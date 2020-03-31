31 марта 2020



Вся сила в химии?

 

Весь научный медицинский мир планеты занят поисками спасительной вакцины от нового коронавируса, получившего в феврале 2020 года    официальное  название  SARS-CoV-2.

Сейчас в 177 странах мира насчитывается более 785 тыс. случаев заражения этой инфекцией. 90% всех случаев приходятся на семь стран — США, Италию, Китай, Испанию, Германию, Францию и Иран. При этом в Китае, откуда «пришел» вирус, отмечается спад эпидемии. Всего с конца 2019 года от коронавирусной инфекции погибли 37,7 тыс. человек, вылечились более 165 тыс. человек. В России на конец марта всего насчитывалось 1836 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 пациентов погибли, 64 — вылечились.

Новый коронавирус из числа 40 своих собратьев оказался наиболее коварным, более легко передаваемым и смертельным, по сравнению с сезонным гриппом.

Пандемия   вируса, распространившаяся из китайской провинции Ухань, выявила проблемы нашей продовольственной безопасности. Эксперты полагают, что рост цен на овощи и фрукты в приграничных с Китаем областях и дефицит отдельных видов плодоовощеводческой продукции в центре страны – это только начало кризиса в агропродовольственной сфере.

Что может происходить в АПК Орловского региона? Специалисты не исключают, что «подушка безопасности» в виде накачанных госсубсидиями крупных агропромышленных предприятий области начнет «сдуваться» уже во втором полугодии. Базирующийся на новом технологическом укладе, заимствованном из-за рубежа, зависящий на 50% от импортной сельскохозяйственной техники, оборудования, семян, средств защиты растений и на 30 % от погодных условий аграрный сектор региона рискует потерять свою устойчивость. Накопленных ресурсов хватит, чтобы вовремя провести посевную кампанию.  Дальше из-за закрытых границ без импортных составляющих, стоимость которых резко возросла с ростом доллара и евро, будет гораздо сложнее.

 

Наступивший кризис – серьезный повод задуматься о выбранных направлениях развития АПК в контексте влияния на здоровье и благополучие человека.

При отсутствии вакцины лишь хороший иммунитет гарантирует успешное прохождение эпидемической ситуации с коронавирусом. Но высокий иммунитет — это не только врожденное свойство человека, он зависит от множества факторов, среди которых на первом месте – правильное питание и благоприятная экологическая среда, здоровый образ жизни.

По некоторым источникам, на 70% иммунитет зависит от питания. Это объяснимо: несбалансированное питание (дефицит витаминов и белка) приводит к нарушению синтеза иммуноглобулинов).

Орловская область относится к неблагополучным по онкологическим заболеваниям населения регионам, поэтому с факторами природной экологической среды и качеством продуктов питания здесь не все так прекрасно, как декларируют наши чиновники.

Мониторинговые исследования Россельхознадзора по контролю за остатками запрещенных и вредных веществ в продукции животноводства за последние несколько лет показали значительные превышения концентраций лекарственных препаратов в продукции животного происхождения, что является недопустимым и небезопасным. Особую тревогу вызывает молочная продукция. Содержание антибиотических препаратов в ней —  серьезная угроза здоровью. Даже минимальные дозы антибактериальных препаратов негативно влияют на микрофлору организма, а также повышают риск распространения устойчивости болезнетворных микроорганизмов к лекарствам. Это важно для здоровья человека и актуально для молодняка животных.

Антибактериальных препараты применяют не только для лечения заболеваний, но еще и в целях профилактики, а также добавляют в корма для стимуляции роста животных. В итоге антибиотики через продукты питания — молоко, мясо, яйца — попадают в организм человека, влияют на его иммунитет и формируют невосприимчивость к лекарствам в случае болезни. Накапливаясь в организме, они могут негативно влиять на слух, почки, печень, вызывать снижение количества тромбоцитов. Некоторые антибиотики могут нарушать формирование костной ткани, приводить к разрушению зубов.

Не секрет, что гигантские животноводческие комплексы и птицефабрики увлекаются применением так называемых кормовых антибиотиков, которые способствуют росту живой массы. При промышленном производстве главная цель — получить максимум продукции за короткий срок. У накачанных препаратами животных меняется даже морфология мяса, оно получается словно незрелое, водянистое.

Источником антибиотических препаратов является лечение и профилактика заболеваний животных, поэтому и обнаруживаются эти лекарства в составе коровьего молока.

Финансовая ответственность за бесконтрольное применение антибиотиков и ветеринарных препаратов и непредоставление корректной информации о применяемых лекарственных средствах для лечения продуктивных животных должна быть максимально жесткой, отмечают эксперты. В 2019 году Управление Россельхознадзора и полиция пресекли оборот порядка 8 тонн недоброкачественной молочной продукции, в том числе 2 тонн сливочного масла, сыров и творога, предназначенных для поставок в бюджетные учреждения региона. Всего в 2019 году в Орловской области проведены четыре совместных проверки, по двум из которых материалы переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

 

Пассивность аграрных чиновников Орловской области в сфере качества молочной продукции вызывает недоумение. По данным областной администрации, в регионе растет производство молока. И это при ежегодно снижающемся поголовье коров молочного направления продуктивности. За ситуацию с ликвидацией молочного поголовья в ООО «Юпитер» из-за туберкулеза, как и за общее сокращение коров в регионе, аграрные чиновники не ответили. Напротив, по традиции они пошли на повышение.

