крепкой дружбы с Дмитрием Бутусовым. И эта дружба могла бы пойти на пользу Орловскому региону, куда Фучеджи вслед за своим старшим товарищем и перебрался. Дело в том, что сразу же по прибытии этот господин зарегистрировал сельхозпредприятие ООО «ТерраНоваЦентр», основным видом деятельности которого должно было стать разведение молочного скота и производство сырого молока. О новом молочном комплексе немедленно раструбили провластные ресурсы; область «замерла» в ожидании «молочных рек».

По счастливой случайности друг и соратник Николая Фучеджи Дмитрий Бутусов стал куратором Мценского района от правительства области и председателем совета директоров АО «Агрофирма Мценская». По соседству с агрофирмой также «совершенно случайно» нашлись более 1000 га плодородных земель, которые, как оказалось, «не нужны» ни самой агрофирме, имеющей значительное поголовье мясного и молочного скота, ни ООО «Добрая вода», развивающему производство и переработку молока.

Заявления Потомского и Бутусова о том, что молочный комплекс на 2400 голов будет построен и сдан ООО «ТерраНоваЦентр» в 2017 году, звучали с высоких трибун по поводу и без повода. Однако предприятие со среднесписочной численностью 1 человек и уставным капиталом 10 000 рублей вкладываться в молочное животноводство не спешило. Приоритетом стало «быстрое» растениеводство.

Как предприятие, не имеющее собственной техники и оборудования для обработки приобретенных земельных участков, занимается растениеводством? Всё просто: по информации «ОС», предприимчивый руководитель частного ООО обращался за помощью в государственное АО – «Агрофирму Мценскую». Есть ли сомнения в том, что руководитель крупной агрофирмы предоставлял эту помощь в результате настойчивых просьб председателя совета директоров этого же предприятия?

«Агрофирма Мценская» стала обрабатывать земли «ТерраНоваЦентр» в 2015 году и возделывать урожай озимой пшеницы 2016 года своей техникой. По информации «ОС», гендиректор частной фирмы рассчитываться за произведенный урожай не спешил. Более того, и в 2017 году он вознамерился возделывать подсолнечник силами подконтрольной области компании, но получил от ворот поворот. В итоге подсолнечник, ушедший в зиму, пришлось убирать весной. Удивительно, но сырье сомнительного качества удалось сдать на орловский завод по вполне приличной цене. Сейчас выращивать и убирать урожай лучшему другу зампреда по АПК помогает другая компания. О молочном животноводстве «ТерраНоваЦентр» больше никто не вспоминает.

Тем временем питерский аграрный менеджер не стал ограничиваться рамками одной сельхозорганизации и в 2015 году основал в Орловской области ещё два предприятия ООО «Оптима Трейд» и ООО «Центр Агро Проект», затем и собственное К(Ф)Х. В результате приобретаются новые земельные участки, осуществляется торговля сельхозпродукцией, кроме того, Фучеджи активно участвует в организации Дней поля в Шатиловке. О том, как это происходило, «Орловская среда» писала неоднократно.

Орловский регион объявлен «свиным», молочное животноводство в загоне. Не удивимся, если Бутусов, являющийся счастливым обладателем девяти земельных участков общей площадью 2 392 440 кв. м (239,2 га), приобретенных ещё на старом месте работы, после пребывания в Орловской области существенно пополнит свои активы.

«Мы пойдем своим путём!»

На днях издание «Коммерсантъ (Воронеж)» сообщило, что по итогам 2018 года Орловская область оказалась одним из десяти субъектов РФ и единственным регионом в Черноземье, не выполнившим плановые показатели по производству молока. Падение валового надоя в регионе происходит с 2012 года, но областные власти якобы рассчитывают переломить ситуацию перезапуском в 2019 году Орловского молкомбината, который должен подтолкнуть инвесторов к строительству ферм. Однако участники рынка предупреждают: один только дефицит сырья не сможет привлечь в регион новых инвесторов.

«Инвесторы пока проявляют сдержанный интерес к развитию отрасли молочного животноводства. В частности, ООО «Нобель-Мол» планировало построить комплекс на 2,4 тыс. голов дойного стада за 2 млрд руб. Однако этот проект, заявленный еще в 2017 году, по-прежнему находится в стадии прохождения госэкспертизы, пояснил „Ъ“ знакомый с ходом реализации проекта источник. По его словам, компания не может согласовать документы только на Орловщине, а в других субъектах таких проблем не встречает».

«Непростая ситуация в Орловской области возникла и с переработкой молока. В июле 2017 года Danone закрыл сделку по продаже крупнейшего в регионе Орловского молочного комбината (мощность – до 500 т переработки в сутки) ООО «Первая линия», входящему в екатеринбургскую ГК «Сыробогатов». Андрей Клычков ранее заявлял, что «правительство области готово оказать максимальную поддержку предприятию», а зампред облправительства по АПК Дмитрий Бутусов призвал «удвоить поголовье КРС, производящее сыропригодное молоко». Сначала компания планировала запустить комбинат осенью 2018 года, затем – в марте 2019-го», пишет „Ъ-Черноземье”.

В последнем интервью „Ъ-Черноземье” Бутусов рассказал, что запуск предприятия ожидается в третьем квартале 2019 года. По его словам, ввод в эксплуатацию завода «послужит стимулом для развития предприятий по производству сырья». Бутусов заявил, что также ведутся переговоры с рядом инвесторов, планирующих строительство ферм в Орловской области. «Мы рассчитываем соблюдать все показатели, закрепленные в соглашении с Минсельхозом РФ», – подчеркнул вице-премьер.

Однако эксперты оптимизм Бутусова не разделяют.

«В некоторых регионах дефицит сырья при наличии мощных перерабатывающих мощностей сохраняется годами, – цитирует „Ъ-Черноземье” экс-руководителя ОАО «Молоко» (управляет крупнейшим независимым молокозаводом в Воронежской области) Василия Остроушко. – Со стороны региональных властей было бы правильным создать условия для компании-инвестора, выкупившей завод, чтобы она могла построить один-два молочных комплекса. По пути создания производства полного цикла сейчас идут крупнейшие российские производители, в частности «Эконива» Штефана Дюрра. Так заводы могут избежать разногласий из-за цены сырья».



„Ъ Черноземье” также приводит мнение коммерческого директора «Эконивы» Сергея Ляшко, который считает, что «привлечению инвесторов в Орловскую область могут поспособствовать и региональные программы дополнительной господдержки (без участия федерального бюджета), которые широко распространены в других субъектах».

У кого-то еще остались сомнения в «компетентности» Бутусова в стратегически важных для АПК вопросах, учитывая также нулевую вероятность реализации заявленных им проектов (ООО «ТерраНоваЦентр» (комплекс на 2400 голов молочной продуктивности), ООО «Орел-Агро-Продукт» (комплекс на 1200 голов), АО «Агрофирма Мценская» (комплекс на 800 голов), ООО «Нобель-Мол» (комплекс на 2400 молочных коров)?

Где результаты его бесконечных поездок в Госдуму, Минсельхоз РФ, посещения семинаров и выставок, заграничных вояжей, на которые потрачены значительные суммы? Чем на самом деле занят член рабочей группы РАН по разработке единой цифровой платформы в агропромышленном комплексе РФ, председатель научно-технического совета по АПК Орловской области Дмитрий Бутусов, не придумавший, как увеличить дойное поголовье КРС, нарастить производство молока, мяса кур и яиц, фруктов и овощей в Орловском регионе? Кто, если не он, допустил развал региональной ветслужбы, ветсанутильзавода, появление и распространение чумы свиней, гриппа птиц и увеличение случаев бешенства животных?

В Орловской области, где неизвестный ранее чиновник сделал сногсшибательную карьеру за счет пиара на растениеводстве, не реализовано ни одного значимого проекта, в том числе в сфере молочного животноводства. По самым скромным наблюдениям, Бутусов «промахивается» в сроках на несколько лет и при этом рассчитывает «соблюдать все показатели, закрепленные в соглашении с Минсельхозом РФ».

Наталья Зарубина