Почему до сих пор никто не озаботился вопросом несоответствия данных объёма производства и реализации молока, тоже неясно.  Такая тенденция наблюдается в области уже третий год, 2020 год – не исключение.

По данным Орелстата, в январе-феврале текущего года крупными, средними и малыми сельхозорганизациями было надоено 22,6 тысячи тонн молока.  По всем каналам сбыта отгружено 12,1 тыс. тонн молока КРС (91,7% к январю – февралю 2019 года). Возникают вопросы: если молока производится всё больше, то куда оно девается? Выливается в канализацию? За что хозяйства получают субсидии? Или это фейковые надои для Минсельхоза? Что в итоге достается орловским потребителям?

Такая же ситуация с цифрами по производству яиц.  Яйценоскость орловских кур-несушек составила 42 яйца против 38 годом ранее. Однако в январе – феврале произведено 5,5 млн штук яиц (79,5 % к 2019 году). Сельхозорганизациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено по всем каналам сбыта 92,6 тыс. штук куриных яиц (51,8% к 2019 году). Следы «яичных», так же, как и «молочных» рекордов далее теряются. На прилавках орловских магазинов местных яиц нет, молока жители потребляют в два раза ниже рекомендуемой нормы.

Озабоченные глобальными вопросами орловские аграрные чиновники во главе с губернатором Андреем Клычковым, рискуя подхватить коронавирус, продвигают пшеницу на арабские рынки. При этом они не могут накормить собственное население полезным ржаным хлебом. И куда периодически пропадает орловская гречка?

Кто из ответственных чиновников, раздающих субсидии, думает о пользе производимой сельскохозяйственной продукции? Почему, если есть госрегулирование в плане выдачи субсидий и предоставления различных преференций, не берется во внимание качество молока, мяса, зерна? Почему нет тотального запрета на применение пестицидов в посевах гречихи? Ведь эта культура предназначена, в большей степени, для диетического питания самых уязвимых групп населения: детей и пожилых людей.

Судя по тому, что губернатор Андрей Клычков уже не первый год продвигает в регионе химическую компанию АО «Щелково-Агрохим», в том числе оказывая ей преференции в виде предоставления земельных ресурсов, курс на тотальную химизацию в Орловском регионе продолжится.

О каком иммунитете граждан и здоровом питании можно говорить, если урожайные рекорды Клычкова в 2019 году на 14,2 % обеспечены ростом применения инсектицидов и фунгицидов, на 12,2 %  — гербицидов, на  16,8 % — десикантов, на 10,6 % — ростом применения химических минеральных удобрений.?

К примеру, объемы применения инсектицидов против капустной моли в 2019 году выросли более чем в три раза, что является рекордным для этой культуры. Некоторые хозяйства вводили две-три дополнительные инсектицидные обработки, чтобы спасти рапс — «высокомаржинальную» экспортную культуру. Десятки жалоб от пчеловодов на увеличившиеся случаи помора пчёл химическими инсектицидами мало кого останавливали.

Что такое органические удобрения, сельхозпроизводители области и вовсе забыли. Удельный вес удобренной органикой земли во всей посевной площади в 2019 году составил всего 7,6 %.  При этом на 1 га внесено всего 1,7 тонны органических удобрений – минимальное количество со времен СССР. Что будет с орловскими землями спустя 10-15 лет такой эксплуатации, страшно представить.

Про органическую продукцию губернатор Клычков не вспоминает. Казалось бы: продвигайте рожь, гречиху, овёс – культуры, не требующие тотальной химии, но крайне полезные для здорового питания; развивайте производство животноводческой продукции на кормах без химических добавок, гормонов роста; выращивайте иммунные к болезням яблони без химии… Но нет – все это слишком долго, нужны рекорды. А ведь производство органической продукции — это существенная возможность для развития малого предпринимательства на селе, стоит только переориентировать в эту сторону часть господдержки.

Об антирекордах в АПК губернатор тоже предпочитает помалкивать. К примеру, о том, что на душу населения в Орловской области в 2019 году  было произведено менее 20 кг плодов и ягод, он не признался и Валентине Матвиенко, торжественно вручив ей целую корзину невесть откуда взявшихся яблок. Зато председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ теперь будет думать, что не Липецкая, Белгородская и Тульская области славятся яблоневыми садами, а наша, Орловская.

Даже с учетом покупных фруктов орловчане в среднем  в год потребляют не более 63 кг плодово-ягодной продукции, что ниже рекомендуемой медицинской нормы в два раза. Чем больше люди потребляют разнообразных фруктов и овощей, тем сильнее они защищены от сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам медицинских работников, увеличение потребления фруктов и овощей в среднем на 150 г в день может снизить риск смертности от ишемической болезни сердца на 20–40%.  Известно также, что 30–40% случаев рака имеют причинную связь с факторами питания.

Целевой показатель всемирной организации здравоохранения по потреблению овощей и фруктов составляет не менее 400 г на человека в день в среднем по стране в течение всего года. Надеяться, что мы преодолеем этот показатель с сельскохозяйственной политикой орловских аграрных чиновников, не приходится.

Судите сами: пока губернатор с помощниками по АПК пытается пристроить орловскую пшеницу за море, отечественные хлебопеки говорят о возможном дефиците высококачественной муки для производства хлеба.

 

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Опубликовано 31 Мар 2020 в 20:22. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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